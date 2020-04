Ngày 26-4 vừa qua, Mỹ phát hiện 1 số lượng lớn tù nhân dương tính với SARS-CoV-2 dù không có biểu hiện bệnh Cụ thể, hệ thống nhà tù tại 4 tiểu bnag Arkansas, North Carolina, Ohio và Virginia đã tiến hành xét nghiệm 4.693 tù nhân và ghi nhận tổng cộng 3.277 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 96% không có triệu chứng Điều này đã khiến nhiều người lo lắng rằng các nhà tù sẽ sớm bùng phát và trở thành các ổ dịch lớn. Người nhà của các tù nhân tại Washington đã ra đường biểu tình, yêu cầu lực lượng chức năng quan tâm tới vấn đề sức khỏe của các tù nhân còn bị giam giữ Họ giơ những tấm bảng hiệu với dòng chữ: "Hãy giữ an toàn cho người thân của chúng tôi", yêu cầu chính quyền ưu tiên đặt vấn đề sức khỏe của các tù nhân lên trên hết Nỗi lo về sự bùng phát của đại dịch Covid-19 cũng đã bao trùm bên trong nhiều nhà tù tại Mỹ và trên thế giới. Bên trong Trại giam Monroe, các tù nhân đã đập phá phản đối chính quyền và yêu cầu được chăm sóc sức khỏe sau khi có 6 trường hợp xác định dương tính với SARS-CoV-2 Trung tâm Cải tạo Marion (bang Ohio, Mỹ) đã tiến hành xét nghiệm 2.300 trên tổng số 2.500 tù nhân nam và phát hiện có tới hơn 2.000 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (chiếm tới 96%) Con số này đã khiến nhiều nhà tù trên khắp nước Mỹ tính tới việc thả tự do cho nhóm tù nhân lớn tuổi, có nhiều nguy cơ lây nhiễm Cảnh hỗn loạn cũng được ghi nhận ở Italy. Nhiều người tụ tập đã biểu tình bên ngoài Nhà tù Rebibbia yêu cầu chính quyền chăm sóc sức khỏe cho thân nhân của họ bị giam giữ Bên trong nhà tù Regina Coeli ở Rome, các tù nhân đã nổi loạn sau khi chính phủ Italy yêu cầu hủy bỏ các chuyến viếng thăm của thân nhân họ, do lo ngại Covid-19 lây lan từ bên ngoài vào tù và ngược lại Yêu cầu này của chính phủ Italy đã vấp phải phản đối từ cả người thân của các tù nhân, họ bày tỏ sự lo lắng cho cuộc sống và sức khỏe của thân nhân trong tù Tại nhà tù Aquiles Serdan ở Mexico, các tù nhân được yêu cầu may vá khẩu trang để tự bảo vệ mình Tù nhân ở Santiago (Chile) cũng được yêu cầu cắt may khẩu trang để hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Còn ở nhà tù Devoto (Buenos Aires, Argentina), tù nhân đã kéo nhau lên tầng thượng giơ biểu ngữ: "Chúng tôi từ chối chết trong tù" do lo ngại dịch bệnh Covid-19 bùng phát Bên trong nhà tù Devoto, các tù nhân đã nổi loạn, tấn công và đập phá yêu cầu được nhận các biện pháp chăm sóc y tế đặc biệt để phòng chống lây nhiễm SARS-CoV-2

