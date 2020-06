Một trong những bất ngờ trong sự nghiệp của ông Donald Trump là mê đấu vật. Ông từ lâu đã làm bạn với Vince McMahon, một tỷ phú đồng thời là giám đốc điều hành WWE, giải đấu vật Wrestlemania vào năm 1998. Năm 2007, ông Trump cùng ông chủ WWE mở một trận đấu, tất nhiên vận động viên thi đấu chỉ là đại diện của hai vị tỷ phú. Theo luật đấu, người chiến thắng sẽ cạo trọc đầu người thua cuộc và kết quả ông Trump thắng trận. Điều thú vị khác là Tổng thống Mỹ rất sợ vi trùng. Trong một cuộc phỏng vấn năm 1993, ông Trump nói rằng ông rửa tay nhiều lần mỗi ngày và thích uống qua ống hút vì sợ cốc thủy tinh có thể bị nhiễm bẩn. “Tôi thích sự sạch sẽ. Sạch sẽ là điều tốt”. Ông Trump thừa nhận rằng chứng sợ vi trùng của mình có thể là một vấn đề tâm lý, nhưng ông chưa bao giờ phải tìm tư vấn chuyên nghiệp Tổng thống Trump có một phụ tá riêng đưa dung dịch rửa tay sau mỗi cuộc họp hay bắt tay. Năm 2017, ông đã yêu cầu một bác sĩ quân đội kiểm tra người phát ngôn lúc bấy giờ là Anthony Scaramucci do ông này ho trên chiếc chuyên cơ Air Force One. Đặc điểm thu hút nhất về ngoại hình của ông Donald Trump là kiểu tóc lạ của ông. Mặc dù nhận được không ít lời chê nhưng ông vẫn giữ nguyên kiểu tóc này. Năm 2004, tỷ phú có bộ tóc màu vàng này tiết lộ rằng vợ sắp cưới Melania cắt tóc cho ông. “Bạn phải thực sự tin tưởng cô ấy, và tôi cũng vậy. Cô ấy nghệ thuật hơn nhiều so với mái tóc của tôi”, ông nói với tạp chí Playboy. Theo một bài báo năm 2016 trên Hollywood Reporter, một nhà tạo mẫu tóc hé lộ ông Trump chỉ cho phép xịt tóc còn “người duy nhất được phép đụng vào tóc của tôi là Melania” Lại nhắc đến vấn đề ngoại hình, ông Donald Trump nặng tới hơn 110 kg, thuộc dạng béo phì. Bác sĩ Nhà Trắng lưu ý rằng dù sao thì Tổng thống vẫn có sức khỏe tốt. Trọng lượng ngoại cỡ đó được cho là do ông Trump có chế độ ăn không lành mạnh, chủ yếu bao gồm bánh mì thịt, bít tết và thức ăn nhanh cùng với một lượng lớn nước soda. Nhưng không phải lúc nào Tổng thống Mỹ cũng luôn ăn theo cách đó. Trong cuốn sách năm 2004 của mình, “Nghĩ giống tỷ phú”, ông đã quảng bá cái gọi là “chế độ ăn Mar-A-Lago”, giúp “điều trị” vòng eo bằng thực phẩm tươi và rau hấp Mọi thứ dường như đã thay đổi kể từ khi ông Trump phát động chiến dịch tranh cử năm 2016. Ông chủ yếu dùng thức ăn nhanh Burger King, McDonald, và KFC không chỉ vì hương vị và tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo vệ sinh Một thói quen của ông Donald Trump dường như đi ngược các lời khuyên về y tế là ông có giấc ngủ ngắn bất thường. Từ năm 1990, trong một cuộc phỏng vấn, thanh niên Trump nói ông ngủ không quá 4 tiếng mỗi đêm, đem lại cho ông lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh. Khi trở thành Tổng thống Mỹ, điều đó vẫn không thay đổi. Ông Trump tiết lộ rằng ông thường đi ngủ lúc 1h sáng và thức dậy lúc 5h để ăn, đọc báo và xem tivi. “Có lẽ cả đời ông ấy như thế. Ông ấy chỉ là một trong những người không cần ngủ nhiều”, bác sĩ Ronny Jackson nói vào tháng 1-2018. Hầu hết người trưởng thành cần trung bình 7-8 tiếng để ngủ mỗi ngày, nhưng một phần nhỏ dân số (từ 1-3%) mắc hội chứng ngủ ít, họ hoạt động bình thường dù chỉ ngủ chưa đầy 6 tiếng mỗi ngày.

Một trong những bất ngờ trong sự nghiệp của ông Donald Trump là mê đấu vật. Ông từ lâu đã làm bạn với Vince McMahon, một tỷ phú đồng thời là giám đốc điều hành WWE, giải đấu vật Wrestlemania vào năm 1998. Năm 2007, ông Trump cùng ông chủ WWE mở một trận đấu, tất nhiên vận động viên thi đấu chỉ là đại diện của hai vị tỷ phú. Theo luật đấu, người chiến thắng sẽ cạo trọc đầu người thua cuộc và kết quả ông Trump thắng trận. Điều thú vị khác là Tổng thống Mỹ rất sợ vi trùng. Trong một cuộc phỏng vấn năm 1993, ông Trump nói rằng ông rửa tay nhiều lần mỗi ngày và thích uống qua ống hút vì sợ cốc thủy tinh có thể bị nhiễm bẩn. “Tôi thích sự sạch sẽ. Sạch sẽ là điều tốt”. Ông Trump thừa nhận rằng chứng sợ vi trùng của mình có thể là một vấn đề tâm lý, nhưng ông chưa bao giờ phải tìm tư vấn chuyên nghiệp Tổng thống Trump có một phụ tá riêng đưa dung dịch rửa tay sau mỗi cuộc họp hay bắt tay. Năm 2017, ông đã yêu cầu một bác sĩ quân đội kiểm tra người phát ngôn lúc bấy giờ là Anthony Scaramucci do ông này ho trên chiếc chuyên cơ Air Force One. Đặc điểm thu hút nhất về ngoại hình của ông Donald Trump là kiểu tóc lạ của ông. Mặc dù nhận được không ít lời chê nhưng ông vẫn giữ nguyên kiểu tóc này. Năm 2004, tỷ phú có bộ tóc màu vàng này tiết lộ rằng vợ sắp cưới Melania cắt tóc cho ông. “Bạn phải thực sự tin tưởng cô ấy, và tôi cũng vậy. Cô ấy nghệ thuật hơn nhiều so với mái tóc của tôi”, ông nói với tạp chí Playboy. Theo một bài báo năm 2016 trên Hollywood Reporter, một nhà tạo mẫu tóc hé lộ ông Trump chỉ cho phép xịt tóc còn “người duy nhất được phép đụng vào tóc của tôi là Melania” Lại nhắc đến vấn đề ngoại hình, ông Donald Trump nặng tới hơn 110 kg, thuộc dạng béo phì. Bác sĩ Nhà Trắng lưu ý rằng dù sao thì Tổng thống vẫn có sức khỏe tốt. Trọng lượng ngoại cỡ đó được cho là do ông Trump có chế độ ăn không lành mạnh, chủ yếu bao gồm bánh mì thịt, bít tết và thức ăn nhanh cùng với một lượng lớn nước soda. Nhưng không phải lúc nào Tổng thống Mỹ cũng luôn ăn theo cách đó. Trong cuốn sách năm 2004 của mình, “Nghĩ giống tỷ phú”, ông đã quảng bá cái gọi là “chế độ ăn Mar-A-Lago”, giúp “điều trị” vòng eo bằng thực phẩm tươi và rau hấp Mọi thứ dường như đã thay đổi kể từ khi ông Trump phát động chiến dịch tranh cử năm 2016. Ông chủ yếu dùng thức ăn nhanh Burger King, McDonald, và KFC không chỉ vì hương vị và tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo vệ sinh Một thói quen của ông Donald Trump dường như đi ngược các lời khuyên về y tế là ông có giấc ngủ ngắn bất thường. Từ năm 1990, trong một cuộc phỏng vấn, thanh niên Trump nói ông ngủ không quá 4 tiếng mỗi đêm, đem lại cho ông lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh. Khi trở thành Tổng thống Mỹ, điều đó vẫn không thay đổi. Ông Trump tiết lộ rằng ông thường đi ngủ lúc 1h sáng và thức dậy lúc 5h để ăn, đọc báo và xem tivi. “Có lẽ cả đời ông ấy như thế. Ông ấy chỉ là một trong những người không cần ngủ nhiều”, bác sĩ Ronny Jackson nói vào tháng 1-2018. Hầu hết người trưởng thành cần trung bình 7-8 tiếng để ngủ mỗi ngày, nhưng một phần nhỏ dân số (từ 1-3%) mắc hội chứng ngủ ít, họ hoạt động bình thường dù chỉ ngủ chưa đầy 6 tiếng mỗi ngày.