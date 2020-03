Bà Louisa Adams - phu nhân của Tổng thống John Quincy Adams sinh ra ở London năm 1775. Bà là Đệ nhất phu nhân đầu tiên và duy nhất không sinh ra ở Mỹ, trước khi khi bà Melania Trump trở thành Đệ nhất phu nhân hiện nay. Bà Nancy Reagan có hơn 10 năm là diễn viên Hollywood trước khi trở thành Đệ nhất phu nhân Tổng thống Mỹ. Bà thậm chí từng xuất hiện trong phim "Hellcats of the Navy" và đóng cùng bạn diễn chính là người chồng- Tổng thống tương lai của mình. Abigail Adams là một trong hai Đệ nhất phu nhân duy nhất vừa là vợ, vừa là mẹ của Tổng thống Mỹ. Bà Adams là vợ của Tổng thống John Adams và là mẹ của Tổng thống John Quincy Adams. Người còn lại là bà Barbara Bush. Bà Michelle Obama, bà Melania Trump và bà Eleanor Roosevelt là 3 người cao nhất trong số các Đệ nhất phu nhân Mỹ khi cùng sở hữu chiều cao “khủng” 1,8 mét. Hơn 2.000 cây anh đào ở thủ đô Washington DC là quà tặng của thành phố Tokyo dành cho do Đệ nhất phu nhân Helen Taft, vợ của Tổng thống William Howard Taft, sau chuyến thăm của vợ chồng Tổng thống Mỹ tới Nhật Bản năm 1912. Đệ nhất phu nhân Mamie Eisenhower thích màu hồng đến nỗi bà từng mặc chiếc váy đính 2.000 viên thạch anh hồng trong lễ nhậm chức của chồng năm 1953. Thậm chí mọi nơi trong nhà đều được bà trang trí bằng màu hồng. Đệ nhất phu nhân Betty Ford người đầu tiên dũng cảm thừa nhận chứng nghiện rượu và thuốc giảm đau của bản thân. Về sau, bà sáng lập Trung tâm Betty Ford về chống lạm dụng thuốc và nghiện rượu để giúp đỡ cộng đồng. Bà Martha Washington là người phụ nữ duy nhất xuất hiện trên đồng tiền Mỹ. Trong khoảng thời gian từ năm 1886 đến năm 1891, Đệ nhất phu nhân đầu tiên của nước Mỹ xuất hiện trên đồng 1 USD cùng với chồng bà là Tổng thống George Washington. Bà Pat Nixon là Đệ nhất phu nhân đầu tiên mặc quần trước công chúng Mỹ. Năm 1972, thời điểm cao trào của hoạt động nữ quyền, bà đã mặc một chiếc quần màu hồng trong sự kiện thời trang của các nhà thiết kế hàng đầu nước Mỹ. Bà Jacqueline Kennedy là Đệ nhất phu nhân duy nhất thắng giải Emmy - một giải thưởng phim truyền hình. Bà nhận được giải thưởng này khi tổ chức chương trình truyền hình về sửa chữa lại Nhà Trắng Ida McKinley, vợ của Tổng thống William McKinley bị ốm nặng và thường phải nằm trên giường trong suốt thời gian chồng bà đương nhiệm. Vì sức khỏe yếu nên trong các buổi gặp mặt ở Nhà Trắng, bà thường được ngồi và cầm một bó hoa để không cần phải vẫy tay chào mọi người. Bà Bess Truman là Đệ nhất phu nhân sống thọ nhất trong lịch sử nước Mỹ, bà mất vào tháng 10/1982 thọ 97 tuổi. Bà Hilary Clinton là Đệ nhất phu nhân đầu tiên và duy nhất cho tới lúc này giành giải Grammy cho phiên bản audio cuốn sách "It takes a village" được xuất bản vào năm 1995. Bà Melania Trump là Đệ nhất phu nhân biết nhiều ngoại ngữ nhất khi thông thạo cả tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Serbia. Tổng thống George H.W.Bush và phu nhân Barbara Bush có cuộc hôn nhân kéo dài nhất trong lịch sử các đời Tổng thống Mỹ. Hai người đã bên nhau trong suốt 73 năm cho đến khi Đệ nhất phu nhân qua đời năm 2018. Đệ nhất phu nhân Mary Todd Lincoln xuất thân từ một gia đình giàu có và danh giá nên cuộc đời bà chưa từng bao giờ phải sống thiếu thốn. Bà được cho là mắc chứng “nghiện mua sắm” khi có thời điểm bà sở hữu tới 400 đôi găng tay. Đệ nhất phu nhân Eleanor Roosevelt và chồng bà, Tổng thống Franklin Roosevelt là anh em họ hàng xa và đám cưới của họ là một sự sắp đặt của gia đình.

