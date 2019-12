Ngày 9-8-1999, ông Putin được bổ nhiệm làm Thủ tướng thứ 5 trong nhiệm kỳ Tổng thống Boris Yeltsin. Trước đó, ông Putin còn đang làGiám đốc Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB), cựu điệp viên Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô (KGB) và chưa được nhiều người biết đến Chỉ 1 thời gian ngắn sau khi đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng, tên tuổi ông Putin đã được biết đến nhiều hơn nhờ những chính sách cứng rắn chống lại phiến quân Chechnya và giành lại tỉnh miền Nam ly khai. Ngày 31-12-1999, ông Putin chính thức được bổ nhiệm làm Tổng thống Nga sau khi ông Boris Yeltsin từ chức Tháng 3-2000, Tổng thống Putin lần đầu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống sớm tại Nga Tháng 10-2002, Nga chứng kiến 1 trong những vụ khủng bố bắt giữ con tin lớn nhất trong lịch sử với 800 người bị phiến quân Chechnya nhốt bên trong nhà hát Dubrovka (Matxcơva). Lực lượng an ninh đã sử dụng khí gas tiêu diệt phiến quân khủng bố. Tuy nhiên, một số con tin cũng tử vong. Những chính sách cứng rắn của Tổng thống Putin đã giúp Nga nhiều lần đẩy lùi phiến quân Chechnya Tháng 3-2004, Tổng thống Putin tái đắc cử nhiệm kỳ tổng thống với 71% số phiếu ủng hộ và tiếp tục trở thành người đứng đầu nước Nga cho đến năm 2008 Tháng 9-2004, các phiến binh Hồi giáo bắt giữ hơn 1.000 con tin trong 1 trường học ở Beslan, miền Nam nước Nga. Vụ việc kết thúc bằng cuộc đọ súng, cùng 334 con tin thiệt mạng, hơn một nửa số đó là trẻ em. Tháng 12-2004, Tổng thống Putin bỏ cuộc bầu cử thống đốc các bang, thay vào đó, chức vụ này do điện Kremlin bổ nhiệm. Theo ông Putin, quyết định này của ông là để giữ cho nước Nga thống nhất Năm 2005, Tổng thống Putin đã mô tả việc Liên Xô sụp đổ là "thảm họa địa chính trị lớn nhất" trong thế kỷ 20 (hình ảnh Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev ký biên bản từ chức) Về phía ông Putin, chỉ một thời gian sau khi nhậm chức, ông đã xây dựng và ngăn cho Nga không bị tan rã sau nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế và sự sụp đổ của Liên Xô Năm 2007, Tổng thống Putin đã lên tiếng chỉ trích Mỹ khi phát biểu tại Munich, trong đó, ông cáo buộc Washington đã "sử dụng vũ lực không kiểm soát trong mọi vấn đề liên quan đến quan hệ quốc tế" Cũng trong năm 2007, tạp chí Time bình chọn ông là Nhân vật của năm. Ngoài ra, vào các năm 2013, 2014, 2015 và 2016, ông luôn đứng đầu danh sách những người quyền lực nhất thế giới theo bình chọn của tạp chí Forbes Tháng 5-2008, vì giới hạn Hiến pháp Nga không cho phép Tổng thống đảm nhiệm quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp, ông Putin đã quay lại với vai trò Thủ tướng và bổ nhiệm ông Dmitry Medvedev làm Tổng thống Nga. Ông Medvedev sau đó đã quyết định gia hạn nhiệm kỳ Tổng thống từ 4 năm lên 6 năm Dù làm Thủ tướng, nhưng ông Putin vẫn có nhiều đóng góp và vai trò quan trọng trong bộ máy chính trị Nga. Ngày 8-8-2008, quân đội Nga bắt đầu chiến dịch can thiệp quân sự vào Gruzia với lý do bảo vệ 2 khu vực đòi ly khai là Nam Ossetia và Abkhazia. Trong cuộc chiến với Gruzia kéo dài 5 ngày sau đó, quân đội Nga hứng chịu tổn thất nặng nề dù có lực lượng áp đảo đối phương Sau cuộc chiến trên, nhận thấy quân đội Nga còn nhiều mặt hạn chế, ông Vladimir Putin bắt đầu tiến hành chương trình hiện đại hóa và tái cấu trúc quân đội đầy tham vọng với chi phí ước tính lên tới 700 tỷ USD. Dưới sự chỉ đạo của Putin, quân đội Nga đoạn tuyệt với mô hình được xây dựng từ năm 1870 để áp dụng cấu trúc lực lượng linh hoạt hơn, cho phép triển khai binh sĩ nhanh chóng mà không cần huy động binh lực quy mô lớn Từ năm 2009, Nga bắt đầu thực hiện các cuộc tập trận bất ngờ quy mô lớn, sau gần 20 năm gián đoạn vì thiếu kinh phí. Cuộc tập trận "Sứ mệnh hòa bình 2009" giữa Nga với Trung Quốc cũng là 1 sự kiện nổi bật đánh dấu mốc 60 năm quan hệ ngoại giao giữa 2 đất nước Ngày 26-2-2012, ông Putin tái đắc cử Tổng thống Nga với 60% phiếu bầu. Nắm quyền lãnh đạo đất nước từ thời kỳ khó khăn, ông Putin không chỉ giữ cho nước Nga luôn đoàn kết mà còn trở thành siêu cường với nền kinh tế, công nghiệp phát triển và một quân đội hùng mạnh Tháng 2-2014, Nga đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic mùa đông tại khu mát Biển Đen, Sochi. Đây là 1 sự kiện vô cùng quan trọng, đánh dấu sự trở lại của Nga Năm 2014, Nga tiến hành sáp nhập bán đảo Crimea (thuộc Ukraine) vào 1 phần lãnh thổ của Nga. Sự kiện này đã làm trào dâng làn sóng yêu nước và tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Putin tăng tới gần 90%, theo thăm dò của trung tâm Levada Năm 2015, Nga đã có sự can thiệp lớn nhất vào Trung Đông trong nhiều thập kỷ. Ngày 30-9-2015, Nga tiến hành không kích Syria, xoay chuyển cục diện ở đây theo hướng có lợi cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad Ngày 19-3-2018, Tổng thống Putin đã giành chiến thắng áp đảo với 76,6% số phiếu bầu, lập kỷ lục về số lượng người ủng hộ trong lịch sử nước Nga thời hậu Xô Viết. Ông sẽ nắm giữ cương vị này đến năm 2024 Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7-2018, Nga đăng cai tổ chức giải bóng đá lớn nhất thế giới FIFA World Cup tại 12 thành phố của nước này. Nhờ sự kiện này, Tổng thống Putin đã thể hiện được vị thế của Nga trên trường quốc tế Tháng 12-2019, sau 20 năm cầm quyền, Tổng thống Putin đã đưa Nga trở lại vị thế cường quốc trước đây. Bên cạnh đó, ông Putin cho biết ông vô cùng tự hào khi Nga là quốc gia đứng đầu về vũ khí siêu thanh. Trong ảnh, Tổng thống Putin tới thăm Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia để giám sát thử nghiệm hệ thống tên lửa siêu thanh mới của Nga có tên Avangard Có thể thấy, dù còn nhiều vấn đề cần giải quyết, song tựu chung, chính quyền Tổng thống Putin đã xây dựng nước Nga vững mạnh và khẳng định vị thế của Nga trên trường quốc tế

