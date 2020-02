Đầu tiên là sa mạc nằm trong vườn quốc gia Lençóis Maranhenses, thuộc bang Maranhão, Brazil





Điểm đặc biệt đó là việc nơi đây gồm rất nhiều hồ nước nhỏ. Trái ngược hoàn toàn so với những sa mạc khác khi có lượng nước nhiều hơn cả cát





Lý giải cho việc này bởi sa mạc nằm trong khu vực có địa hình thấp, khi mùa mưa nước sẽ trút xuống, sau đó tích tụ lại các rãnh, và tạo thành các hồ nước nhỏ





Nơi đây được biết đến là một trong những điểm du lịch nổi tiếng tại Brazil với vẻ đẹp thiên nhiên cùng rất nhiều các hoạt động thú vị mà du khách có thể trải nghiệm trên sa mạc như: câu cá, tắm nắng, đi bộ…





Sa mạc tiếp theo không thể không nhắc đến trong danh sách những nơi kỳ bí, thú vị nhất thế giới đó là Sahara





Sahara chiếm ¼ diện tích châu Phi, là sa mạc lớn nhất thế giới. Nơi đây được biết đến là khu vực nóng và khô cằn nhất thế giới





Tuy nhiên, một phần nhỏ của sa mạc này là các ốc đảo với hệ thực vật phong phú, cây cối xanh tươi





Một “kho báu” khác nằm giữa sa mạc Sahara đó là thành phố Chinguetti. Nơi đây được coi là thư viện cổ, lớn nhất thế giới với hơn 6.000 cuốn sách, các bản chép tay, bản kinh cổ từ thời xưa…





Điều kỳ lạ tiếp đến ở sa mạc lớn nhất hành tinh này đó là hiện tượng tuyết rơi. Dưới ống kính của nhiếp ảnh gia nghiệp dư Karim Bouchetata, không ít người bàng hoàng khi chiêm ngưỡng cảnh những cồn cát đỏ trên sa mạc bị bao phủ bởi lớp tuyết trắng xóa, tạo nên bức tranh lôi cuốn, ấn tượng





Kế tiếp câu chuyện về sa mạc kỳ bí, có thể biến hóa khôn lường thành những hình hài mới thì sa mạc Painted Desert (Mỹ) cũng tạo bất ngờ không kém. Nhiều người dí dỏm gọi đây là “những chiếc bánh nhiều màu sắc”





Sa mạc bao gồm rất nhiều ngọn đồi cằn cỗi, chạy dài và liên tiếp nhau





Đặc biệt, màu sắc của chúng rất sặc sỡ, do được hình thành từ các lớp trầm tích xếp chồng chặt chẽ trước đó





Sa mạc tiếp theo là sa mạc Đen ở Ai Cập. Bề mặt của sa mạc không chỉ có có các lớp cát dày như những nơi khác mà còn được rải lên trên rất nhiều các loại đá nhỏ, màu đen





Những viên đá với hình thù khác nhau là kết quả của quá trình phun trào núi lửa lẫn với cát. Chính nhờ đặc điểm tự nhiên này, nơi đây được mệnh danh là một trong những cảnh quan bí ẩn nhất thế giới





Có tên gọi đối lập với sa mạc Đen, sa mạc cát trắng hay còn gọi là sa mạc thạch cao ở Mỹ cũng là cái tên không thể bỏ qua khi nhắc tới những sa mạc kỳ bí nhất thế giới





Cát ở sa mạc đặc biệt khi vừa có màu trắng tinh huyền diệu, vừa có độ ẩm cao, đem lại cảm giác mát mẻ lúc chạm vào





Việc di chuyển của các cồn cát không chỉ nhờ gió mà còn do chúng tự bồi đắp để tạo nên bề mặt mới, với các hình dạng khác nhau. Và thời điểm thích hợp nhất để khám phá sa mạc trắng chính là vào mùa đông khi các yếu tố thời tiết, ánh sáng cùng kết hợp giúp sa mạc trở nên lung linh hơn





