Dịch bệnh Covid-19 hiện nay đã xuất hiện tại hơn 192 quốc gia và vùng lãnh thổ với số ca nhiễm lên đến hơn 338.000 trường hợp. Để khuyến khích người dân ở nhà, hạn chế ra đường, nhiều ngôi sao nổi tiếng đã tham gia phong trào #IStayhomefor (Tôi ở nhà vì...). Cựu cầu thủ bóng đá David Beckham đã nhanh chóng hưởng ứng phong trào này Nàng công chúa trong "Tiên hắc ám", Elle Fanning, cũng nhanh chóng truyền tải thông điệp: "Tôi ở nhà vì bà ngoại mình" Giọng ca "In the name of love" Bebe Rexha thì mong muốn giữ sức khỏe cho gia đình, bạn bè và cả người hâm mộ Nữ diễn viên Camilla Bella cũng tham gia vào phong trào này Ngôi sao tiếp theo là nữ diễn viên Dakota Fanning, người từng góp mặt trong phim "Chuyện ngày xưa ở Hollywood" Người mẫu Ashley Graham viết trên Instagram rằng cô ở nhà vì con trai, gia đình, hàng xóm và cả những người khác trong cộng đồng Nữ diễn viên "Học viện ma cà rồng" cũng nhanh chóng tham gia phong trào #IStayhomefor để kêu gọi người hâm mộ ở nhà giữ sức khỏe Phong trào #IStayhomefor đã được lan tỏa bởi nhiều nghệ sĩ, trong đó có DJ Vice với lời nhắn: "Tôi ở nhà vì gia đình, bố mẹ và các bạn" Bên cạnh việc hưởng ứng phong trào #IStayhomefor, vợ chồng diễn viên Eric Olsen đã gửi lời cảm ơn tới những người ở tuyến đầu chống dịch Người mẫu Úc Harvey Petito là người nổi tiếng tiếp theo tham gia vào phong trào kêu gọi người dân ở nhà Người mẫu kiêm diễn viên Anh Mille Bobbie Brown muốn dành thời gian ở nhà để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình và những người lớn tuổi, dễ mắc bệnh Cựu thành viên Backstreet Boys, Nick Carter, khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ hình ảnh cả gia đình tham gia phong trào #IStayhomefor Giọng ca của nhóm nhạc Little Mix, Pierre Edwards, nhắn nhủ người hâm mộ với thông điệp: "Tôi ở nhà vì bạn bè, gia đình và các bạn"

