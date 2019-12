Lực lượng an ninh sơ tán người dân tại hiện trường 1 vụ tấn công tại khách sạn Dusit, ở Nairobi, Kenya, ngày 15-1-2019

Các binh sĩ Quân đội Quốc gia Afghanistan tham gia tập trận tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Kabul ở Kabul, Afghanistan, ngày 27-1-2019

Các thành viên của Lực lượng Vũ trang Ukraine chơi đàn piano trong một ngôi nhà bị phá hủy trên chiến tuyến ở vùng Donetsk, Ukraine, ngày 4-2-2019

Một cậu bé Afghanistan nhảy khỏi chiếc xe tăng thời Liên Xô ở ngoại ô Jalalabad, nhân kỷ niệm 30 năm ngày Liên Xô rút khỏi Afghanistan.

Fatima Ibrahim Hadi, 12 tuổi, bị suy dinh dưỡng và chỉ nặng 10 kg, ngồi trên giường tại một phòng khám ở Aslam, tỉnh Hajjah, Yemen, ngày 17-2-2019.

Một cậu bé ở trại tị nạn gần Baghouz, tỉnh Deir Al Zor, Syria, ngày 5-3-2019

Xung đột vẫn đang diễn ra gần biên giới giữa Israel và Gaza, ngày 15-3-2019

Khói bốc lên từ khu vực đất cuối cùng do Nhà nước Hồi giáo nắm giữ ở miền Đông Syria, làng Baghoux, tỉnh Deir AlZor, Syria, ngày 17-3-2019

Một người lính Somalia giúp thường dân di tản khỏi hiện trường 1 vụ nổ tự sát sau khi dân quân al-Shabaab xông vào một tòa nhà chính phủ ở Mogadishu, Somalia, ngày 23-3-2019

Chiến binh Lực lượng Dân chủ Syria tại mỏ dầu al-Omar ở Deir Al Zor, Syria, ngày 23- 3-2019

Các chiến binh trung thành với chính phủ Lybia được hỗ trợ bởi quân đội Liên Hợp Quốc trong các cuộc đụng độ với các lực lượng trung thành với Khalifa Haftar ở ngoại ô Tripoli, Libya, ngày 25-5-2019.

Giao tranh giữa các phiến binh Turkana và Dassenach ở Tam giác Ilemi, Kenya, ngày 26-3-2019

Những đứa trẻ Palestine bên ngoài ngôi nhà bị phá hủy do trúng tên lửa của Israel, ở thành phố Gaza, ngày 26-3-2019

Một bé gái 13 tuổi thiệt mạng trong vụ đánh bom ở nhà thờ vào lễ Phục sinh ở Negombo, Sri Lanka, ngày 22-4-2019

Hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome đánh chặn các tên lửa được phóng từ Gaza về phía Israel. Hình ảnh nhìn từ thành phố Ashkelon của Israel, ngày 5-5-2019.

Người Palestine dùng bữa trong tháng chay Ramadan ngay trên đống đổ nát của 1 tòa nhà bị phá hủy bởi các cuộc không kích của Israel, tại thành phố Gaza, ngày 18-5-2019

Ảnh do quân đội Mỹ công bố cho thấy cảnh mà họ cho là lính Iran đang gỡ bỏ mìn chưa nổ khỏi tàu chở dầu thương mại Kokuka Courageous của Nhật Bản, ngày 13-6-2019

Hai chiếc Super Hornet F/A-18 của không quân Mỹ thả những quả bom đa năng trong cuộc biểu dương sức mạnh vào ngày quốc khánh, gần tàu sân bay Nimitz USS Abraham Lincoln, ở biển Ả Rập, ngày 4-7-2019

Lính Pháp lục soát 1 người đàn ông trong chiến dịch kiểm soát Barkhane ở Ndaki, Mali, ngày 27- 7-2019

Các nạn nhân nằm la liệt sau vụ tấn công bằng tên lửa vào một cuộc diễu binh ở Aden, Yemen, ngày 1-8-2019.

Người mẹ khóc khi hay tin con trai đã bị bắt trong cuộc đàn áp, sau khi chính quyền New Delhi hủy bỏ tình trạng hiến pháp đặc biệt cho Kashmir, ngày 13-8 -2019.

Một nạn nhân của các đụng độ thường xuyên giữa dân thường với lực lượng an ninh Ấn Độ, sau khi chính phủ hủy bỏ tình trạng hiến pháp đặc biệt đối với Kashmir, tại Srinagar, ngày 14-8-2019

Cảnh hoang tàn tại hiện trường vụ đánh bom tự sát tại 1 đám cưới ở Kabul, Afghanistan, ngày 18-8-2019

Phần còn lại của tên lửa, mà chính phủ Saudi cho rằng đã được sử dụng để tấn công một cơ sở dầu mỏ của tập đoàn Saudi Aramco, được trưng bày trong một cuộc họp báo ở Riyadh, Ả Rập Saudi, ngày 18-9-2019

Phiến quân Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn hoạt động tại làng Yabisa, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria, Syria, ngày 13-10-2019

Một đoàn xe quân của Mỹ tại Erbil, Iraq, sau khi rút khỏi Syria ngày 21-10-2019.

Các chiến binh nổi dậy Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn hỗ trợ đồng đội bị thương gần thị trấn biên giới Tal Abyad, Syria, ngày 24-10-2019

Hiện trường vụ các thành viên của 1 gia đình người Mỹ gốc Mexico thuộc cộng đồng Mormon đã bị sát hại tại Bavaria, bang Sonora, Mexico, ngày 5-11-2019

Biểu tình biến thành bạo động tại Ấn Độ để phản đối việc chính phủ nước này ban hành dự luật công dân mới CAB

Lực lượng an ninh sơ tán người dân tại hiện trường 1 vụ tấn công tại khách sạn Dusit, ở Nairobi, Kenya, ngày 15-1-2019

Các binh sĩ Quân đội Quốc gia Afghanistan tham gia tập trận tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Kabul ở Kabul, Afghanistan, ngày 27-1-2019

Các thành viên của Lực lượng Vũ trang Ukraine chơi đàn piano trong một ngôi nhà bị phá hủy trên chiến tuyến ở vùng Donetsk, Ukraine, ngày 4-2-2019

Một cậu bé Afghanistan nhảy khỏi chiếc xe tăng thời Liên Xô ở ngoại ô Jalalabad, nhân kỷ niệm 30 năm ngày Liên Xô rút khỏi Afghanistan.

Fatima Ibrahim Hadi, 12 tuổi, bị suy dinh dưỡng và chỉ nặng 10 kg, ngồi trên giường tại một phòng khám ở Aslam, tỉnh Hajjah, Yemen, ngày 17-2-2019.

Một cậu bé ở trại tị nạn gần Baghouz, tỉnh Deir Al Zor, Syria, ngày 5-3-2019

Xung đột vẫn đang diễn ra gần biên giới giữa Israel và Gaza, ngày 15-3-2019

Khói bốc lên từ khu vực đất cuối cùng do Nhà nước Hồi giáo nắm giữ ở miền Đông Syria, làng Baghoux, tỉnh Deir Al Zor, Syria, ngày 17-3-2019

Một người lính Somalia giúp thường dân di tản khỏi hiện trường 1 vụ nổ tự sát sau khi dân quân al-Shabaab xông vào một tòa nhà chính phủ ở Mogadishu, Somalia, ngày 23-3-2019

Chiến binh Lực lượng Dân chủ Syria tại mỏ dầu al-Omar ở Deir Al Zor, Syria, ngày 23- 3-2019

Các chiến binh trung thành với chính phủ Lybia được hỗ trợ bởi quân đội Liên Hợp Quốc trong các cuộc đụng độ với các lực lượng trung thành với Khalifa Haftar ở ngoại ô Tripoli, Libya, ngày 25-5-2019.

Giao tranh giữa các phiến binh Turkana và Dassenach ở Tam giác Ilemi, Kenya, ngày 26-3-2019

Những đứa trẻ Palestine bên ngoài ngôi nhà bị phá hủy do trúng tên lửa của Israel, ở thành phố Gaza, ngày 26-3-2019

Một bé gái 13 tuổi thiệt mạng trong vụ đánh bom ở nhà thờ vào lễ Phục sinh ở Negombo, Sri Lanka, ngày 22-4-2019

Hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome đánh chặn các tên lửa được phóng từ Gaza về phía Israel. Hình ảnh nhìn từ thành phố Ashkelon của Israel, ngày 5-5-2019.

Người Palestine dùng bữa trong tháng chay Ramadan ngay trên đống đổ nát của 1 tòa nhà bị phá hủy bởi các cuộc không kích của Israel, tại thành phố Gaza, ngày 18-5-2019

Ảnh do quân đội Mỹ công bố cho thấy cảnh mà họ cho là lính Iran đang gỡ bỏ mìn chưa nổ khỏi tàu chở dầu thương mại Kokuka Courageous của Nhật Bản, ngày 13-6-2019

Hai chiếc Super Hornet F/A-18 của không quân Mỹ thả những quả bom đa năng trong cuộc biểu dương sức mạnh vào ngày quốc khánh, gần tàu sân bay Nimitz USS Abraham Lincoln, ở biển Ả Rập, ngày 4-7-2019

Lính Pháp lục soát 1 người đàn ông trong chiến dịch kiểm soát Barkhane ở Ndaki, Mali, ngày 27- 7-2019

Các nạn nhân nằm la liệt sau vụ tấn công bằng tên lửa vào một cuộc diễu binh ở Aden, Yemen, ngày 1-8-2019.

Người mẹ khóc khi hay tin con trai đã bị bắt trong cuộc đàn áp, sau khi chính quyền New Delhi hủy bỏ tình trạng hiến pháp đặc biệt cho Kashmir, ngày 13-8 -2019.

Một nạn nhân của các đụng độ thường xuyên giữa dân thường với lực lượng an ninh Ấn Độ, sau khi chính phủ hủy bỏ tình trạng hiến pháp đặc biệt đối với Kashmir, tại Srinagar, ngày 14-8-2019

Cảnh hoang tàn tại hiện trường vụ đánh bom tự sát tại 1 đám cưới ở Kabul, Afghanistan, ngày 18-8-2019

Phần còn lại của tên lửa, mà chính phủ Saudi cho rằng đã được sử dụng để tấn công một cơ sở dầu mỏ của tập đoàn Saudi Aramco, được trưng bày trong một cuộc họp báo ở Riyadh, Ả Rập Saudi, ngày 18-9-2019

Phiến quân Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn hoạt động tại làng Yabisa, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria, Syria, ngày 13-10-2019

Một đoàn xe quân của Mỹ tại Erbil, Iraq, sau khi rút khỏi Syria ngày 21-10-2019.

Các chiến binh nổi dậy Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn hỗ trợ đồng đội bị thương gần thị trấn biên giới Tal Abyad, Syria, ngày 24-10-2019

Hiện trường vụ các thành viên của 1 gia đình người Mỹ gốc Mexico thuộc cộng đồng Mormon đã bị sát hại tại Bavaria, bang Sonora, Mexico, ngày 5-11-2019

Biểu tình biến thành bạo động tại Ấn Độ để phản đối việc chính phủ nước này ban hành dự luật công dân mới CAB