Theo dự đoán của nhà tiên tri Baba Vanga, 2020 sẽ là một năm nhiều khó khăn. Trong năm này, nhân loại sẽ gặp rắc rối với một dịch bệnh lớn, cướp đi sinh mạng của nhiều người

Phán đoán của bà Vanga về dịch bệnh trong năm 2020 có phần chính xác trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra có diễn biến vô cùng phức tạp. Dịch bệnh đã lan ra tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn hai triệu ca nhiễm, khiến hàng trăm nghìn người tử vong

Ngày 11-3-2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố Covid-19 là một đại dịch toàn cầu

Cũng theo nhà tiên tri mù Vanga, năm 2020, Châu Phi sẽ gặp rắc rối với một dịch bệnh lớn

Dịch bệnh khủng khiếp ở châu Phi được bà Vanga nhắc tới hoàn toàn giống với dịch bệnh lạ mới vừa bùng phát tại Nigeria. Khi mắc bệnh, bệnh nhân có triệu chứng nôn mửa, sưng phồng cơ thể, tiêu chảy...

Theo thượng nghị sĩ Nigeria, ông Abba Moro, tính đến ngày 3-2, số người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh kỳ lạ này đã tăng lên 104 người, trong đó có 15 người tử vong. Đáng nói là những người này đã ra đi chỉ sau 48 tiếng mắc bệnh

Một lời sấm truyền khác của nhà tiên tri mù là hầu hết trẻ em sinh năm 2020 lớn lên sẽ trở thành các thiên tài

Bên cạnh đó, bà Vanga còn dự đoán, vào năm 2020, loài người sẽ chinh phục được không gian, thậm chí khám phá ra một hành tinh mà nhân loại sẽ sớm di cư tới



Ngày 6-1-2020, trong cuộc họp thường niên của Hiệp hội Thiên văn học Mỹ ở Honolulu, Hawaii, các nhà thiên văn học từ Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của NASA cho biết đã tìm thấy một ngoại hành tinh nằm trong khu vực có thể sống được (vùng Goldilocks) cách Trái Đất 101,5 năm ánh sáng

Hành tinh có tên gọi là TOI 700 d, quay quanh một ngôi sao lùn có kích thước bằng 40% Mặt Trời và chỉ nóng bằng một nửa. Nó nằm trong chòm sao Kiếm Ngư

Theo các nhà nghiên cứu, kính viễn vọng TESS đã phát hiện tổng cộng 4 hành tinh có kích cỡ giống Trái Đất, được đặt tên lần lượt là TOI 700 a, b, c, d. Tuy nhiên, chỉ có TOI 700 d là hành tinh nằm trong vùng Goldilocks, có khoảng cách vừa phải so với sao chủ, nơi có nhiệt độ cho phép sự hiện diện của nước lỏng và sự sống

Hình ảnh mô phỏng của hành tinh này trên máy tính cho thấy, TOI 700 d có thể được bao phủ bởi bầu khí quyển dày đặc, chứa đầy CO2 và cũng có thể có các đại dương

Theo dự đoán của nhà tiên tri mù, trong 6 tháng đầu năm 2020, một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu sẽ bắt đầu trên thế giới

Trên thực tế, tại thời điểm này, dịch Covid-19 đã khiến nền kinh tế toàn cầu sụt giảm nghiêm trọng, các nền kinh tế lớn đều lao đao

Đầu tháng 4-2020, nhiều tổ chức quốc tế đã có những phân tích, cập nhật đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 và xây dựng các kịch bản tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2020. Theo kịch bản cơ sở của Citi Research, kinh tế thế giới sẽ suy thoái, tăng trưởng -2,3% năm 2020 (so với mức tăng trưởng 2,6% năm 2019, suy thoái hơn mức -1,7% năm 2009)

Bên cạnh đó, bà Vanga dự đoán rằng, trong năm 2020 sẽ có hỗn loạn và bất ổn trên thế giới khiến nhân loại phân vân, bối rối về nhiều vấn đề khác nhau đến nỗi tiền không còn đóng vai trò quan trọng

Vào hồi tháng 1-2020, hãng Bloomberg đã thực hiện cuộc phỏng vấn với chuyên gia blockchain và tiền điện tử, Antoni Trenchev. Ông Antoni cho rằng, bitcoin có thể đạt ngưỡng 50.000 đô la Mỹ/ 1 bit vào cuối năm nay



Theo nhà tiên tri người Bulgaria, năm 2020, một nhân vật số 8 sẽ xuất hiện và thiết lập "hòa bình trên trái đất". Bà cho rằng: "Khi số 8 ký kết, hòa bình sẽ đến trong 1.000 năm"

Ngày 14-7-2015, kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) đã được ký với sự tham gia của 8 nước: Trung Quốc, Pháp, Đức, Liên minh châu Âu, Iran, Nga, Anh và Hoa Kỳ. Kể từ khi Tổng thống Trump rút khỏi JCPOA, tình hình chiến sự ở Trung Đông trở nên căng thẳng. Bảy nước còn lại sẽ cần một nhân tố bí ẩn để tạo hòa hoãn tại Trung Đông. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại, số 8 là ai vẫn còn là một bí ẩn

Lời dự báo khác của bà Vanga là năm 2020, Châu Âu sẽ bị chấn động bởi các thảm họa xã hội liên quan đến sự đụng độ của các nền văn hóa khác nhau và dòng người di cư

Theo lời của nhà tiên tri, những sự kiện nghiêm trọng sẽ diễn ra tại Ukraina vào năm 2020. Tuy nhiên, vào cuối năm nay, mối quan hệ giữa Nga và Ukraina sẽ ấm dần lên

Bà Vanga dự đoán, năm 2020, thế giới sẽ gặp rất nhiều thiên tai

Lời dự đoán có vẻ khá chính xác khi tháng 1-2020, hàng chục đám cháy ở New South Wales, Austalia đã bùng phát và nhanh chóng lan sang các bang, tạo nên một thảm họa cháy rừng lớn nhất từ trước đến nay, phá hủy toàn bộ hệ sinh thái và khiến cả thế giới phải điêu đứng

Cùng với đó, Đông Phi phải đối mặt với "cơn bão" châu chấu với ước tính hàng triệu con, phá sạch mùa màng. Đây được xem là nạn châu chấu nặng nề nhất mà nước này đối diện trong 70 năm qua

Hay lo ngại núi lửa phun trào đã khiến các nhà chức trách Philippines ra lệnh sơ tán gần 50.000 người sống tại một hòn đảo gần thủ đô Manila vào ngày 13-1-2020

Bên cạnh đó, bà Vanga còn dự đoán một số trận động đất sẽ xảy ra ở khu vực Châu Á

0h05 ngày 3-1-2020, giữa thời điểm đại dịch Covid-19 và dịch H5N1 hoành hành, tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã xảy ra một trận động đất với cường độ 5,1 richter, độ sâu chấn 21km

Trước đó, nhà tiên tri mù Baba Vanga người từng nổi danh với những tiên đoán chính xác về các sự kiện gây chấn động thế giới như sự trỗi dậy của IS, sóng thần năm 2004 hay vụ khủng bố 11-9 xảy ra tại Mỹ. "Đáng sợ! Đáng sợ! Anh em sinh đôi của nước Mỹ sẽ ngã xuống sau khi bị những con chim sắt tấn công. Sói sẽ hú trong bụi rậm, máu lương thiện sẽ đổ"

Bà Baba Vanga, tên thật là Vangelia Pandeva Dimitrova, sinh ngày 31-1-1911 ở Strumica, Macedonia

Với những lời dự báo về tương lai dưới hình thức ẩn dụ và hầu hết những dự đoán đó đều linh ứng, Baba Vanga đã trở nên nổi tiếng

Cuộc đời của Baba Vanga ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Sinh ra là một đứa trẻ thiếu tháng, Vanga vô cùng yếu ớt. Tuy nhiên, khi có một người lạ đến nhà, thấy bà yếu ớt nên đã cho uống một loại nước nhớt màu đục. Sau một tuần, Vanga đã khỏe mạnh hơn rất nhiều

Năm 12 tuổi là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời bà Vanga. Bà đã mất đi thị lực sau khi bị cuốn bởi một cơn bão cát lớn

Năm 16 tuổi, Baba Vanga đã đưa ra lời tiên tri đầu tiên. Đó là lời dự đoán chính xác về nơi bọn trộm cất giấu đàn gia súc

Bà Vanga từng tiết lộ rằng, bà có được khả năng tiên tri thông qua một tạo vật vô hình. Khi một người đứng trước mặt bà, bà có thể nhìn trọn vẹn cuộc đời của người này như đang xem một bộ phim

Đã có rất nhiều vị lãnh tụ đã tìm đến nhà tiên tri mù này. Tháng 4-1942, vua Bulgary Boris III đã đến thăm bà. Khi đó, bà Vanga dặn ông hãy nhớ ngày 28-8. Một năm sau, đúng vào ngày 28-8-1943, vị vua này đã qua đời

Cuối năm 1952, bà Vanga bị bắt bỏ tù vì dự báo nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin sẽ sớm qua đời. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, bà được trả lại tự do bởi Stalin đã qua đời vào ngày 5-3-1953

Tháng 10-1952, bà Vanga kết hôn với một người đàn ông tên Dimitar Gushterov. Ngày 1-4-1962, chồng bà qua đời. Khi ông trút hơi thở cuối cùng cũng là lúc nhà tiên tri mù ngừng khóc và ngủ thiếp đi cho tới khi lễ mai táng hoàn tất. Khi tỉnh, bà nói, bà đã tiễn chồng đến tận nơi mà ông ấy được chuẩn bị tiếp đón

Không chỉ nổi tiếng bởi khả năng tiên đoán, bà Baba Vanga còn có khả năng chữa lành nhiều căn bệnh khác nhau

Điều đáng chú ý là nhà tiên tri mù này chữa được nhiều căn bệnh khác nhau mà chỉ cần dùng thuốc thảo dược

Ngày 11-8-1996, nhà tiên tri Baba Vanga qua đời do căn bệnh ung thư vú

Đã 24 năm trôi qua kể từ ngày bà Vanga tạ thế, tuy nhiên, những lời dự báo của nhà tiên tri mù này vẫn chưa mất đi sức sống. Có thể là thật, hoặc cũng có thể là hư cấu, nhưng nhiều người vẫn luôn đối chiiếu những dự đoán của bà với những sự kiện lớn của thời đại (còn nữa...)

