Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, tại Italy, chính phủ đã ban hành lệnh hạn chế đi lại trên toàn quốc. Tuy nhiên, người dân Italy vẫn tỏ rõ thái độ lạc quan, tích cực. Nhiều nơi trên đất nước này vẫn ngập tràn tiếng hát và âm nhạc (ảnh: AP)

Hình ảnh một cậu bé say mê chơi kèn saxophone từ ban công trong buổi "Flashmob Sonorro" tại thành phố Rome, Italy (ảnh: Reuters)

Một người đàn ông đứng tại ban công ở một chung cư cách ly tại Milan, Italy đệm đàn ghi-ta cho màn hát, nhảy tập thể (ảnh: AP)

Tại thành phố Turino, một gia đình còn sử dụng chảo và nắp nồi thay nhạc cụ gõ để khuấy động không gian và tạo niềm vui trong những ngày cách ly. Những người dân còn treo những tấm biểu ngữ viết "Mọi việc sẽ ổn" nhằm động viên nhau giữa mùa dịch (ảnh: Reuters)

Một người đàn ông say mê với cây đàn nhằm hưởng ứng màn biểu diễn tập thể ở tòa chung cư Turin (ảnh: Reuters)

Ở một góc khác, hình ảnh người phụ nữ cất vang giọng hát từ ban công như một cách cổ vũ tinh thần cho chính mình và những người xung quang đã gây ấn tượng vô cùng mạnh mẽ (ảnh: Reuters)

Tại một số nơi khác, người dân còn cùng nhau tập thể dục để rèn luyện sức khỏe trong mùa dịch (ảnh: Reuters)

Khoảnh khắc người dân Italy đổ ra các ban công, bật đèn flash điện thoại cùng nhau tham gia vào màn Flashmob "Light up Italy" hôm 16-3 (ảnh: Reuters)

Tại Rome, Italy, hai cha con nhà Fabia đang chiếu bộ phim "Girls in Plaza de Espana" lên tòa nhà bên kia đường. Đây cũng là một trong những sự kiện của Liên hoan phim Rome, nhằm mục đích khuyến khích mọi người ở nhà trong những ngày dịch (ảnh: China News)

Không cần nhạc cụ cầu kỳ, một người phụ nữ tại Rome, Italy đã hòa mình vào một sự kiện âm nhạc đường phố mang tên "Look out from the window, Rome mine!" bằng 2 chiếc... nắp vung (ảnh: China News)

Từ ngày 16-3, Tây Ban Nha đã có lệnh phong tỏa chính thức, hạn chế sự đi lại của người dân. Thay vì hoảng loạn, người dân nhiều nơi đã bằng nhiều cách thể hiện sự ủng hộ với các biện pháp của chính phủ (ảnh: EPA)

Khoảnh khắc một cậu bé chơi kèn từ ban công, bên cạnh là một cậu bé khác "gõ nồi" để cổ vũ tinh thần mọi người. Có thể thấy, âm nhạc đóng vai trò vô cùng lớn, nó kéo con người ra khỏi "vũng lầy" của sự ủ dột (ảnh: AP)

Tại Barcelona, Tây Ban Nha, người dân cùng nhau vỗ tay thay cho lời cảm ơn gửi tới các y, bác sĩ - những người đang đứng ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại Covid-19. Bên cạnh đó, người dân cùng treo và hưởng ứng khẩu hiệu "Stay at home" (Hãy ở nhà)

Giữa "cơn bão" Covid-19, những khoảnh khắc xúc động và hạnh phúc vẫn còn tồn tại. Hình ảnh một người phụ nữ ném bó hoa từ ban công ở quảng trường Plaza Mayor sau lễ kết hôn đã gây ấn tượng mạnh mẽ

Tại thành phố Benalmedena, Tây Ban Nha, người dân đã tận dụng ban công để phơi nắng và thư giãn ( ảnh: Reuters)

Khoảnh khắc các thành viên của Đội cấp cứu quân sự (UME) tại Madrid, Tây Ban Nha, vui mừng vẫy tay trước cửa sổ của một căn phòng khi nhận được sự khích lệ của người dân (ảnh: China News)



Không chỉ Italy hay Tây Ban Nha, tại Pháp, người dân cũng cùng nhau tạo nên một làn sóng cổ vũ đội ngũ y tá, bác sĩ và nhân viên cảnh sát đang ngày đêm chiến đấu với dịch bệnh bằng nhiều hình thức khác nhau (ảnh: AP)

Hình ảnh được lưu lại tại những tòa chung cư tại Paris, Pháp. Từ phía ban công, mọi người cùng nhau vỗ tay để cổ vũ tinh thần đội ngũ nhân viên y tế (ảnh: China News)

Không khiến bản thân trở nên cô đơn và lạc lõng giữa ngày sinh nhật, một phụ nữ ở Brussels, Bỉ đã tổ chức sinh nhật cho chính mình (ảnh: China News)

Giữa những ngày đại dịch, những đứa trẻ cũng tỏ ra vô cùng lạc quan. Trong ảnh là khoảnh khắc hai cô bé Sophie và Emily Ward cùng nhau trưng bày các tác phẩm thủ công trên cửa sổ tại St. Helens, Anh (ảnh: China News)

Âm nhạc cũng trở thành liều thuốc giúp vực dậy tinh thần cho người dân nước Đức trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp và lan rộng tại các quốc gia châu Âu (ảnh: Reuters)

Một nghệ sĩ saxophone đã vực dậy tinh thần cho người dân và "thổi hồn" vào những con phố vắng vẻ tại Thủ đô Vienna, Áo bằng những bản nhạc tuyệt vời (ảnh: EPA)

