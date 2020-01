Tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, những người bảo vệ hoàng gia sẽ mặc trang phục truyền thống Hàn Quốc thực hiện các nghi lễ tại cung điện trong dịp Tết Nguyên đán Một cậu bé đang xoa tay vào đá để cầu xin may mắn dịp đầu năm mới tại chùa Tien Hou, Kua Lampur, Malaysia Ngày 19-2-2015, những người Philippines tại Trung Quốc đã tới chùa cầu nguyện dịp đầu xuân năm mới Cũng nhân dịp Tết nguyên đán năm 2015, tại khu phố người Hoa tại Yokohama, Nhật Bản, người dân đã đổ ra đường xem biểu diễn múa lân. Mặc dù Nhật Bản không còn ăn tết âm lịch, nhưng dịp Tết nguyên đán tại đây vẫn vô cùng sôi động Tại Bali, Indonesia, nhiều người cũng đến đền chùa cầu nguyện may mắn trong dịp đầu năm mới âm lịch Lễ hội đèn lồng ở Auckland, New Zealand năm 2015 thu hút sự tham gia và thích thú của nhiều người dân tại đây Ngày 13-2-2016, đoàn múa lân ghé vào 1 siêu thị ở Madrid, Tây Ban Nha để chúc mừng năm mới và cầu nguyện may mắn theo dịp Tết Nguyên đán Tại khu phố người Hoa ở Ấn Độ, nhiều người cũng ăn mừng Tết Nguyên đán bằng những màn múa lân đặc sắc Cựu Tổng thống Israel Shimon Peres (phải) và Đại sứ Trung Quốc tại Israel Zhan Yongxin bắt tay vào ngày đầu năm âm lịch 8-2-2016 tại Tel Aviv, Israel Ngày 29-1-2017, tại quảng trường Trafalgar của thủ đô London, Anh, người dân đã đổ ra đường xem múa lân dịp Tết Nguyên đán này Tại thủ đô Hà Nội, dịp Tết Nguyên đán luôn thu hút sự chú ý và ăn mừng của cả người dân trong nước lẫn du khách quốc tế. Đối với họ, đón Tết âm lịch tại Việt Nam là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt và tạo nên 1 bầu không khí đặc sắc riêng tại đây Tại Yagon, Myanmar, đèn lồng và không khí Tết nguyên đán cũng bao trùm khu phố người Hoa. Hình ảnh 1 bé gái người Myanmar được mẹ dẫn đi chơi dịp Tết năm 2017 Thủ tướng Canada Justine Trudeau cũng từng tham gia buổi diễu hành dịp Tết nguyên đán năm 2017 tại Vancouver Dịp Tết nguyên đán năm 2017 tại Ý người dân cũng ấn tượng với màn trình diễn võ thuật đặc sắc dịp đầu xuân Cảnh bắn pháo hoa đầy ấn tượng trong dịp Tết nguyên đán năm 2017 tại Hồng Kông, Trung Quốc Tại Nga, dịp Tết Nguyên đán 2017, người dân cũng đổ ra đường trong các trang phục dân tộc nhảy múa tại Chita Hàng trăm du khách thích thú khai mạc Lễ hội đèn lồng năm mới của Trung Quốc tại công viên Tumbalong ở Sydney, Australia dịp Tết Nguyên đán năm 2018 Đội múa lân biểu diễn trước 1 cửa hàng tạp hóa tại thành phố Panama, Panama cầu chúc năm mới an lành và nhiều may mắn trong dịp Tết âm lịch năm 2018 Tại Pháp năm 2018, đoàn múa lân cũng biểu diễn mừng Tết Nguyên đán tại sân vận động Parc de Princes ở thủ đô Paris Các vũ công biểu diễn tại Johannesburg, Nam Phi để kỷ niệm Tết Nguyên đán 2018 vào lúc mặt trời lặn Tại khu phố người Hoa ở New York, Mỹ, ngày 17-2-2019, đường phố ngập tràn sắc màu nhân dịp Tết Nguyên đán. Các vũ công và người dân đổ ra đường ăn mừng dịp ngày năm mới tính theo âm lịch

