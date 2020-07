Cuộc đua vào Nhà Trắng đang diễn biến vô cùng gay cấn, đại diện đảng Dân chủ hiện đang chiếm ưu thế về số lượt ủng hộ nhiều hơn so với đương kim Tổng thống Donald Trump. Một trong những điểm nổi bật trong chiến dịch tranh cử của ông Biden đó là việc ông công khai ủng hộ nữ quyền và cam kết lựa chọn 1 vị phó Tổng thống nữ đầu tiên của Mỹ nếu ông đắc cử năm 2020 Trong số những gương mặt nổi bật có nhiều khả năng được chọn vào vị trí này phải nhắc đến thượng nghị sĩ bang California, Kamala Harris (55 tuổi). Trong bối cảnh, dư luận Mỹ đang sục sôi về vấn đề phân biệt sắc tộc, bà Harris được cho là sẽ giúp ông Biden chiếm được cảm tình những người da màu trong chiến dịch tranh cử bởi bà mang 2 dòng máu Jamaica và Ấn Độ. Tuy nhiên, bà Harris cũng từng lên tiếng phản đối một vài chính sách của ông Biden nên nhiều thành viên đảng Dân chủ lo ngại về sự trung thành cũng như tham vọng của bà Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice (55 tuổi) cũng được xem là một gương mặt tiềm năng cho vị trí phó Tổng thống nếu ông Biden đắc cử. Bà từng có thời gian làm việc dưới quyền cựu phó Tổng thống Joe Biden trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông Obama. Nếu có sự ủng hộ và sát cách của bà Rice, một phụ nữ da màu, nhiều khả năng ông Biden sẽ nhận được lá phiếu của người Mỹ gốc Phi. Tuy nhiên, việc bà Rice từng tham gia tranh cãi về vụ tấn công vào tổ hợp Ngoại giao Mỹ ở Benghazi (Libya) năm 2012 nhiều khả năng sẽ gợi nhắc lại sự việc, gây ảnh hưởng tới chiến dịch tranh cử của ông Biden Cái tên tiếp theo trong danh sách là Hạ nghị sĩ bang Florida, Val Demings (66 tuổi). Từng làm việc với tư cách cảnh sát trưởng thành phố Orlando và là một trong những người điều hành thủ tục pháp lý để luận tội Tổng thống Donald Trump, bà được đánh giá cao sẽ là trợ thủ đắc lực cho ông Biden để đối đầu với Tổng thống Trump. Tuy nhiên, hồ sơ của bà Demings lại được cho là không "sáng sủa" so với những ứng viên khác Đại diện Kate Bass đến từ Nam Californnia được đánh giá cao sẽ giúp ông Biden nhận được nhiều lá phiếu bầu chọn với sự hỗ trợ của bà. Bà Bass được thêm vào sau trong danh sách những gương mặt tiềm năng cho vị trí phó tướng của ông Biden.Với vai trò Chủ tịch hội Người da đen ở Cactus, bà Bass sẽ giúp ông Biden xây dựng hình ảnh 1 vị tổng thống tiến bộ, đấu tranh vì công bằng xã hội cho người da màu. Nhưng bà Bass hiện đã 66 tuổi, bởi vậy bà có thể không đưa ra triển vọng về sự chuyển đổi thế hệ mà ông Biden muốn thể hiện Thượng nghị sĩ bang Illinois, Tammy Duckworth (52 tuổi) là người phụ nữ đầu tiên bị khuyết tật và người Mỹ gốc Thái đầu tiên được bầu vào Quốc hội Mỹ. Trước đó, bà là cựu chiến binh và bị mất chân khi máy bay trực thăng của bà bị bắn hạ ở trong cuộc chiến ở Iraq năm 2004. Những yếu tố này sẽ giúp ông Biden nhận được sự ủng hộ về việc trọng dụng và đề cao vai trò của phụ nữ và người khuyết tật trong bộ máy chính quyền. Tuy nhiên, điểm trừ của bà Duckworth là bà đã không đi đầu trong các vấn đề công bằng dân sự như bà Bass hay bà Harris Thị trưởng thành phố Atlanta, Keisha Lance (50 tuổi) hiện đang đảm nhiệm vai trò lãnh đạo thành phố nhiệm kỳ đầu với nhiều thách thức như phong trào phân biệt sắc tộc đang bùng nổ mạnh mẽ tại đây và sự bùng phát của đại dịch Covid-19. Tuy đã nỗ lực hết sức để kiểm soát tình hình và có được nhiều thành tích đáng kể, song bà Lance vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm chính trường để có thể sẵn sàng trở thành phó tướng cho ông Biden Thượng nghị sĩ bang Massachusetts, Elizabeth Waren từng tham gia cuộc đua trở thành người đại diện cho đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống năm nay, bà được đánh giá là một người dày dạn kinh nghiệm.Tuy nhiên, nếu ông Biden chọn bà Warren làm "bạn đồng hành" trong cuộc bầu cử, nhiều khả năng ông sẽ làm gia tăng các cáo buộc của Tổng thống Trump chống lại chiến dịch tranh cử của ông Thống đốc bang New Mexico, Michelle Lujan Grisham (60 tuổi) là Thống đốc người Latin đầu tiên của đảng Dân chủ. Với sự góp sức của bà Grisham, ông Biden có cơ hội nhận được sự ủng hộ cao từ những cử tri Latin, một nhóm đối tượng thiểu số nhưng vô cùng quan trọng trong cuộc bầu cử năm nay Thống đốc bang Michigan, Gretchen Whitmer (48 tuổi) có khả năng sẽ đáp ứng yêu cầu của ông Biden về sự chuyển đổi thế hệ trong chính trường Mỹ với tuổi đời còn trẻ và là gương mặt chính trị gia triển vọng. Tuy nhiên, bà Whitmer đã gặp không ít rắc rối khi ban hành lệnh giãn cách xã hội tại bang Michigan để phòng chống dịch bệnh Covid-19 hồi đầu năm nay, bởi vậy nhiều khả năng người dân Mỹ sẽ phản đối việc bà Whitmer được chọn làm phó Tổng thống nếu ông Biden đắc cử vào tháng 11 tới

Cuộc đua vào Nhà Trắng đang diễn biến vô cùng gay cấn, đại diện đảng Dân chủ hiện đang chiếm ưu thế về số lượt ủng hộ nhiều hơn so với đương kim Tổng thống Donald Trump. Một trong những điểm nổi bật trong chiến dịch tranh cử của ông Biden đó là việc ông công khai ủng hộ nữ quyền và cam kết lựa chọn 1 vị phó Tổng thống nữ đầu tiên của Mỹ nếu ông đắc cử năm 2020 Trong số những gương mặt nổi bật có nhiều khả năng được chọn vào vị trí này phải nhắc đến thượng nghị sĩ bang California, Kamala Harris (55 tuổi). Trong bối cảnh, dư luận Mỹ đang sục sôi về vấn đề phân biệt sắc tộc, bà Harris được cho là sẽ giúp ông Biden chiếm được cảm tình những người da màu trong chiến dịch tranh cử bởi bà mang 2 dòng máu Jamaica và Ấn Độ. Tuy nhiên, bà Harris cũng từng lên tiếng phản đối một vài chính sách của ông Biden nên nhiều thành viên đảng Dân chủ lo ngại về sự trung thành cũng như tham vọng của bà Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice (55 tuổi) cũng được xem là một gương mặt tiềm năng cho vị trí phó Tổng thống nếu ông Biden đắc cử. Bà từng có thời gian làm việc dưới quyền cựu phó Tổng thống Joe Biden trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông Obama. Nếu có sự ủng hộ và sát cách của bà Rice, một phụ nữ da màu, nhiều khả năng ông Biden sẽ nhận được lá phiếu của người Mỹ gốc Phi. Tuy nhiên, việc bà Rice từng tham gia tranh cãi về vụ tấn công vào tổ hợp Ngoại giao Mỹ ở Benghazi (Libya) năm 2012 nhiều khả năng sẽ gợi nhắc lại sự việc, gây ảnh hưởng tới chiến dịch tranh cử của ông Biden Cái tên tiếp theo trong danh sách là Hạ nghị sĩ bang Florida, Val Demings (66 tuổi). Từng làm việc với tư cách cảnh sát trưởng thành phố Orlando và là một trong những người điều hành thủ tục pháp lý để luận tội Tổng thống Donald Trump, bà được đánh giá cao sẽ là trợ thủ đắc lực cho ông Biden để đối đầu với Tổng thống Trump. Tuy nhiên, hồ sơ của bà Demings lại được cho là không "sáng sủa" so với những ứng viên khác Đại diện Kate Bass đến từ Nam Californnia được đánh giá cao sẽ giúp ông Biden nhận được nhiều lá phiếu bầu chọn với sự hỗ trợ của bà. Bà Bass được thêm vào sau trong danh sách những gương mặt tiềm năng cho vị trí phó tướng của ông Biden.Với vai trò Chủ tịch hội Người da đen ở Cactus, bà Bass sẽ giúp ông Biden xây dựng hình ảnh 1 vị tổng thống tiến bộ, đấu tranh vì công bằng xã hội cho người da màu. Nhưng bà Bass hiện đã 66 tuổi, bởi vậy bà có thể không đưa ra triển vọng về sự chuyển đổi thế hệ mà ông Biden muốn thể hiện Thượng nghị sĩ bang Illinois, Tammy Duckworth (52 tuổi) là người phụ nữ đầu tiên bị khuyết tật và người Mỹ gốc Thái đầu tiên được bầu vào Quốc hội Mỹ. Trước đó, bà là cựu chiến binh và bị mất chân khi máy bay trực thăng của bà bị bắn hạ ở trong cuộc chiến ở Iraq năm 2004. Những yếu tố này sẽ giúp ông Biden nhận được sự ủng hộ về việc trọng dụng và đề cao vai trò của phụ nữ và người khuyết tật trong bộ máy chính quyền. Tuy nhiên, điểm trừ của bà Duckworth là bà đã không đi đầu trong các vấn đề công bằng dân sự như bà Bass hay bà Harris Thị trưởng thành phố Atlanta, Keisha Lance (50 tuổi) hiện đang đảm nhiệm vai trò lãnh đạo thành phố nhiệm kỳ đầu với nhiều thách thức như phong trào phân biệt sắc tộc đang bùng nổ mạnh mẽ tại đây và sự bùng phát của đại dịch Covid-19. Tuy đã nỗ lực hết sức để kiểm soát tình hình và có được nhiều thành tích đáng kể, song bà Lance vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm chính trường để có thể sẵn sàng trở thành phó tướng cho ông Biden Thượng nghị sĩ bang Massachusetts, Elizabeth Waren từng tham gia cuộc đua trở thành người đại diện cho đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống năm nay, bà được đánh giá là một người dày dạn kinh nghiệm. Tuy nhiên, nếu ông Biden chọn bà Warren làm "bạn đồng hành" trong cuộc bầu cử, nhiều khả năng ông sẽ làm gia tăng các cáo buộc của Tổng thống Trump chống lại chiến dịch tranh cử của ông Thống đốc bang New Mexico, Michelle Lujan Grisham (60 tuổi) là Thống đốc người Latin đầu tiên của đảng Dân chủ. Với sự góp sức của bà Grisham, ông Biden có cơ hội nhận được sự ủng hộ cao từ những cử tri Latin, một nhóm đối tượng thiểu số nhưng vô cùng quan trọng trong cuộc bầu cử năm nay Thống đốc bang Michigan, Gretchen Whitmer (48 tuổi) có khả năng sẽ đáp ứng yêu cầu của ông Biden về sự chuyển đổi thế hệ trong chính trường Mỹ với tuổi đời còn trẻ và là gương mặt chính trị gia triển vọng. Tuy nhiên, bà Whitmer đã gặp không ít rắc rối khi ban hành lệnh giãn cách xã hội tại bang Michigan để phòng chống dịch bệnh Covid-19 hồi đầu năm nay, bởi vậy nhiều khả năng người dân Mỹ sẽ phản đối việc bà Whitmer được chọn làm phó Tổng thống nếu ông Biden đắc cử vào tháng 11 tới