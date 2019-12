Điều đặc biệt đầu tiên khi nhắc tới Ethiopia, đất nước rộng hơn 1,1 triệu km vuông với dân số khoảng 111.000 triệu người đó là có lịch 13 tháng trong một năm





Trong khi hầu hết các nước trên thế giới sử dụng lịch 12 tháng có 365 ngày một năm thì Ethiopia lại có cách tính riêng. Theo đó, 12 tháng đầu trong cách tính lịch đặc biệt này có 30 ngày, tháng 13 có 5 ngày (hoặc 6 ngày với năm nhuận)





Điều kỳ lạ khi có 13 tháng được lý giải rằng, người dân Ethiopia tin vào may mắn. Có thêm tháng mới thì sự may mắn, những điều tốt lành sẽ đến nhiều hơn





Ethiopia cũng là đất nước chào đón năm mới sớm, cụ thể là vào ngày 11-9 hàng năm. Tháng 9 có số giờ của ban ngày bằng số giờ ban đêm ở tất cả mọi nơi. Tháng 9 là thời điểm có thời tiết, khí hậu ôn hòa. Thêm vào đó, theo Kinh thánh, thiên đàng và trái đất được tạo ra vào tháng 9 nên họ đã chọn ngày 11-9 là ngày để tổ chức dịp đón năm mới





Điểm kỳ lạ tiếp nữa ở đất nước này đó là ở cách tính giờ. Ethiopia sử dụng hệ thống thời gian với đồng hồ 12 giờ, tính theo thời điểm hoàng hôn và bình minh. Chính vì vậy mà khi ở Ethiopia là 0 giờ thì ở các nước khác là 6 giờ sáng. Thời điểm giữa ngày là 6 giờ chiều ở Ethiopia





Ethiopia là quốc gia duy nhất của châu Phi không bị thực dân và đế quốc đô hộ. Thủ đô Addis Ababa của Ethiopia là căn cứ quan trọng, nơi đặt trụ sở của Liên minh châu Phi





Ethiopia thu hút bởi sự đa dạng văn hóa, sự đa dạng về chủng tộc với hơn 200 dân tộc sinh sống. Năm 2017, Ethiopia từng được tạp chí Lonely Planet, tạp chí du lịch nổi tiếng xếp hạng đây là 1 trong 10 điểm đến du lịch hàng đầu thế giới





Đến tham quan Ethiopia, du khách sẽ không khỏi ngạc nhiên bởi những kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ, cổ kính. Nổi bật đó là khu nhà thờ đá ở Lalibela, được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1978





Khu vực gồm 11 nhà thờ, trong đó, nhà thờ cao nhất là 10,6m, dài 33,5m và rộng 23,5m. Các nhà thờ kết nối với nhau bằng những con đường hầm được ví như những mê cung trong truyện cổ tích. Và cứ 6 giờ sáng mỗi ngày, mọi người sẽ tập trung lại để cầu nguyện, đọc kinh và trò chuyện cùng các cha xứ





Ethiopia là đất nước của những lễ hội sôi động, nhiều màu sắc. Lễ hội lớn nhất được tổ chức từ ngày 18-1 đến ngày 20-1 mang tên Timkat, là lễ hội lớn nhất tại đất nước này, nhằm tưởng nhớ lễ rửa tội của chúa Giesu ở dòng sông Jordan





Đây cũng là nơi được mệnh danh là vùng đất khởi nguyên của cây cà phê. Loại cà phê Arabica đặc biệt, có mặt trên rất nhiều nước lớn trên thế giới. Cà phê vừa là nguồn thu nhập chính của người dân, vừa góp phần tạo nên nét đẹp văn hóa của vùng đất Ethiopia





Nghi lễ cà phê là nghi lễ quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần. Việc mời bạn bè, những vị khách tham dự nghi lễ này thể hiện sự tôn trọng, lòng hiếu khách của người dân Ethiopia





Trong nghi lễ thiêng liêng này, vai trò của người phụ nữ đặc biệt quan trọng. Họ thực hiện cả việc pha và dọn bày cà phê để mời những vị khách quý





Những giá trị nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Ethiopia cũng rất khác biệt với các nước khác trên thế giới





Phong tục được coi là biểu tượng vẻ đẹp và đẳng cấp xã hội của người phụ nữ trong bộ tộc đó là lồng đĩa vào môi dưới. Phong tục được thực hiện bởi những người con gái Surma tới tuổi kết hôn, họ xẻ môi để lồng đĩa vào và tạo các vết sẹo trên da theo các họa tiết. Sau đó, dùng đất sét trắng và hoa tươi để trang điểm





Điều kỳ lạ ở Ethiopia còn thể hiện qua công việc của người lao động đến từ các bộ tộc Afar. Nghề đào muối ở điều kiện thường đã vất vả thì nay với người Afar, họ phải làm gần khu vực núi lửa, nơi nhiệt độ lúc nào cũng trên 50 độ C, được mệnh danh là “Cổng địa ngục”





Họ đào muối ở dưới lớp bề mặt bằng các dụng cụ thô sơ, sau đó cắt gọt, đục đẽo thành các miếng nhỏ nhất định. Những con lạc đà là phương tiện giúp người dân Afar chở muối bán cho người nông dân Ethiopia và Sudan





Về văn hóa ẩm thực, Ethiopia nổi tiếng với những món ăn chay. Đây được coi là thiên đường cho những tín đồ yêu thích đồ ăn chay, lành mạnh. Cách chế biến món ăn của họ tài tình, khéo léo và dễ kết hợp với những đồ ăn khác như: bánh mì, rau củ, …





Điều đặc biệt đầu tiên khi nhắc tới Ethiopia, đất nước rộng hơn 1,1 triệu km vuông với dân số khoảng 111.000 triệu người đó là có lịch 13 tháng trong một năm





Trong khi hầu hết các nước trên thế giới sử dụng lịch 12 tháng có 365 ngày một năm thì Ethiopia lại có cách tính riêng. Theo đó, 12 tháng đầu trong cách tính lịch đặc biệt này có 30 ngày, tháng 13 có 5 ngày (hoặc 6 ngày với năm nhuận)





Điều kỳ lạ khi có 13 tháng được lý giải rằng, người dân Ethiopia tin vào may mắn. Có thêm tháng mới thì sự may mắn, những điều tốt lành sẽ đến nhiều hơn





Ethiopia cũng là đất nước chào đón năm mới sớm, cụ thể là vào ngày 11-9 hàng năm. Tháng 9 có số giờ của ban ngày bằng số giờ ban đêm ở tất cả mọi nơi. Tháng 9 là thời điểm có thời tiết, khí hậu ôn hòa. Thêm vào đó, theo Kinh thánh, thiên đàng và trái đất được tạo ra vào tháng 9 nên họ đã chọn ngày 11-9 là ngày để tổ chức dịp đón năm mới





Điểm kỳ lạ tiếp nữa ở đất nước này đó là ở cách tính giờ. Ethiopia sử dụng hệ thống thời gian với đồng hồ 12 giờ, tính theo thời điểm hoàng hôn và bình minh. Chính vì vậy mà khi ở Ethiopia là 0 giờ thì ở các nước khác là 6 giờ sáng. Thời điểm giữa ngày là 6 giờ chiều ở Ethiopia





Ethiopia là quốc gia duy nhất của châu Phi không bị thực dân và đế quốc đô hộ. Thủ đô Addis Ababa của Ethiopia là căn cứ quan trọng, nơi đặt trụ sở của Liên minh châu Phi





Ethiopia thu hút bởi sự đa dạng văn hóa, sự đa dạng về chủng tộc với hơn 200 dân tộc sinh sống. Năm 2017, Ethiopia từng được tạp chí Lonely Planet, tạp chí du lịch nổi tiếng xếp hạng đây là 1 trong 10 điểm đến du lịch hàng đầu thế giới





Đến tham quan Ethiopia, du khách sẽ không khỏi ngạc nhiên bởi những kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ, cổ kính. Nổi bật đó là khu nhà thờ đá ở Lalibela, được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1978





Khu vực gồm 11 nhà thờ, trong đó, nhà thờ cao nhất là 10,6m, dài 33,5m và rộng 23,5m. Các nhà thờ kết nối với nhau bằng những con đường hầm được ví như những mê cung trong truyện cổ tích. Và cứ 6 giờ sáng mỗi ngày, mọi người sẽ tập trung lại để cầu nguyện, đọc kinh và trò chuyện cùng các cha xứ





Ethiopia là đất nước của những lễ hội sôi động, nhiều màu sắc. Lễ hội lớn nhất được tổ chức từ ngày 18-1 đến ngày 20-1 mang tên Timkat, là lễ hội lớn nhất tại đất nước này, nhằm tưởng nhớ lễ rửa tội của chúa Giesu ở dòng sông Jordan





Đây cũng là nơi được mệnh danh là vùng đất khởi nguyên của cây cà phê. Loại cà phê Arabica đặc biệt, có mặt trên rất nhiều nước lớn trên thế giới. Cà phê vừa là nguồn thu nhập chính của người dân, vừa góp phần tạo nên nét đẹp văn hóa của vùng đất Ethiopia





Nghi lễ cà phê là nghi lễ quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần. Việc mời bạn bè, những vị khách tham dự nghi lễ này thể hiện sự tôn trọng, lòng hiếu khách của người dân Ethiopia





Trong nghi lễ thiêng liêng này, vai trò của người phụ nữ đặc biệt quan trọng. Họ thực hiện cả việc pha và dọn bày cà phê để mời những vị khách quý





Những giá trị nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Ethiopia cũng rất khác biệt với các nước khác trên thế giới





Phong tục được coi là biểu tượng vẻ đẹp và đẳng cấp xã hội của người phụ nữ trong bộ tộc đó là lồng đĩa vào môi dưới. Phong tục được thực hiện bởi những người con gái Surma tới tuổi kết hôn, họ xẻ môi để lồng đĩa vào và tạo các vết sẹo trên da theo các họa tiết. Sau đó, dùng đất sét trắng và hoa tươi để trang điểm





Điều kỳ lạ ở Ethiopia còn thể hiện qua công việc của người lao động đến từ các bộ tộc Afar. Nghề đào muối ở điều kiện thường đã vất vả thì nay với người Afar, họ phải làm gần khu vực núi lửa, nơi nhiệt độ lúc nào cũng trên 50 độ C, được mệnh danh là “Cổng địa ngục”





Họ đào muối ở dưới lớp bề mặt bằng các dụng cụ thô sơ, sau đó cắt gọt, đục đẽo thành các miếng nhỏ nhất định. Những con lạc đà là phương tiện giúp người dân Afar chở muối bán cho người nông dân Ethiopia và Sudan





Về văn hóa ẩm thực, Ethiopia nổi tiếng với những món ăn chay. Đây được coi là thiên đường cho những tín đồ yêu thích đồ ăn chay, lành mạnh. Cách chế biến món ăn của họ tài tình, khéo léo và dễ kết hợp với những đồ ăn khác như: bánh mì, rau củ, …