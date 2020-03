Thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, nơi bùng phát dịch bệnh Covid-19 đã bị phong tỏa và rơi vào cảnh vắng lặng từ cuối tháng 1-2020 vừa qua Sân bay quốc tế mới ở Bắc Kinh cũng gần như không có người do ảnh hưởng của dịch bệnh Sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh cũng ảnh hưởng không nhỏ tới những giải đấu thế thao. Mới đây, giải đấu bóng đá tại sân vận động Yuanshen, Thượng Hải đã phải diễn ra trong cảnh vắng lặng, các khán đài không có cổ động viên do chính phủ hạn chế tụ tập Đền Kinkaku-ji là 1 trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất ở Kyoto, Nhật Bản. Tuy nhiên, kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Nhật Bản, số người tới đây đã giảm đáng kể do lo ngại dịch bệnh Trận đấu bóng chày tại sân vận động Tokyo Dome cũng không có cổ động viên vì lo ngại dịch bệnh Chuyến tàu du lịchHakone Romancecagiữa ga Hakone và Shinjuku ở Tokyo, Nhật Bản trước đây vốn đông khách. Tuy nhiên, kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Nhật Bản, chuyến tàu này rất ít hành khách tham gia Hong Kong cũng là 1 khu vực bị ảnh hưởng lớn do Covid-19. Khu nghỉ dưỡng Disneyland tại đây đã phải tạm đóng cửa vô thời hạn kể từ ngày 26-1 vừa qua để đề phòng tụ tập đông người gây lây lan dịch bệnh Sân bay quốc tế Hong Kong cũng vắng lặng ít người di chuyển Sự kiện du lịch lớn hàng năm đã phải hủy bỏ ở thủ đô Berlin, Đức do ảnh hưởng dịch bệnh tại Đức Bên cạnh Trung Quốc, Italy cũng đang là 1 tâm dịch nghiêm trọng tại Châu Âu. Số khách du lịch tới đây cũng giảm đáng kể sau khi dịch Covid-19 bùng phát và lây lan nhanh chóng tại đây Quảng trường Duomo, 1 trong những biểu tượng của Milan (Italy), cũng không còn vẻ đông đúc thường ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại đây Bảo tàng Louvre của Pháp cũng phải đóng cửa để phòng chống dịch bệnh lây lan

Thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, nơi bùng phát dịch bệnh Covid-19 đã bị phong tỏa và rơi vào cảnh vắng lặng từ cuối tháng 1-2020 vừa qua Sân bay quốc tế mới ở Bắc Kinh cũng gần như không có người do ảnh hưởng của dịch bệnh Sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh cũng ảnh hưởng không nhỏ tới những giải đấu thế thao. Mới đây, giải đấu bóng đá tại sân vận động Yuanshen, Thượng Hải đã phải diễn ra trong cảnh vắng lặng, các khán đài không có cổ động viên do chính phủ hạn chế tụ tập Đền Kinkaku-ji là 1 trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất ở Kyoto, Nhật Bản. Tuy nhiên, kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Nhật Bản, số người tới đây đã giảm đáng kể do lo ngại dịch bệnh Trận đấu bóng chày tại sân vận động Tokyo Dome cũng không có cổ động viên vì lo ngại dịch bệnh Chuyến tàu du lịch Hakone Romanceca giữa ga Hakone và Shinjuku ở Tokyo, Nhật Bản trước đây vốn đông khách. Tuy nhiên, kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Nhật Bản, chuyến tàu này rất ít hành khách tham gia Hong Kong cũng là 1 khu vực bị ảnh hưởng lớn do Covid-19. Khu nghỉ dưỡng Disneyland tại đây đã phải tạm đóng cửa vô thời hạn kể từ ngày 26-1 vừa qua để đề phòng tụ tập đông người gây lây lan dịch bệnh Sân bay quốc tế Hong Kong cũng vắng lặng ít người di chuyển Sự kiện du lịch lớn hàng năm đã phải hủy bỏ ở thủ đô Berlin, Đức do ảnh hưởng dịch bệnh tại Đức Bên cạnh Trung Quốc, Italy cũng đang là 1 tâm dịch nghiêm trọng tại Châu Âu. Số khách du lịch tới đây cũng giảm đáng kể sau khi dịch Covid-19 bùng phát và lây lan nhanh chóng tại đây Quảng trường Duomo, 1 trong những biểu tượng của Milan (Italy), cũng không còn vẻ đông đúc thường ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại đây Bảo tàng Louvre của Pháp cũng phải đóng cửa để phòng chống dịch bệnh lây lan