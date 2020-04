Cụ thể như ở Bolivia, đất nước nằm ở trung tâm của Nam Mỹ, hình ảnh người cảnh sát mặc bộ quần áo mô phỏng virus corona đang được thấy nhiều trong những ngày gần đây





Những bộ quần áo virus corona với hai loại chính, có màu khác nhau là: xanh huỳnh quang và màu tím, được cảnh sát mặc trên mình và đi khắp các con phố





Xuất phát từ việc một số người dân nước này vẫn đổ ra đường, tới các khu chợ mặc dù trước đó đã chính phủ Bolivia đã thực hiện các biện pháp hạn chế đi lại





Cảnh sát trong trang phục độc lạ và nói với người dân: “Xin chào bạn, tôi là virus corona”



Cách tuyên truyền mới lạ của cảnh sát nước Bolivia gây được sự chú ý lớn từ phía người dân, đồng thời thông qua đó giới chức nước này muốn nâng cao nhận thức của người dân về việc tăng cường các biện pháp hạn chế sự lây nhiễm của dịch bệnh





Cách tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 ở Ấn Độ của lực lượng an ninh cũng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ





Thay vì mặc nguyên cả trang phục virus corona thì cảnh sát tại thành phố Chennai, miền Nam Ấn Độ lại đội chiếc mũ bảo hiểm có hình virus gây ra đại dịch Covid-19





Họ nhắc nhở những người vi phạm lệnh phong tỏa về vai trò của các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội



Tại bang Andhra Pradesh của Ấn Độ, cảnh sát còn sáng tạo khi vẽ hình virus corona lên thân của một con ngựa trắng và cưỡi đi trên phố để tuyên truyền với người dân





Cách tuyên truyền này đã được nhiều người đón nhận và thể hiện sự cảm kích thông qua việc chia sẻ nhanh chóng hình ảnh cảnh sát làm nhiệm vụ trên các trang mạng





Trước đó, cũng tại nước này, hình ảnh nhóm 5 cảnh sát cùng nhau hướng dẫn người dân thực hiện các động tác rửa tay ở điểm dừng đèn giao thông cũng thu hút sự quan tâm của dư luận





Mới đây, giới chức Ấn Độ còn thực hiện thêm các biện pháp như: yêu cầu những người cách ly tại nhà gửi ảnh selfie của họ mỗi giờ để xác định người này đang ở đâu và có thực hiện lệnh cách ly hay không





Hay như ở Philippines, các nhà chức trách cũng đã áp dụng biện pháp kỳ lạ trong đợt dịch Covid-19





Đó là họ sử dụng những chiếc quan tài để đặt tại trạm kiểm soát tại tỉnh Pampanga, thuộc đảo Luzon





Những chiếc quan tài có màu trắng hoặc vàng mang thông điệp “Stay at home or stay inside” (được hiểu là: Ở nhà hoặc ở bên trong)





Đây được coi là biện pháp độc và lạ, khi vừa kết hợp thông điệp phòng chống dịch Covid-19, vừa thể hiện được một phần đặc trưng của thành phố Santo Tomas, thuộc tỉnh Pampanga, nơi sản xuất quan tài lớn của đất nước này





Theo đó, giới chức Philippines muốn kêu gọi người dân ở trong nhà, hạn chế việc đi lại trong khoảng thời gian dịch bệnh bùng phát để tránh tình trạng lây nhiễm virus





Tại Hồng Kông, biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đặc biệt được thể hiện qua việc những người nhập cảnh được phát và yêu cầu đeo vòng tay điện tử





Thông qua chiếc vòng đeo tay điện tử cùng ứng dụng trên điện thoại di động, giới chức Hồng Kông có thể dễ dàng kiểm soát được việc thực hiện cách ly tại nhà của những người này





