Bức tượng Nữ hoàng Victoria (1819-1901) tại thành phố Manchester, Anh Bức tượng ca sĩ, diễn viên, nhà viết kịch nổi tiếng người Áo Johann Nestroy (1801-1862) tại Thủ đô Vienna Bức tượng nhân vật phản diện Ostap Bender trong tiểu thuyết “Mười hai chiếc ghế và Con bê vàng nhỏ” của 2 tác giả người Liên Xô Ilya Ilf và Yevgeni Petrov tại thành phố Petersburg, Nga Bức tượng thổ dân da đỏ Sioux tại thành phố Kansas, Mỹ Tượng Molly Malone, nữ anh hùng bí ẩn trong bài hát nổi tiếng cùng tên, tại Dublin, Ireland Bức tượng nghệ nhân làm đàn nổi tiếng người Italy Antonio Stradivari (1644-1737) tại Cremona, Italy Bức tượng nhạc sĩ Astor Piazzolla (1921-1992) tại Buenos Aires, Argentina Bức tượng “Mẹ và con” tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc Tượng nhân vật hoạt hình Titeuf tại Carouge, Thụy Sỹ Bức tượng nhạc sỹ Phil Lynott (1949-1986) tại Dublin, Ireland Bức tượng Fearless Girl (Cô gái can đảm) bên ngoài Sở giao dịch chứng khoán New York, Mỹ Tượng cựu cầu thủ bóng đá người Brazil Alex de Souza tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ Tượng chú chó trung thành Greyfriars Bobby nổi tiếng trong lịch sử thành phố Edinburgh, Scotland Bức tượng ca sĩ huyền thoại Freddie Mercury trong ban nhạc rock Queen tại Montreux, Thụy Sỹ Tượng cậu bé đứng tè Manneken-Pis tại Brussels, Bỉ Bức tượng người lướt ván ở California, Mỹ Tượng nhân vật truyện tranh Frank Sidebottom tại Timperley, Anh Bức tượng bác sĩ kiêm nhà hoạt động chính trị xã hội người Do Thái Tsemakh Shabad tại Vilnius, Lithuania Bức tượng Thánh Saint Francis tại San Fiorano, Italy

