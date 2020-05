Sinh ra ở Slovenia vào năm 1970, bàMelania Trumptrở thành đệ nhất phu nhân đầu tiên được sinh ra bên ngoài nước Mỹ. Đệ nhất phu nhân Melania bắt đầu làm người mẫu vào cuối những năm 80 và chuyển đến thành phố New York để theo đuổi sự nghiệp vào năm 1996. Khi làm người mẫu ở châu Âu, bà Melania đã học 5 thứ tiếng, trở thành đệ nhất phu nhân có năng khiếu ngôn ngữ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Khi chuyển đến New York, bạn bè nói rằng bà Melania thường tránh các bữa tiệc, thay vào đó chọn tập thể dục, đi ngủ sớm và ăn uống lành mạnh. Ông Donald Trump đã gặp bà Melania tại một bữa tiệc năm 1998. Cặp đôi kết hôn năm 2005 với một đám cưới ngập tràn các siêu sao, bao gồm Matt Lauer, Katie Couric, Kelly Ripa, Barbara Walters, Rudy Giuliani và cùng vợ chồng ngài Bill Clinton. Con trai của cặp đôi, Barron, sinh năm 2006. Có nhân viên giúp nấu ăn và làm việc nhà nhưng vợ chồng ông Trum không thuê người giữ trẻ, bà Melania thường xuyên giúp Barron làm bài tập về nhà và đưa con đi tập thể thao. Bà Melania đồng hành với ông Donald Trump trong suốt quá trình tranh cử Tổng thống Mỹ. Vụ việc gây tranh cãi đầu tiên diễn ra khi bà bị cáo buộc đã sao chép một phần bài diễn văn của bà Michelle Obama. Tuy nhiên, vụ bê bối không làm chậm chiến dịch tranh cử của ông Trump. Bà Melania Trump chính thức trở thành đệ nhất phu nhân của Mỹ vào tháng 1/2017. Bà và con trai Barron không ngay lập tức chuyển đến Nhà Trắng mà ở lại thành phố New York cho đến cuối năm học của Barron. Truyền thông rất chú ý đến hoạt động của vợ chồng Tổng thống Mỹ trong các chuyến công du nước ngoài. Đây là hình ảnh chuyến đi nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Trump kể từ khi ông nhậm chức, tới Israel vào tháng 5/2017. Cũng trong tháng này bà phải đối mặt với vụ bê bối đầu tiên của mình với tư cách là đệ nhất phu nhân khi mặc chiếc áo khoác Dolce & Gabbana trị giá 51.500 đô la tại hội nghị thượng đỉnh G-7 hàng năm ở Catania, Ý. Những người phản đối cho rằng bà đã mặc một bộ trang phục có giá cao hơn hầu hết số tiền người Mỹ kiếm được trong 1 năm. Sau vụ việc, đệ nhất phu nhân Melania Trump đã giảm bớt những trang phục đắt đỏ, mặc dù vẫn diện chiếc áo Balmain trị giá 1.380 đô la đến vườn rau của bà Michelle Obama. Tháng 6/2017, bố mẹ bà đã đến thăm gia đình tại Nhà Trắng. Đệ nhất phu nhân nước Mỹ không ngay lập tức thể hiện lập trường chính trị, nhưng lặng lẽ hành động vào năm 2018 với các bài phát biểu về giải quyết vấn đề bạo lực học đường. Chuyến công cán một mình đầu tiên của bà Melania Trump diễn ra vào tháng 10/2018, tới châu Phi. Chuyến đi mang lại nhiều ý nghĩa khi nó được diễn ra sau khi ông Trump có những lời phát biểu được cho là thô tục và không chính xác về lục địa này vào tháng 1/2018. Đệ nhất phu nhân Melania Trump vẫy tay chào khách trong Lễ Phục sinh năm 2019 tại Nhà Trắng. Một cuộc thăm dò của Fox News tháng 2/2019 cho thấy đệ nhất phu nhân có tỷ lệ tán thành là 47% sau 2 năm ở Nhà Trắng, so với tỷ lệ 43% của Tổng thống Trump. Tiểu sử về bà Melania được xuất bản vào tháng 12/2019. Trang CNN đã đưa ra những chi tiết ít được biết đến về thời trang, chiến lược và cuộc sống của bà tại Nhà Trắng. Năm 2020 đã mang đến những cơ hội mới cho đệ nhất phu nhân nước Mỹ, trong đó có chuyến đi đến Ấn Độ. Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng xuất hiện trong một số chương trình liên quan đến đại dịch Covid-19. Một năm đáng nhớ khi bà bước sang tuổi 50.

