Từ trước dịp Tết nguyên đán vừa qua, thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) đã phải chiến đấu chống lại sự lây lan của dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (nCoV) gây ra Thời điểm ấy, các bác sĩ ở Vũ Hán đã phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với dịch bệnh lạ, chưa có thuốc chữa này Đội ngũ y tế tại các bệnh viện ở Vũ Hàn đã được trang bị quần áo bảo hộ để điều trị cho các bệnh nhân nhập viện Hình ảnh trong ngày 24-1 (tức 30 Tết âm lịch), đội ngũ cán bộ y tế vẫn đang túc trực bên giường bệnh, theo dõi và điều trị cho các bệnh nhân nhập viện do dịch bệnh viêm phổi lạ Họ đã dành cả đêm giao thừa trong bệnh viện để chiến đấu với dịch bệnh viêm phổi do virus corona đang lây lan nhanh chóng Thành phố Vũ Hán thời điểm ấy cũng đã khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài. Khác với cảnh nhộn nhịp dịp Tết Nguyên đán ở nhiều nơi khác, Vũ Hán lại vô cùng vắng vẻ do sự bùng phát và lây lan nhanh chóng của dịch viêm phổi Số lượng người nhập viện do viêm phổi ngày càng tăng tại các bệnh viện Các cán bộ y tế luôn phải cố gắng hết sức để chăm sóc và theo dõi sức khỏe người bệnh Ngày 24-1, bệnh viện dã chiến bắt đầu được xây dựng tại vùng ngoại ô thành phố Vũ Hán nhằm mục đích điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh viêm phổi do virus corona Ngày 27-1, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã trực tiếp tới bệnh viện Jinyintan tại thành phố Vũ Hán, nơi các bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới đang được điều trị, để trực tiếp chỉ đạo Đây cũng là thời điểm dịch viêm phổi do nCoV bắt đầu lây lan tới nhiều quốc gia trên thế giới. Riêng tại Vũ Hán, thành phố đã được chính phủ Trung Quốc cách ly và người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường Cảnh vắng vẻ được ghi lại tại siêu thị, nơi công cộng ở thành phố Vũ Hán giữa tâm dịch viêm phổi do nCoV Trái với cảnh vắng lặng bên ngoài, tại các bệnh viện, lượng bệnh nhân nhập viện do viêm phổi ngày càng tăng. Đội ngũ y bác sĩ tại Vũ Hán cũng phải gồng mình vừa để chống chọi với bệnh dịch, vừa để chăm sóc và điều trị sức khỏe cho người dân Ngày 28-1, người dân tại Vũ Hán đeo khẩu trang và mặc đồ bảo hộ ra đường đề phòng lây nhiễm virus corona Nhân viên y tế điều trị 1 bệnh nhân bị viêm phổi do nCov tại Bệnh viện Trung Nam của Đại học Vũ Hán Trong khi các bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa bệnh nhân, công tác xây dựng bệnh viện dã chiến cũng đang được khẩn trương hoàn thành Người dân thành phố cũng ý thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và thường xuyên tới các cơ sở y tế mua khẩu trang phòng bệnh Trước tình hình bùng phát dịch bệnh, các bác sĩ tại nhiều tỉnh, thành phố khác ở Trung Quốc cũng được điều động về Vũ Hán để hỗ trợ công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân và phòng chống dịch bệnh Các nhân viên bệnh viện thường xuyên mặc đồ bảo hộ và phun thuốc khử trùng tại khu vực công cộng Bên cạnh đó, người dân cũng tự theo dõi sức khỏe bằng việc mua các thiết bị nhiệt kế điện tử để đo nhiệt độ cơ thể thường xuyên Chỉ trong 10 ngày, bệnh viện dã chiến đầu tiên tại Vũ Hán đã được hoàn thành để phục vụ công tác chăm sóc bệnh nhân trong thời gian đỉnh dịch Bệnh viên dã chiến Hỏa Thần Sơn có tổng cộng 1.000 giường bệnh, đã đi vào hoạt động và tiếp đón bệnh nhân vào ngày 3-2 vừa qua Điều đó giúp các bệnh nhân được chăm sóc trong điều kiện tốt hơn. Hình ảnh bệnh nhân và nhân viên y tế tại bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn ngày 3-2 Tuy nhiên, số lượng người nhiễm bệnh ngày càng tăng lên nhanh chóng khiến Vũ Hán vẫn rơi vào tình trạng thiếu giường bệnh và trang thiết bị nghiêm trọng. Chính quyền thành phố đã phải lắp đặt giường bệnh tại sân vận động Hồng Sơn để làm nơi điều trị bệnh tạm thời cho các bệnh nhân vào ngày 4-2 Ngày 5-2, bệnh viện dã chiến thứ 2 mang tên Lôi Thần Sơn cũng được hoàn thành xây dựng và tiến hành lắp đặt trang thiết bị để phục vụ công tác điều trị bệnh nhân Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Vũ Hán cũng được chuyển đổi thành bệnh viện tạm thời để điều trị cho những bệnh nhân mắc viêm phổi nhẹ Bên cạnh điều trị bệnh, các nhà khoa học tại Vũ Hán cũng đang cố gắng nghiên cứu tìm ra phương thuốc cho căn bệnh này để điều trị cho các bệnh nhân và ngăn chặn sự lây lan Tuy nhiên, đến giờ vẫn chưa có vắc-xin đối với virus corona, bởi vậy người dân sinh sống tại vùng tâm dịch chỉ có thể cố gắng phòng bệnh bằng việc đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài, rửa tay sạch sẽ và kiểm tra thân nhiệt, tình hình sức khỏe thường xuyên Ngày 8-2 (tức 15-1 âm lịch), các tình nguyện viên đem nông phẩm tới tặng những người cao tuổi tại Furen trong dịp Lễ hội đèn lồng, đánh dấu ngày kết thúc Tết Nguyên đán tại Trung Quốc. Dịch viêm phổi bùng phát trong thời gian Tết Nguyên đán đã khiến các hoạt động đón tết tại Vũ Hán bị gián đoạn, các lễ hội cũng không được tổ chức Tại các siêu thị lớn, người dân tranh thủ mua sắm đồ tích trữ lâu ngày để tránh phải ra đường nhiều trong thời gian dịch bệnh chưa được khống chế Các nhân viên vệ sinh dọn dẹp đường phố sạch sẽ Ngày 9-2, những người Phillipines được đón lên máy bay về nước trước sự lây lan nhanh chóng và chưa kiểm soát của virus corona Nhân viên từ đại sứ quán Hoa Kỳ trang bị đồ bảo hộ trước khi kiểm tra một chiếc máy bay đón công dân Mỹ và Canada sơ tán khỏi Trung Quốc tại sân bay quốc tế Vũ Hán Các bệnh viện tại Vũ Hán vẫn vô cùng bận rộn do dịch bệnh vẫn lây lan, số người nhập viện tăng lên nhanh chóng mỗi ngày Ngày 7-2, bác sĩ Lý Văn Lượng, 1 trong 8 bác sĩ đầu tiên tại Vũ Hán cảnh báo về virus corona chủng mới, đã qua đời. Nhiều người đã đem hoa và di ảnh tạo thành 1 đài tưởng nhiệm nhỏ cho vị bác sĩ này Tính tới thời điểm hiện tại, dịch viêm phổi do virus corona vẫn diễn biến vô cùng phức tạp. Tính đến 7h20 ngày 11-2, số người nhiễm virus corona chủng mới trên toàn thế giới đã lên tới hơn 43.000 trường hợp, trong đó có 1.018 ca tử vong (1.016 ca ở Trung Quốc), bên cạnh đó, số bệnh nhân được chữa trị khỏi cũng tăng lên gần 3.996 người, đây được xem là 1 tín hiệu đáng mừng trong công tác phòng chống dịch bệnh này

