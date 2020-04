Hàng trăm người hôm 19-4 tập trung trước tòa nhà cơ quan lập pháp ở Denver, bang Colorado, Mỹ, kêu gọi chính quyền bang dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn Covid-19. Bức ảnh do phóng viên ảnh Alyson McClaren chụp ghi lại khoảnh khắc hai nhân viên y tế chặn đoàn xe chở đoàn người biểu tình này. Trong ảnh, hai nhân viên y tế đeo khẩu trang N95, đứng giữa đường, đối đầu đoàn xe ôtô chở người biểu tình gần trụ sở cơ quan lập pháp bang. Những người biểu tình xếp xe thành hàng dài để phản đối lệnh phong tỏa, một số mang khẩu hiệu "Mọi nghề nghiệp đều là thiết yếu", phản đối việc chính quyền bang cấm các cơ sở kinh doanh không thiết yếu hoạt động. Bị nhân viên y tế chặn trước đầu xe, một phụ nữ tham gia biểu tình nhoài người ra khỏi cửa sổ xe, hét lên rằng "Đây là một đất nước tự do, vùng đất tự do" và yêu cầu anh "hãy đến Trung Quốc". "Anh có thể đi làm thì tại sao tôi không thể?", bà này nói, nhưng nhân viên y tế chỉ kiên nhẫn đứng im. Phóng viên McClaren cho hay, hai nhân viên y tế "chặn đoàn biểu tình cho đến khi cảnh sát tới". Nhiều bang ở Mỹ đang áp dụng các lệnh phong tỏa ở nhiều mức độ khác nhau, khi nước này đã ghi nhận hơn 759.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, hơn 40.000 ca tử vong. Bang Colorado đã phát hiện 9.730 người nhiễm, 420 người chết. Hầu hết mọi người tuân thủ các biện pháp phong tỏa và ủng hộ những nhân viên y tế tuyến đầu đang phải gồng mình chống dịch, với lượng bệnh nhân khổng lồ tại các bệnh viện tuyến địa phương. Tuy nhiên, nhiều người ở một số bang đang xuống đường tổ chức biểu tình đòi mở cửa, bất chấp quy định cách biệt cộng đồng. Trong hai tháng qua, hơn 9.000 nhân viên y tế Mỹ nhiễm virus SARS-CoV-2, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, trong đó ít nhất 27 người đã tử vong tính đến tuần trước. 210 quốc gia, vùng lãnh thổ đã xuất hiện Covid-19, khiến hơn 2,4 triệu người nhiễm, hơn 165.000 người chết. Mỹ và châu Âu hiện là những vùng dịch lớn nhất thế giới.

