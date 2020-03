Trong hơn 30 năm, Mauro Morandi là cư dân duy nhất của hòn đảo xinh đẹp ở Địa Trung Hải và điều đó giúp ông an toàn trước Covid-19. Sau gần 1/3 quãng đời sống với những chiêm nghiệm của riêng mình, ông có cái nhìn sâu sắc về sự cô lập mà nhiều người đang trải qua vì dịch bệnh, trong vài tuần đến vài tháng tới. Ông Morandi, cựu giáo viên người Italy 81 tuổi, đã đến đảo Budelli, ngoài khơi đảo Sardinia một cách tình cờ khi cố gắng đi thuyền từ Italy đến Polynesia ở trung Thái Bình Dương 31 năm trước. Ông yêu dòng nước trong vắt, rạn san hô cùng hoàng hôn tuyệt đẹp tại đây và quyết định ở lại. Ông Morandi tiếp quản hòn đảo từ người trông coi trước đó. Ông Morandi còn được mệnh danh là Robinson Crusoe của Italy. Dù vậy, ông vẫn cập nhật tin tức về thế giới bên ngoài. Ông biết rằng Italy đã phong tỏa toàn quốc khi Covid-19 diễn biến nghiêm trọng ở nước này với hơn 47.000 người nhiễm, hơn 4.000 người chết và khoảng 5.100 người bình phục. Trong thế giới đơn độc, Morandi thấy mình ở "nơi an toàn nhất Trái đất". "Tôi ổn, tôi không sợ", ông nói qua điện thoại. "Tôi cảm thấy an toàn ở đây. Bản thân hòn đảo đã là lá chắn bảo vệ toàn diện. Không có rủi ro nào. Chẳng ai đến đây, thậm chí tôi còn không thấy chiếc thuyền nào đi qua". Mối quan tâm chính của Morandi là tình hình của gia đình và bạn bè. Họ sống ở Modena, bắc Italy, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. "Họ đang phải đối mặt với thời kỳ khó khăn", ông nói. Cuộc sống của Morandi không thay đổi nhiều kể từ khi Covid-19 bùng phát ở Italy, ngoại trừ việc ông phải đợi lâu hơn để nhận được thực phẩm từ đất liền do những hạn chế gắt gao của chính quyền. Điều này cũng có nghĩa là các chuyến thăm đảo của du khách đã chấm dứt. Trong những năm qua, ông Morandi đã quen với việc chào đón những người này, kết bạn với họ và đôi khi cùng ăn với họ mặc dù không nhiều khách đến đảo và họ không ở lại qua đêm. Còn lại một mình, ông Morandi dành cả ngày để chiêm ngưỡng biển, hít thở không khí trong lành, kiếm củi, nấu ăn và đăng lên Instagram. "Tôi cảm thấy buồn chán, vì vậy tôi giết thời gian bằng cách chụp ảnh bãi biển, động vật hoang dã và phong cảnh, chỉnh sửa ảnh và sau đó chia sẻ trên Instagram và các mạng xã hội khác", ông nói. "Tôi có rất nhiều người theo dõi". Ông Morandi cho rằng nếu tình trạng phong tỏa còn tiếp tục thì du khách sẽ không đến đảo ít nhất cho đến tháng 7, nhưng viễn cảnh về một mùa hè tĩnh lặng hơn không làm ông lo lắng. Ông có lời khuyên cho những người đang phải "cách biệt cộng đồng" ở Italy và những nơi khác. Ông nói rằng "không cần phải buồn bã khi ở nhà vài tuần", thay vào đó, đây là cơ hội để suy ngẫm nhiều hơn về bản thân và cuộc sống. Dù gắn bó với hòn đảo từ rất lâu, với Morandi, mùa đông Địa Trung Hải vẫn khắc nghiệt và ông dành nhiều tháng chỉ ở trong nhà. “Tôi dành cả mùa đông để đóng cửa trong nhà. Cuối tháng tôi hầu như không đi lang thang trên đảo, mà giết thời gian dưới tán cây bên mái hiên trước nhà. Vậy thì lý do gì mọi người không thể ở nhà trong 2 tuần? Đó là điều vô lý”, ông nói. Thực tế, khi Italy thắt chặt quản lý việc di chuyển của người dân để kiểm soát dịch bệnh, hàng chục người bị phạt trong vài ngày qua khi rời khỏi nhà vì những lý do không nguy cấp như đi dạo trong công viên hoặc bãi biển. Ông Morandi từng lang thang khắp châu Âu, trước khi trở thành cư dân duy nhất của hòn đảo xinh đẹp ở Địa Trung Hải. “Tôi chỉ cảm thấy không muốn đi du lịch nữa. Không có hứng thú”, ông giải thích. “Tôi hiểu rằng những chuyến đi tốt đẹp, mạo hiểm và hài lòng nhất là cuộc hành trình khám phá bản thân, cho dù đang ngồi trong phòng khách hay dưới tán cây ở Budelli. Đó là lý do phải ở nhà và không được làm gì có thể khó khăn với nhiều người”. Thời gian trôi qua ở Budelli với Morandi vẫn như thường lệ. Nhưng mùa đông năm nay dễ chịu hơn, với nhiệt độ giống như mùa xuân và mặt trời ấm áp.

