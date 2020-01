Kể từ khi đưa quân can dự vào cuộc nội chiến tại Syria, đối với Mỹ, đồng minh gần như duy nhất của họ chính là Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) với sắc tộc chính là người Kurd Nhờ sự giúp sức của Mỹ, cánh vũ trang của người Kurd là Đơn vị bảo vệ nhân dân (YPG) đã lớn mạnh không ngừng, thậm chí đủ lực để chiến đấu cùng phiến quân IS và cả quân đội chính phủ Syria Với tư cách là đồng minh, Mỹ đã dành cho SDF một vùng lãnh thổ rộng lớn và giàu tài nguyên bậc nhất trên đất Syria, đó là vùng Đông Bắc với rất nhiều mỏ dầu và khí đốt Không chỉ có vậy, Mỹ còn chứng minh họ sẵn sàng "chơi rắn" để bảo vệ đồng minh, bằng chứng là việc đã cho tiêm kích F/A-18 bắn hạ chiếc Su-22M4 của Syria khi nó xâm nhập khu vực này Sự việc nghiêm trọng nhất chính là vụ không kích dữ dội nhằm vào tốp lính đánh thuê người Nga khi lực lượng này định chiếm một nhà máy lọc dầu do người Kurd kiểm soát, từ đó cả Nga và Syria đều không dám tiến hành các hoạt động quân sự tại khu vực trên Mặc dù vậy, khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào Đông Bắc Syria để thực hiện chiến dịch "Mùa xuân hòa bình" thì binh sĩ Mỹ lại không bảo vệ đồng minh mà thoái lui nhanh chóng khỏi các căn cứ quân sự Người Kurd khi đó đã rất tức giận và cho rằng mình bị Mỹ phản bội, đồng thời họ để ngỏ khả năng bắt tay cùng Nga và Syria để chống lại quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Trước tình thế trên, Mỹ đã phải cấp tốc đưa lực lượng từ Iraq quay lại để chiếm giữ các cơ sở khai thác dầu, đi kèm lời hứa số tiền thu được từ hoạt động này sẽ dùng tái đầu tư cho đồng minh Tưởng như sau cam kết trên của Mỹ thì quan hệ giữa họ và các nhóm vũ trang người Kurd sẽ trở nên tốt đẹp như lúc ban đầu thì bất ngờ lại có diễn biến cực kỳ bất ngờ Al Masdar News cho biết, đêm 1-1, các tay súng vũ trang người Kurd tại Syria đã tấn công một trong những cơ sở sản xuất dầu lớn nhất nằm ở miền Đông Bắc nước này hiện đang thuộc quyền kiểm soát của Mỹ Theo báo cáo, 1 tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) đã được bắn vào khu vực sản xuất dầu, dẫn đến hỏa hoạn nghiêm trọng phá hủy nhiều thiết bị đắt tiền, thống kê ban đầu cho thấy đã có 5 người bị thương Thông tin về thiệt hại vẫn chưa được tiết lộ một cách chi tiết, tuy nhiên đánh giá qua những hình ảnh được trình bày, có thể Mỹ phải tạm ngừng sản xuất dầu với mức độ thiệt hại lên đến hàng chục triệu USD Đây là cuộc tấn công đầu tiên của người Kurd nhằm vào cơ sở sản xuất dầu do quân đội Mỹ kiểm soát. Theo nhận định thì đây là một nhóm chiến binh có thái độ cực đoan đối với sự hiện diện của Washington ở Syria Có ý kiến cho rằng lý do đã dẫn tới cuộc tấn công này là bởi Mỹ không sẵn sàng chia sẻ một phần tiền thu được từ việc bán dầu bất hợp pháp cho lực lượng vũ trang người Kurd như thỏa thuận ban đầu Cần lưu ý rằng hầu hết các mỏ dầu lớn ở Syria đều có lực lượng tinh nhuệ của quân đội Mỹ chịu trách nhiệm bảo vệ. Liên quan đến tình hình trên, các chuyên gia không loại trừ các cuộc đụng độ có thể xảy ra Việc giữa quân đội Mỹ và người Kurd phát sinh mâu thuẫn có thể là cơ hội lớn để chính quyền Syria tận dụng nhằm khoét sâu thêm căng thẳng, từ đó làm suy yếu đối thủ rồi từng bước thu hồi lại chủ quyền của mình

