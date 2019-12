Ông Kazuo Shii cứng rắn đề xuất rằng "tất cả các đảo thuộc quần đảo Kuril phải được lấy lại, và Nhật Bản cần sử dụng mọi công cụ hiện có để gây áp lực". Theo ông Kazuo Shii, tranh chấp quần đảo Kuril là trở ngại chính để hai nước Nga và Nhật Bản có thể tiến tới ký kết hiệp định hòa bình đầy đủ, quan điểm của nghị sỹ này là toàn bộ nhóm đảo cần phải được trả lại cho Tokyo. Được biết trong các cuộc đàm phán về chủ quyền lãnh thổ, Nga đã nhiều lần bác bỏ đề xuất của Nhật Bản về việc trao trả từng phần rồi tiến tới trao trả toàn bộ quần đảo Kuril. "Cần phải sửa chữa sự bất công này và hủy bỏ hiệp ước công nhận việc từ chối chủ quyền đối với quần đảo Tishima (nhóm quần đảo Kuril)", ông Kazuo Shii cho biết trong một tuyên bố. Các nhà phân tích lưu ý rằng trong trường hợp Nhật Bản thực sự muốn phá vỡ tất cả các hiệp ước hiện có, Moskva và Tokyo sẽ ở trong tình trạng đối đầu quân sự, Nga có thể sẽ sử dụng vũ lực và Nhật Bản phải cân nhắc kỹ càng. Tuy nhiên phải nhìn nhận thực tế rằng hiện tại nếu xét về tiềm lực hải quân thì lực lượng tác chiến của Nhật Bản tỏ ra vượt xa so với hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Trong một thời gian dài mặc dù chỉ mang danh là lực lượng phòng vệ nhưng quy mô cũng như sức mạnh của hải quân Nhật Bản luôn đứng đầu khu vực cũng như thế giới với 50.800 quân nhân, 124 chiến hạm và 339 máy bay. Các chiến hạm của hải quân Nhật Bản được đánh giá rất cao về chất lượng cũng như năng lực tác chiến, đặc biệt lực lượng săn ngầm của họ được chính hải quân Mỹ nhận xét là số 1 thế giới. Trong thời gian gần đây, Nhật Bản đã có những động thái gia tăng sức mạnh hải quân với quy mô chưa từng có kể từ khi kết thúc cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Hải quân Nhật Bản đã được trang bị hàng loạt tàu chiến mặt nước cỡ lớn cũng như mở rộng hạm đội tàu ngầm, các công nghệ mà hải quân Nhật Bản ứng dụng theo đánh giá đều vượt trội so với Nga. Đặc biệt hơn, Nhật Bản đang có kế hoạch nâng cấp giai đoạn đầu tiên bao gồm 2 khu trục hạm mang trực thăng lớp Izumo thành tàu sân bay hạng nhẹ mang được 12 tiêm kích tàng hình F-35B Lightning II. Sau khi kế hoạch trên hoàn thành, nhiều khả năng 2 chiếc Hyuga kích cỡ nhỏ hơn cũng sẽ được hoán cải theo cấu hình trên để mang được 8 chiếc F-35B. Khi đó hải quân Nhật Bản sẽ có trong tay 4 biên đội tác chiến tàu sân bay cực mạnh, tạo ưu thế áp đảo từ trên không trong trường hợp phải đối đầu với hải quân Nga. Về phần hạm đội Thái Bình Dương của Nga, từ sau khi Liên Xô sụp đổ thì chưa có tàu chiến mới nào gia nhập biên chế, trong khi những chiến hạm cũ thì ngày một xuống cấp. Trong trường hợp nổ ra xung đột, nếu không sử dụng đến quân bài cuối cùng là vũ khí hạt nhân thì hải quân Nga rõ ràng không đủ sức đối đầu với Nhật Bản, do vậy quan điểm của nghị sĩ Kazuo Shii không phải thiếu cơ sở.

