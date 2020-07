Mới đây một số quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với tờ New York Times rằng, họ phát hiện đơn vị số 29155 thuộc Cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU) đã treo thưởng bằng tiền cho các tay súng nổi dậy ở Afghanistan. Theo nguồn tin, phiến quân Hồi giáo hoặc phần tử tội phạm có liên hệ chặt chẽ với lực lượng Taliban đã nhận tiền thưởng từ Nga, lý do có thể là vì Moskva tìm cách trả đũa việc Mỹ tấn công gây thương vong lớn cho lính đánh thuê Nga ở Syria. Năm 2019 có 20 lính Mỹ thiệt mạng ở Afghanistan nhưng chưa rõ có vụ nào liên quan thông tin Nga treo thưởng cho các tay súng nổi dậy hay không. New York Times cho rằng Tổng thống Donald Trump đã được thông báo về sự việc, nhưng chưa có biện pháp đáp trả. Cựu Phó tổng thống Joe Biden - đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử sắp tới đã nhanh chóng chỉ trích vì Mỹ không trừng phạt Nga sau thông tin mà tờ báo New York Times tiết lộ. Tuy nhiên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh Mc Enany và Giám đốc Tình báo trung ương Mỹ John Ratcliffe khẳng định, cả ông Trump lẫn Phó tổng thống Mike Pence đều không được thông báo về thông tin trên. Mặc dù vậy, bà Mc Enany không bác bỏ khả năng về sự tồn tại của thông tin tình báo đó, cũng như tính chính xác của những gì được New York Times đăng tải. Trong khi sự việc chưa ngã ngũ thì đã có diễn biến mới rất đáng quan tâm, khi Đại tướng về hưu John Nicholson nói rằng nếu sự thật này được xác nhận thì tốt hơn là Nga nên chuẩn bị chiến tranh. "Mỹ nên đưa ra một phản ứng cứng rắn đối với Nga nếu chúng ta xác nhận sự thông đồng của họ với các thành viên của phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban ở Afghanistan". Theo Đại tướng Nicholson, trong giai đoạn chỉ huy ở Afghanistan từ năm 2016 đến 2018, ông đã thu được bằng chứng về sự hợp tác giữa Moskva và Taliban. Cụ thể, chính quyền địa phương thông báo với ông rằng Nga đã sử dụng lãnh thổ Tajikistan để cung cấp cho Taliban vũ khí cỡ nhỏ và đạn dược, đồng thời viện trợ cho tổ chức này một số tiền lớn, nhưng Moskva đã từ chối chuyển giao tên lửa phòng không. "Nếu điều này là sự thật thì đó là tính toán liều lĩnh và sai lầm lớn đối với cả người Nga lẫn Taliban. Lịch sử cho thấy rằng hành động như vậy thường dẫn đến chiến tranh", ông Nicholson cảnh báo. Về phần mình, truyền thông Nga cho rằng lời đe dọa như vậy từ Mỹ là hoàn toàn không thể chấp nhận được, vì Washington không có bằng chứng nào về sự hợp tác của Nga với phiến quân Taliban. Các chuyên gia tại Moskva đáp trả, nếu Mỹ tiếp tục đe dọa Nga bằng chiến tranh, Nga sẽ cố gắng hết sức để cuộc chiến của họ tại Afghanistan không kết thúc trong sự mong đợi của Washington. "Rõ ràng là mọi tướng lĩnh đã nghỉ hưu có thể dễ dàng đe dọa Nga bằng một cuộc chiến mà không nhận ra nếu Moskva muốn giúp Taliban thì tổn thất của Mỹ sẽ tăng lên hàng chục, hoặc thậm chí hàng trăm lần", trang Avia-pro cho biết.

