Theo Sắc lệnh được Thủ tướng Italia Giuseppe Conte ký hôm qua 8-3-2020, cho đến ngày 3-4, không ai có thể đến hoặc rời khỏi vùng màu cam, tức vùng cách ly trừ lý do khẩn cấp, nghiêm trọng Cùng ngày, Italia đã xác nhận số ca mắc Covid-19 tăng 1.247 trường hợp chỉ trong 24 giờ. Đây là mức tăng lớn nhất trong 1 ngày ở nước này kể từ khi dịch bệnh bùng phát 2 tuần trước. Hiện 36 người Italia đã tử vong vì virus corona mới. Các biện pháp cách ly này ảnh hưởng đến khoảng 16 triệu người tại vùng Lombardy, bao gồm cả Thủ đô tài chính Milan, cũng như 14 tỉnh khác ở vùng Piemonte, Emilia-Romagna và Veneto Quyết định cách ly được đưa ra khi ông Nicola Zingaretti, lãnh đạo của đảng Dân chủ trong liên minh cầm quyền xét nghiệm dương tính với Covid-19. Đây được coi là chính trị gia cao cấp đầu tiên nhiễm virus corona mới ở Italia Ngay trước khi quyết định có hiệu lực, một bộ phận người dân và khách du lịch đổ xô đến các nhà ga, nhồi nhét trên những chuyến tàu chỉ có khoang đứng để rời khỏi miền Bắc Italia Mọi người xếp hàng tại các trạm xe buýt, cố gắng rời khỏi Lampugnano trước lệnh phong tỏa Cư dân xếp hàng mua thực phẩm ở Via Rubattino, Milan, sau khi được thông báo rằng nhiều khu vực ở miền Bắc Italy sẽ bị cách ly Tin tức về việc cách ly sắp xảy ra đã bị rò rỉ cho các phương tiện truyền thông khiến mọi người đổ xô làm những việc họ cho là cần thiết nhất trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực Các bảo tàng, rạp chiếu phim, nhà hát, phòng tập thể dục, vũ trường và quán rượu sẽ bị đóng cửa. Đám cưới, tang lễ và những sự kiện công cộng cũng không được tổ chức. Bên cạnh vùng màu cam, tổng cộng có 11 thị trấn ở Italia đã được coi là “vùng đỏ”, nghĩa là những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Bộ Ngoại giao nước này đã ban hành hướng dẫn khuyên khách du lịch không nên đến khu vực bị phong tỏa nếu không cấp thiết. Các khu vực miền Nam Italia đã cảnh báo hàng trăm nghìn người dân di cư đến miền Bắc đừng trở về, vì lo ngại họ sẽ bỏ trốn khỏi vùng cấm được tạo ra nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. Ngày 8-3, một số trận đấu trong giải Serie A vẫn diễn ra, bất chấp lời kêu gọi hủy trận đấu từ Bộ trưởng Thể thao và Chủ tịch hiệp hội cầu thủ Nhân viên sân bóng kiểm tra thân nhiệt của khán giả tham dự trận đấu giữa AC Milan và Genova tại San Siro, Milan Bất chấp khuyến cáo về việc tránh tiếp xúc trực tiếp, cặp đôi này vẫn trao nụ hôn tại ga đường sắt Milano Centrale ở Milan Quảng trường Duomo mang tính biểu tượng của Milan trở nên hoang vắng sau khi Thủ tướng Giuseppe Conte đưa thành phố vào diện cách ly Ban công của Romeo và Juliet mang tính biểu tượng cho thành phố Verona cũng hết sức vắng vẻ khi du khách tránh tránh xa nơi bùng phát dịch Trong khi đó, Giáo hoàng Francis đã phá vỡ truyền thống hàng thế kỷ bằng cách thuyết giảng từ thư viện Vatican và thông điệp được phát sóng trực tiếp qua màn hình trên Quảng trường Saint Peter. “Qua cầu nguyện, tôi luôn ở bên những tín đồ đang mắc phải dịch bệnh virus corona hiện nay”, Giáo hoàng 83 tuổi nói. Giữa tuần trước, Giáo hoàng bị ốm và kết quả xét nghiệm cho thấy âm tính với Covid-19 Vatican cũng đang kiểm soát các biện pháp phòng ngừa sức khỏe chưa từng có nhằm giữ an toàn cho 450 cư dân cao tuổi của họ Trên thế giới, tới thời điểm này đã có hơn 100.000 ca nhiễm Covid, với 3.500 người tử vong và mỗi lúc lại có thêm quốc gia xác nhận có người nhiễm virus Covid-19

