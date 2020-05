Theo báo cáo, thị trường dầu mỏ Mỹ đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Sản xuất dầu đá phiến không thể chịu được giá thấp với nguyên liệu thô (thậm chí ở mức 25 USD/thùng) và số lượng giàn khoan bắt đầu giảm mạnh. Giới chuyên gia kinh tế cho rằng đây sẽ là sự sụt giảm nghiêm trọng nhất về sản lượng cũng như giá trị trong lịch sử sản xuất dầu đá phiến ở Mỹ. Theo Baker Hughes của Mỹ - công ty dịch vụ dầu khí lớn thứ ba trên thế giới sau Schlumberger và Halliburton, số lượng giàn khoan đang hoạt động tại Mỹ đã giảm xuống còn 404 đơn vị vào đầu tháng 5. Hãng thông tấn Anh Reuters làm rõ rằng, số lượng giàn khoan khai thác dầu hiện tại ở Mỹ chỉ nhiều hơn đúng 4 đơn vị so với thời điểm tháng 5/2016. Được biết khi đó đã xảy ra một cuộc khủng hoảng dầu mỏ. Giá nguyên liệu sụt giảm trong 8 tuần liên tiếp, đó là khoảng thời gian giảm dài nhất kể từ năm 1986. Theo dự báo của chuyên gia Raymond James, vào cuối năm 2020, số lượng giàn khoan dầu ở Mỹ sẽ giảm thêm 50% nữa, tức là họ sẽ vẫn còn khoảng 200 đơn vị hoạt động. Đồng thời, nước láng giềng Canada vào cuối tháng 4/2020 cũng đã lập kỷ lục cắt giảm vận hành các giàn khoan, số lượng của chúng đã giảm xuống còn 26 đơn vị. Cần lưu ý rằng sản xuất dầu đá phiến khác với sản xuất theo cách truyền thống ở chỗ nó đòi hỏi phải khoan một số lượng lớn và các giếng bị cạn kiệt một cách nhanh chóng. Chính bởi vì tính năng này, số lượng giàn khoan đang hoạt động được xem là một chỉ số đặc biệt quan trọng đối với ngành sản xuất dầu đá phiến tại Mỹ. Giới phân tích nhắc lại rằng vào tháng 4/2020, Bộ Năng lượng Mỹ dự đoán rằng sản lượng dầu trong tháng 5 năm nay sẽ tự nhiên giảm 800 nghìn thùng mỗi ngày, và đến tháng 10/2020 thì giảm 1,8 triệu thùng mỗi ngày. Đồng thời tại các tiểu bang của Mỹ, nơi quá trình sản xuất dầu đang được tiến hành, cơ quan quản lý đã không quyết định buộc doanh nghiệp phải giảm sản lượng do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu do đại dịch COVID-19 gây ra. Tuy nhiên các công ty khai thác đã buộc phải độc lập giảm sản xuất do giá giảm. Rốt cuộc, chi phí sản xuất dầu đá phiến cho hầu hết các công ty tham gia vào quá trình này ở Mỹ là khoảng 40 USD mỗi thùng. Đối với những công ty có chi phí sản xuất dầu thấp hơn nhiều so với 40 USD/thùng, họ vẫn không có chỗ chứa sản phẩm của mình, không chỉ trong các cơ sở lưu trữ trên đất liền, mà ngay cả tại các kho nổi. Khi dự trữ của đội tàu chở dầu khổng lồ chấm dứt, các công ty đang chiến đấu để tìm cách tiêu thụ sản phẩm. Tình trạng trên có lẽ chỉ được cải thiện khi các quốc gia mở cửa lại nền kinh tế của mình sau đại dịch, khiến nhu cầu dầu tăng lên.

