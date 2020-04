Chính quyền Nga một lần nữa cho phép nhập khẩu vào nước này động cơ các loại và máy phát điện, được sản xuất hoặc đơn giản là do Ukraine cung cấp. Theo nghị định của Chính phủ Liên bang Nga, những miễn trừ đó sẽ có hiệu lực trong giai đoạn từ ngày 20/4 đến ngày 1/8/2020. Các tài liệu tương ứng đã được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức. Ngoài ra theo quyết định của Chính phủ Liên bang Nga, từ ngày 1/8 đến ngày 3/10/2020, giấy phép sẽ có hiệu lực đối với việc nhập khẩu vào Nga các loại trục và trục truyền động từ lãnh thổ Ukraine. Mặc dù là một quốc gia có nền công nghiệp chế tạo rất đáng nể, nhưng thật đáng ngạc nhiên là cho đến thời điểm hiện tại Nga vẫn phải phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp động cơ từ Ukraine. Quay lại lịch sử, do chính sách phân công lao động giữa các nước cộng hòa hợp thành liên bang mà Ukraine đã được thừa hưởng gần như toàn bộ ngành công nghiệp nặng của Liên Xô. Trong đó các loại động cơ đặc biệt dành cho xe tăng, xe tải hạng nặng, tàu thủy hay trực thăng và máy bay vận tải... hiện vẫn đang do các doanh nghiệp Ukraine sản xuất. Kiev chính là bên chịu trách nhiệm bảo trì bảo dưỡng cho nhiều dòng trực thăng cũng như vận tải cơ cỡ lớn của Nga, bên cạnh đó là các loại tàu chiến, tên lửa đạn đạo chiến lược và tên lửa vũ trụ... Nhưng từ sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea, Ukraine đã quyết định áp đặt lệnh cấm vận lên Nga, họ từ chối bảo dưỡng hoặc cung cấp mới nhiều thiết bị trọng yếu (trong đó có động cơ) cho Moskva. Trước tình hình trên, Nga đã có những nỗ lực đáng ghi nhận để từng bước thoát khỏi sự phụ thuộc vào Kiev, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa thực sự thành công với quyết tâm của mình. Thống kê cho thấy sau sự kiện Maidan và sự thay đổi quyền lực ở Ukraine năm 2014, quan hệ giữa Kiev và Moskva trong lĩnh vực kinh tế và chính trị xấu đi đáng kể. Giai đoạn năm 2015 - 2016, kim ngạch thương mại giữa Nga và Ukraine giảm rất nhiều, nhưng đáng ngạc nhiên là vào năm 2017 tình hình đã thay đổi và có sự gia tăng. Trong năm 2017, Nga đã mua hàng hóa của Ukraine với số tiền 3,94 tỷ USD, con số này năm 2018 là 3,65 tỷ USD. Đồng thời, Ukraine đã nhập khẩu hàng hóa của Nga trị giá 7,2 tỷ USD vào năm 2017, và 8,09 tỷ USD vào năm 2018. Trong quý đầu tiên của năm 2019, Ukraine đã xuất khẩu hàng hóa trị giá 760 triệu USD và mua lại 1,8 tỷ USD từ Nga. Kết quả là trong khoảng thời gian được chỉ định vào năm ngoái, thâm hụt của Ukraine trong thương mại với Nga lên tới hơn 1 tỷ USD. Điều đáng chú ý là từ ngày 1/4/2020, Ukraine đã áp thuế đặc biệt 65% đối với than và điện từ Nga. Trong diễn biến liên quan, chưa rõ Ukraine sẽ cho phép xuất khẩu sang Nga những loại động cơ nào.

