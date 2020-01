Thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra những vụ đụng độ giữa quân đội chính quy của Nga và Mỹ tại hành lang an toàn được thiết lập tại khu vực Đông Bắc Syria, chạy dọc đường biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc binh lính Mỹ tự ý thiết lập các trạm kiểm soát nằm trên đường cao tốc M4, cắt đứt đường tuần tra của quân cảnh Nga và án ngữ ngay lối vào căn cứ không quân Kamyshli mới được họ thiết lập. Trong các cuộc đụng độ trên, phía Nga đã tỏ ra rất kiềm chế khi chủ động quay đầu và đi đường vòng để trở về căn cứ Kamyshli, chưa để xảy ra tình huống nổ súng. Tuy nhiên đã có đề nghị từ chính quyền Damascus rằng quân đội Nga cần đưa xe tăng tới để "san phẳng" các trạm kiểm soát này, hoặc tối thiểu cũng nên huy động trực thăng vũ trang tới để gây áp lực lên lính Mỹ. Và thực tế cũng đã có một số tài khoản Twitter của các nhà quan sát tình hình khu vực báo cáo về việc trực thăng và cả tiêm kích của Nga và Mỹ có mặt tại điểm nóng để uy hiếp đối phương. Trong khi căng thẳng giữa hai bên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì mới đây đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Syria và liên quân chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), ông James Jeffrey lại có hành động như "đổ thêm dầu vào lửa". Theo thông báo, tại khu vực thành phố Manbij, một vị tướng Nga công khai di chuyển quanh lãnh thổ Syria đã bị đặc nhiệm Mỹ chặn lại và bắt giữ, mặc dù thực tế là khu vực Manbij không nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Mỹ. Ông Jeffrey cho biết thêm rằng, sau khi chặn vị tướng kia lại, như một phần của hành động làm giảm căng thẳng, nhờ được xác minh qua kênh trao đổi giữa quân đội hai nước, vị Thiếu tướng Nga đã được trả tự do. Mặc dù vậy danh tính của vị Thiếu tướng quân đội Nga này không được phía Mỹ tiết lộ, vì vậy đã xuất hiện khá nhiều câu hỏi về độ xác thực của thông tin mà ông Jeffrey đã cung cấp. Nhưng thật bất ngờ khi vào hôm 26-1-2020, Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận việc lính Mỹ chặn xe một sĩ quan cao cấp của Nga tại thành phố Manbij của Syria. Vụ việc xảy ra khoảng một năm trước, tuy nhiên đại diện Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định che giấu sự thật này ngay từ đầu, và chỉ buộc phải nhắc đến khi Washington tiết lộ thông tin. Theo Moskva, việc chặn xe và bắt giữ viên tướng Nga đã diễn ra trong thời gian ngắn, tuy nhiên tình hình đã được xoa dịu nhờ hoạt động hiệu quả của các kênh quân sự. "Trong thời gian này, tất cả các bên phải liên tục phối hợp hành động để tránh các tình huống xung đột. Do đó, trường hợp mà phía Mỹ trình bày là ví dụ rõ ràng về hiệu quả của kênh tương tác hiện có giữa quân đội hai nước ở Syria", báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga. Tất cả những vụ đụng độ giữa Nga và Mỹ đều được giải quyết thông qua kênh quân sự, có lúc là cấp Đại tá, hoặc trường hợp cá biệt sẽ do cấp tướng 1 sao hoặc 3 sao giải quyết, vì vậy khó lòng xảy ra đụng độ ngoài thực địa.

