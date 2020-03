Lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận ngừng bắn tại tỉnh Idlib, nhấn mạnh nỗ lực bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ của Syria. "Tôi hy vọng những thỏa thuận này sẽ trở thành nền tảng để ngăn hoạt động quân sự tại vùng giảm căng thẳng Idlib, cũng như chấm dứt khủng hoảng nhân đạo và sự khốn khổ của cộng đồng dân cư", Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu sau cuộc họp kéo dài nhiều giờ với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Moskva hôm qua. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tới Moskva nhằm thảo luận với ông chủ Điện Kremlin về tình hình tại Idlib, thành trì cuối cùng của phiến quân tại Syria trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân với quân đội chính phủ Syria do Nga yểm trợ đã trở nên dữ dội trong một tháng qua. Hai lãnh đạo nhất trí thành lập hành lang an ninh rộng 6 km tại Idlib, quân đội hai nước sẽ thống nhất các chi tiết trong vòng một tuần tới. Binh sĩ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tuần tra chung trên tuyến đường cao tốc chiến lược M4 của Syria từ ngày 15-3. Ông Erdogan cho biết lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực từ 0h hôm nay. "Chúng tôi sẽ phối hợp để cứu trợ những người Syria đang gặp khó khăn", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói, nhưng khẳng định Ankara bảo lưu quyền đáp trả mọi cuộc tấn công của Damascus trong khu vực. Thỏa thuận được ký giữa Putin và Erdogan nhấn mạnh cam kết bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Hai lãnh đạo khẳng định các chiến dịch quân sự không phải phương án giải quyết xung đột và vận mệnh của Syria là do người dân nước này quyết định. Idlib là vùng lãnh thổ cuối cùng do phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát. Quân đội Syria mở chiến dịch tái chiếm Idlib từ tháng 12-2019 với sự yểm trợ của không quân Nga và đã tái chiếm được nhiều vị trí quan trọng, buộc Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân can thiệp nhằm duy trì ảnh hưởng ở Idlib. Tính đến ngày 5-3, 57 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng tại Syria, trong đó có 34 lính chết trong vụ không kích ngày 28-2. Bên cạnh đó họ cũng mất hàng chục xe tăng và xe bọc thép do bị Syria pháo kích. Thổ Nhĩ Kỳ cũng bắn rơi hai cường kích Su-24, một máy bay huấn luyện L-39 và tấn công nhiều vị trí của quân đội chính phủ Syria để trả đũa. Hiện các bên vẫn đấu súng ác liệt tại một số vị trí ở phía Bắc Syria. Với thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được, giới quan sát hy vọng tình hình chiến sự tại Syria sẽ sớm giảm cường độ ác liệt.

