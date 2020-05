Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua tại Nga vượt mức kỷ lục 11.231 ca hôm 7-5, đánh dấu ngày thứ 9 liên tiếp tăng trên 10.000 ca mỗi ngày. Với tổng cộng 221.344 ca nhiễm, Nga vượt Anh, trở thành vùng dịch lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ và Tây Ban Nha. Trong số ca nhiễm mới hôm 11-5 đã có 5.417 người không triệu chứng, tương đương 46,5%, Trung tâm Xử lý Khủng hoảng do dịch Covid-19 thuộc Cơ quan Giám sát Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng và Nhân quyền Liên bang Nga (Rospotrebnadzor) cho biết. Cơ quan y tế Nga thực hiện hơn 5,6 triệu lượt xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và đang theo dõi khoảng 247.000 người. Rospotrebnadzor thông báo thêm 94 người chết vì virus SARS-CoV-2, tăng nhẹ so với mức 88 ca hôm trước, nâng tổng số ca tử vong lên 2.009. Nga là quốc gia có tỷ lệ tử vong thấp hơn nhiều nước chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19 khác. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 11-5 sẽ họp trực tuyến với lãnh đạo các địa phương để thảo luận tình hình dịch Covid-19 và khả năng kéo dài kỳ nghỉ có lương, phát ngôn viên Điện Kremlin Dimitry Peskov hôm qua cho biết. Ông Putin ngày 28-4 quyết định gia hạn kỳ nghỉ có lương tới ngày 11-5, sau đó cho biết Nga cần trở lại bình thường và nới hạn chế từ ngày 12-5. Bà Anna Popova, người đứng đầu Rospotrebnadzor, cho biết đã chuẩn bị khuyến nghị nới các biện pháp hạn chế theo ba giai đoạn. Giai đoạn đầu cho phép mở cửa trở lại các dịch vụ cùng hoạt động thương mại khác nhau trong khu vực hạn chế và phải tuân thủ biện pháp cách biệt cộng đồng. Giai đoạn tiếp theo cho phép dịch vụ và thương mại hoạt động trở lại ở khu vực lớn hơn với số khách hàng hạn chế. Giai đoạn cuối cùng cho phép tất cả các doanh nghiệp mở cửa trở lại. Tổng thống Putin lưu ý các địa phương phải duy trì hoặc bổ sung biện pháp phòng ngừa tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh. Tổng thống Nga khuyến cáo các biện pháp hạn chế virus SARS-CoV-2 lây lan phải dựa vào ý kiến chuyên gia và tính đến tất cả yếu tố cùng rủi ro có thể xảy ra. Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc vào tháng 12-2019, xuất hiện tại hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 4,2 triệu ca nhiễm, gần 284.000 người chết và gần 1,5 triệu người đã hồi phục. Dù các nhà nghiên cứu y khoa đang dốc mình ra nghiên cứu veccine phòng dịch Covid-19, tuy nhiên họ cảnh báo rằng có thể mất vài tháng, có khi cả năm nữa mới mong thành công. WHO kêu gọi các nước gạt bỏ những bất đồng để cùng nhau chung tay dập tắt dịch bệnh nguy hiểm này.

