Khách hàng của khái niệm này là Bộ Công Thương Liên bang Nga. Mục tiêu của chương trình là tạo ra một máy bay có tốc độ khoảng 2.000 km/h, điều này sẽ mang lại lợi thế so với máy bay cận âm hiện đang được sử dụng bởi hàng không dân dụng. Nếu thành công, dự án sẽ được thực hiện để đảm bảo Nga có vị trí cạnh tranh trong thị trường hàng không dân dụng toàn cầu, bây giờ đang bị chi phối bởi Boeing và Airbus. Cho đến nay, theo người đứng đầu Viện Zhukovsky ông Andrei Dutov, các kỹ sư phải xác định cách giải quyết các vấn đề về độ ồn cao, tiêu thụ nhiên liệu lớn, ô nhiễm môi trường và an toàn giao thông. Cơ quan thiết kế không thảo luận về giá của chiếc máy bay trong tương lai, nhưng có thể giả định rằng nó sẽ đắt hơn nhiều so với phương tiện hiện có được sử dụng bởi hàng không dân dụng Nga. Cách đây không lâu, Bộ trưởng Bộ Công thương Denis Manturov đã nói về tầm nhìn của ông về một chiếc máy bay siêu thanh được thiết kế với 16 - 19 chỗ ngồi. Sau đó khi công nghệ phát triển, nó sẽ được mở rộng để chở khoảng 30 - 50 người. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu chiếc máy bay này có hiệu quả về mặt tài chính và ngành hàng không Nga sẽ chịu tăng chi phí để tiếp nhận một phương tiện như trên. Trong khi đó, chính ý tưởng phát triển máy bay siêu thanh nội địa khiến người Nga nhớ lại chiếc Tu-144 nổi tiếng cách đây nửa thế kỷ được phát triển bởi Cục thiết kế Tupolev vào những năm 1960. Ngày 31/12/1968, chiếc Tu-144 đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. Năm 1975, hoạt động thương mại của nó mới bắt đầu nhưng chỉ duy trì trong một thời gian ngắn và đã ngừng hoạt động từ năm 1978. Vào thời điểm đó, những hy vọng rất cao đã được đặt trên Tu-144. Ban đầu, họ hy vọng sẽ có một phương tiện mới thực hiện các chuyến bay thẳng từ Moskva đến Khabarovsk, hay hoạt động trên tuyến Paris - Novosibirsk - Tokyo. Nhưng vào ngày 23/5/1978, chiếc Tu-144 thực hiện chuyến bay thử nghiệm đã bốc cháy. Các phi công đã tìm cách hạ cánh chiếc máy bay trên một cánh đồng gần thành phố Yegoryevsk, khu vực Moskva. Thật không may, hai kỹ sư cíhnh O.A. Nikolayev và V.L. Venediktov đã thiệt mạng trong sự cố. Vụ tai nạn này là một lý do nghiêm trọng để sửa đổi thái độ đối với máy bay. Ngoài ra Tu-144 rất tốn kém khi vận hành và khó bảo trì, nó đã được cải tiến nhưng giới lãnh đạo Liên Xô vào năm 1983 từ chối ý tưởng vận hành một máy bay chở khách siêu thanh. Câu chuyện về Concord hóa ra thành công hơn khi máy bay được vận hành từ năm 1976 đến 2003. Trong thời gian này, các chuyến bay sử dụng chiếc Concorde đã vận chuyển tới 3 triệu hành khách. Lý do cho việc từ bỏ hoạt động của Concord là do giá nhiên liệu tăng. Trên thực tế, đó là vấn đề với cả Tu-144 của Liên Xô và Châu Âu tại các thời điểm khác nhau, nhưng được coi là không có lợi. Nhưng ngành hàng không thế giới chưa từ bỏ ý tưởng tạo ra một chiếc máy bay siêu thanh. Bây giờ dự án tương tự đang được triển khai tại Mỹ với chiếc XB-1 được giới thiệu lần đầu tiên vào ngày 15/11/2016 tại Denver. Các đặc điểm của XB-1 bao gồm chiều dài 21 m; sải cánh 5,2 m; trọng lượng cất cánh tối đa 6,1 tấn; tốc độ Mach 2,2; tầm bay 1.900 km, như vậy đây là một máy bay chở khách với kích thước khá khiêm tốn. Nhưng điều thú vị là XB-1 tuân thủ khái niệm trung hòa carbon khi tạo ra một chiếc máy bay mới, nghĩa là nó dự định sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường. Ngoài ra sẽ không có cửa sổ khi chúng sẽ được thay thế bằng màn hình LCD. Giám đốc khoa học của Viện Khí - Thủy - Động lực học Trung ương (TsAGI), ông Sergei Chernyshev một năm trước cũng nói về tầm nhìn của mình đối với chiếc máy bay siêu thanh mới của Nga. Giống như phương tiện đang được người Mỹ phát triển, chiếc phi cơ mới của Nga cũng có thể không có cửa sổ. Để quan sát bình thường trong cabine, ở hai bên và trên trần sẽ đặt màn hình LCD. Ông Chernyshev cũng nói về một cấu hình khí động học không kém nguyên bản đó là chiếc máy bay có cánh kép ở dạng chữ V. Ngoài ra động cơ đầy hứa hẹn PD-14 có thể được lắp đặt trên máy bay của tương lai. Trong mọi trường hợp, ý tưởng tạo ra một máy bay chở khách siêu thanh là khá thú vị. Ngay cả khi triển khai mất nhiều thời gian thì cũng nhấn mạnh tư cách của Nga trong danh sách những quốc gia lãnh đạo công nghệ hàng không thế giới, các chuyên gia kết luận.

Khách hàng của khái niệm này là Bộ Công Thương Liên bang Nga. Mục tiêu của chương trình là tạo ra một máy bay có tốc độ khoảng 2.000 km/h, điều này sẽ mang lại lợi thế so với máy bay cận âm hiện đang được sử dụng bởi hàng không dân dụng. Nếu thành công, dự án sẽ được thực hiện để đảm bảo Nga có vị trí cạnh tranh trong thị trường hàng không dân dụng toàn cầu, bây giờ đang bị chi phối bởi Boeing và Airbus. Cho đến nay, theo người đứng đầu Viện Zhukovsky ông Andrei Dutov, các kỹ sư phải xác định cách giải quyết các vấn đề về độ ồn cao, tiêu thụ nhiên liệu lớn, ô nhiễm môi trường và an toàn giao thông. Cơ quan thiết kế không thảo luận về giá của chiếc máy bay trong tương lai, nhưng có thể giả định rằng nó sẽ đắt hơn nhiều so với phương tiện hiện có được sử dụng bởi hàng không dân dụng Nga. Cách đây không lâu, Bộ trưởng Bộ Công thương Denis Manturov đã nói về tầm nhìn của ông về một chiếc máy bay siêu thanh được thiết kế với 16 - 19 chỗ ngồi. Sau đó khi công nghệ phát triển, nó sẽ được mở rộng để chở khoảng 30 - 50 người. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu chiếc máy bay này có hiệu quả về mặt tài chính và ngành hàng không Nga sẽ chịu tăng chi phí để tiếp nhận một phương tiện như trên. Trong khi đó, chính ý tưởng phát triển máy bay siêu thanh nội địa khiến người Nga nhớ lại chiếc Tu-144 nổi tiếng cách đây nửa thế kỷ được phát triển bởi Cục thiết kế Tupolev vào những năm 1960. Ngày 31/12/1968, chiếc Tu-144 đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. Năm 1975, hoạt động thương mại của nó mới bắt đầu nhưng chỉ duy trì trong một thời gian ngắn và đã ngừng hoạt động từ năm 1978. Vào thời điểm đó, những hy vọng rất cao đã được đặt trên Tu-144. Ban đầu, họ hy vọng sẽ có một phương tiện mới thực hiện các chuyến bay thẳng từ Moskva đến Khabarovsk, hay hoạt động trên tuyến Paris - Novosibirsk - Tokyo. Nhưng vào ngày 23/5/1978, chiếc Tu-144 thực hiện chuyến bay thử nghiệm đã bốc cháy. Các phi công đã tìm cách hạ cánh chiếc máy bay trên một cánh đồng gần thành phố Yegoryevsk, khu vực Moskva. Thật không may, hai kỹ sư cíhnh O.A. Nikolayev và V.L. Venediktov đã thiệt mạng trong sự cố. Vụ tai nạn này là một lý do nghiêm trọng để sửa đổi thái độ đối với máy bay. Ngoài ra Tu-144 rất tốn kém khi vận hành và khó bảo trì, nó đã được cải tiến nhưng giới lãnh đạo Liên Xô vào năm 1983 từ chối ý tưởng vận hành một máy bay chở khách siêu thanh. Câu chuyện về Concord hóa ra thành công hơn khi máy bay được vận hành từ năm 1976 đến 2003. Trong thời gian này, các chuyến bay sử dụng chiếc Concorde đã vận chuyển tới 3 triệu hành khách. Lý do cho việc từ bỏ hoạt động của Concord là do giá nhiên liệu tăng. Trên thực tế, đó là vấn đề với cả Tu-144 của Liên Xô và Châu Âu tại các thời điểm khác nhau, nhưng được coi là không có lợi. Nhưng ngành hàng không thế giới chưa từ bỏ ý tưởng tạo ra một chiếc máy bay siêu thanh. Bây giờ dự án tương tự đang được triển khai tại Mỹ với chiếc XB-1 được giới thiệu lần đầu tiên vào ngày 15/11/2016 tại Denver. Các đặc điểm của XB-1 bao gồm chiều dài 21 m; sải cánh 5,2 m; trọng lượng cất cánh tối đa 6,1 tấn; tốc độ Mach 2,2; tầm bay 1.900 km, như vậy đây là một máy bay chở khách với kích thước khá khiêm tốn. Nhưng điều thú vị là XB-1 tuân thủ khái niệm trung hòa carbon khi tạo ra một chiếc máy bay mới, nghĩa là nó dự định sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường. Ngoài ra sẽ không có cửa sổ khi chúng sẽ được thay thế bằng màn hình LCD. Giám đốc khoa học của Viện Khí - Thủy - Động lực học Trung ương (TsAGI), ông Sergei Chernyshev một năm trước cũng nói về tầm nhìn của mình đối với chiếc máy bay siêu thanh mới của Nga. Giống như phương tiện đang được người Mỹ phát triển, chiếc phi cơ mới của Nga cũng có thể không có cửa sổ. Để quan sát bình thường trong cabine, ở hai bên và trên trần sẽ đặt màn hình LCD. Ông Chernyshev cũng nói về một cấu hình khí động học không kém nguyên bản đó là chiếc máy bay có cánh kép ở dạng chữ V. Ngoài ra động cơ đầy hứa hẹn PD-14 có thể được lắp đặt trên máy bay của tương lai. Trong mọi trường hợp, ý tưởng tạo ra một máy bay chở khách siêu thanh là khá thú vị. Ngay cả khi triển khai mất nhiều thời gian thì cũng nhấn mạnh tư cách của Nga trong danh sách những quốc gia lãnh đạo công nghệ hàng không thế giới, các chuyên gia kết luận.