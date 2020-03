Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn tại tỉnh Idlib do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ký đã có hiệu lực, quân đội chính phủ Syria đã ngừng các hoạt động quân sự nhưng các tay súng thánh chiến lại không tuân theo Phiến quân nổi dậy cho rằng họ không phải là bên ký kết thỏa thuận này nên không chịu ràng buộc gì và sẽ tiếp tục đấu tranh với quân đội Syria và Nga bằng mọi biện pháp Lợi dụng thời điểm chiến trường Idlib và Aleppo tạm im tiếng súng, phiến quân khủng bố đã chớp thời cơ củng cố lực lượng và phong tỏa đường cao tốc huyết mạch M4 Hãng thông tấn khu vực Trung Đông Al Masdar News đưa tin rằng các tay súng đã chặn đường cao tốc M4 chạy qua khu vực Saraqib bằng cách rải chông kim loại dày đặc Bên cạnh đó, họ còn dựng những cục bê tông và đốt lốp xe, thậm chí dựng lên cả những "con đê" nằm vắt ngang. Các tay súng phiến binh không ngại triển khai vũ khí và phất cờ đen của nhóm khủng bố Jebhat al-Nusra Hành động trên của phiến quân đã làm tê liệt đường cao tốc M4, khiến quân đội Nga và Thổ Nhĩ Kỳ không thể tiến hành hoạt động tuần tra chung như thỏa thuận giữa hai bên Trước tình cảnh này, quân đội Nga có vẻ sắp hết kiên nhẫn và họ đã gửi một tối hậu thư với lời lẽ rất đanh thép tới những tay súng thánh chiến đang phong tỏa đường cao tốc M4 "Lực lượng vũ trang Nga sẽ cho các tay súng thánh chiến ở Idlib thời hạn đến cuối tháng 3 để dỡ bỏ tất cả các chướng ngại vật xung quanh đường cao tốc M4 (đường cao tốc nối Aleppo - Latakia)" "Tất cả các nhóm vũ trang, bao gồm cả lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ đều phải rời khỏi đường cao tốc M4 cũng như khu vực lân cận trong hành lang an toàn" "Nếu lực lượng phiến quân không rời khỏi khu vực đường cao tốc M4, quân đội chính phủ Syria cùng với quân đội Nga sẽ tiếp tục cuộc tấn công nhằm giải phóng tỉnh Idlib" "Với sự tập trung gần đây của lực lượng quân đội Syria ở phía Nam Idlib, có vẻ như họ sẽ tập trung vào hai thành phố chiến lược Jisr al-Sugur và Ariha, nằm dọc theo đường cao tốc M4" "Tuy vậy phiến quân thánh chiến hiện đang cho thấy rõ ý định từ chối lời yêu cầu mà Moskva vừa đưa ra, vì vậy có khả năng các tay súng sẽ không rút khỏi đường cao tốc M4 vào cuối tháng 3", Al Masdar News nhận định Đáng chú ý là, trong bối cảnh tối hậu thư của Nga được đưa ra, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu rút vũ khí tấn công hạng nặng của mình khỏi tỉnh Idlib, bao gồm xe tăng, pháo tự hành, nhiều hệ thống pháo phản lực phóng loạt... Nếu đơn độc đối đầu với quân đội chính phủ Syria cũng như Không quân Nga, lực lượng phiến quân đang cố thủ tại tỉnh Idlib sẽ rất khó chống cự nổi Tuy vậy không loại trừ khả năng nếu chiến sự nổ ra một lần nữa thì lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ sẽ quay trở lại tỉnh Idlib trong khoảng thời gian rất ngắn Những điều trên cho thấy lệnh ngừng bắn tại miền Bắc Syria tỏ ra rất mong manh, chiến sự có thể bùng phát trở lại vào bất kỳ thời điểm nào với mức độ khốc liệt thậm chí còn lớn hơn nhiều so với 2 tuần giao tranh trước đó

