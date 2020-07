Truyền thông khu vực Trung Đông cho rằng Cao nguyên Golan có thể quay trở lại nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Syria lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, sau khi địa điểm này bị Nhà nước Do Thái chiếm giữ. Lý do là bởi một số lượng lớn binh sĩ Nga đã được nhìn thấy có mặt tại khu vực nói trên, diễn biến này gây lo ngại rằng Nga sẽ xâm lấn và từng bước giành quyền kiểm soát. Hiện tại báo chí địa phương không ghi nhận việc nổ ra bất kỳ cuộc đụng độ quân sự hay tình huống căng thẳng nào phát sinh giữa binh sĩ Nga với Israel tại thực địa. Trái lại, Nga thậm chí còn đang đẩy các đội quân thân Iran vốn thù địch với Israel ra khỏi khu vực trên, tuy nhiên điều này không làm cho Tel Aviv cảm thấy yên tâm hơn. Các chuyên gia khu vực cho rằng sự hiện diện của lính Nga trước tiên sẽ không cho phép Nhà nước Do Thái tấn công vào khu vực biên giới, bởi nguy cơ gây thương vong cho quân nhân Nga. Nhưng sau đó, các chuyên gia và những nhà phân tích tình hình khu vực chú ý đến thực tế là ảnh hưởng của Israel tại vùng lãnh thổ này sẽ từng bước bị "người Nga" lật đổ. "Nga đang tích cực nhưng lặng lẽ hất cẳng binh sĩ Iran và các lực lượng vũ trang thân Iran ra khỏi những tỉnh Quneitra, Deraa và phần Cao nguyên Golan thuộc lãnh thổ Syria”. “Tuy nhiên người Nga đã âm thầm bàn giao quyền kiểm soát khu vực này cho các tay súng của những nhóm vũ trang thân hữu thuộc lực lượng được gọi là Quân đội Khuran”. Tuyên bố nói trên được nhà báo Israel, ông Ehud Yaari đưa ra trong bài viết của mình trên cổng thông tin Mako, bài báo có tiêu đề "Putin chiếm giữ Cao nguyên Golan". "Quân đội Khuran" được chỉ huy bởi Ahmad al-Abdu - một người gốc ở thành phố Shiite của Bosra-a-Sham. Mặc dù có sự liên kết tôn giáo, nhưng Iran không thích lực lượng này. Nhóm vũ trang do ông al-Abdu đứng đầu trước đây đã chống lại các lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad và nằm dưới sự bảo trợ của Israel, nhưng điều này đã thay đổi khi Nga có mặt. Theo nhà báo Yaari, các sĩ quan Nga - nhiều người thuộc sắc tộc Hồi giáo từ vùng Kavkaz đang tham gia tích cực vào việc kích hoạt các lực lượng địa phương, nhằm từng bước hiện diện tại phần Cao nguyên Golan mà Israel chiếm giữ, ấn phẩm "Đánh giá quân sự" cho biết. Hiện tại vẫn còn quá sớm để nhận định liệu Syria có thể thu hồi phần lãnh thổ bị chiếm đóng của mình trong vài năm tới nhờ sự giúp sức của Nga sau khi thiết lập chắc chỗ đứng hay không, nhưng dù sao đi nữa đây vẫn là diễn biến rất đáng lưu tâm. Về phần mình, trong lúc này giới chức quân sự - chính trị tại Nga, Israel và cả Syria vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận chính thức nào về những gì vừa được truyền thông khu vực đăng tải.

