Truyền thông Nga cho biết, mới đây đại diện cấp cao của Bộ Quốc phòng Belarus gần như đồng thời có cuộc hội đàm với giới chức quân sự Nga và Ukraine. Cụ thể, Tổng tham mưu trưởng quân đội Belarus - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Alexander Volfovich đã tiến hành cuộc trò chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Nga Valery Gerasimov. Hai vị lãnh đạo quân sự đã thảo luận về tình hình địa chính trị ở khu vực Đông Âu và thống nhất về các mối đe dọa đối với an ninh của nhà nước liên minh Nga - Belarus trong tương lai. Ông Volfovich và Gerasimov còn thảo luận về cuộc họp của tổ chức CSTO sắp tới, chuẩn bị cho một số cuộc tập trận chung và mong muốn phát triển và tăng cường hợp tác song phương hơn nữa trong lĩnh vực quân sự. Nhưng ngay hôm sau, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine - ông Andriy Taran đã tới Minsk trong một chuyến thăm chính thức. Cuộc gặp của ông với người đồng cấp Belarus Viktor Khrenin gần như không có gì khác với cuộc trò chuyện diễn ra trước đó giữa Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga và Belarus, nhằm thiết lập hợp tác quân sự chặt chẽ hơn. Báo chí Nga cho rằng Tổng thống Alexander Lukashenko không bận tâm đến việc Kiev chính thức cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc xung đột miền Đông và trong vài năm nay đã tuyên bố rằng họ đang chiến đấu với Nga. Minsk cũng bị cáo buộc đã nhắm mắt làm ngơ trước hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass, khi cung cấp thiết bị quân sự cho Ukraine. Moskva đã nhiều lần nói rằng đồng minh sự không thể chấp nhận tiêu chuẩn kép như vậy, tuy nhiên Belarus luôn bỏ qua những ám chỉ và phản đối chính thức từ liên bang Nga. Trong diễn biến khác, báo chí Ukraine còn cho rằng hợp tác giữa họ và Belarus mang lại những bước đi hiệu quả trong việc phát triển vũ khí được sử dụng ở chiến trường miền Đông. Theo các nhà báo Ukraine, trong cuộc chiến ở miền đông chống lại phiến quân ly khai được Nga hậu thuẫn, vũ khí của Belarus đã được sử dụng tích cực và mang lại hiệu quả cao. Lý do là bởi chúng được phát triển trên cơ sở kinh nghiệm tiến hành chiến tranh chống lại hai nhóm ly khai Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk (DPR và LPR) tự xưng. "Ukraine đang phát triển các loại vũ khí và thiết bị của riêng mình, trong khi Belarus có vai trò hỗ trợ, bao gồm cả việc tính đến kinh nghiệm của Kiev trong chiến tranh để đưa ra những thay đổi cần thiết", UA Info cho hay. Tuyên bố như vậy đặt ra nhiều câu hỏi, bởi vì trong thời gian gần đây một số lượng lớn vũ khí mới đã thực sự xuất hiện trong trang bị của quân đội Belarus. Nếu các vũ khí này không thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu thực sự sẽ rất khó để xác nhận tính hiệu quả, rõ ràng chúng đã được cung cấp cho Ukraine để sử dụng trên chiến trường miền Đông. Đây không phải đầu tiên Belarus bị cáo buộc can dự vào tình hình chiến sự ở Donbass và cung cấp vũ khí hiện đại cho quân đội Ukraine, cho thấy sự suy giảm nghiêm trọng quan hệ với Nga.

