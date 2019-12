Mạng thông tin của người Kurd mang tên Rojava Network đã công bố diễn biến về cán cân quyền lực ở miền Bắc Syria đã thay đổi trong những tuần gần đây. Rất ngạc nhiên khi chỉ trong một khoảng thời gian khá ngắn, quân đội Nga đã kiểm soát được một vùng lãnh thổ rộng lớn được đo bằng hàng ngàn km2, do đó hoàn toàn lấn át lực lượng Mỹ. Cụ thể cho đến nay, quân đội Nga đã kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía Bắc Syria, đặc biệt là chỉ có biên giới Syria - Iraq nằm dưới sự chi phối của quân đội Mỹ. Mặc dù cho đến nay người ta tin rằng binh sĩ Mỹ cùng với lực lượng dân chủ Syria đang chiếm giữ hầu hết phần phía Bắc của Cộng hòa Ả Rập - khu vực rất giàu tài nguyên. Điều này thực chất cũng không gây ngạc nhiên vì hiện tại quân đội Mỹ đã cùng với đồng minh thu hẹp hoạt động, chỉ tập trung vào giữ các mỏ dầu và khí đốt lớn nhất tại Syria, điều này phù hợp với tính chất thực dụng của họ. Tuy chỉ chiếm giữ một địa bàn hạn chế nhưng đây lại là khu vực mang lại lợi ích kinh tế cho Mỹ và người Kurd, trong khi lãnh thổ còn lại dù rộng lớn hơn nhưng chỉ toàn sa mạc thiếu sức sống. Đánh giá bằng các bản đồ được trình bày về tình hình hiện tại ở phía Bắc Syria, ảnh hưởng quân sự của Nga tại khu vực này dễ dàng nhận thấy đã tăng lên ở mức đáng kể. Thậm chí có ý kiến cho rằng Nga mới là bên chi phối cuộc chơi, lấn át cả quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp Ankara chủ động mở chiến dịch quân sự tại Đông Bắc Syria. Cần lưu ý rằng trước đó có thông tin cho biết trong tương lai gần, Nga có thể triển khai các rào chắn và trạm quan sát của họ ở phía Đông Syria, trong đó chỉ ra sự soán ngôi Mỹ khỏi các vùng lãnh thổ được kiểm soát trước đây. Sẽ có một thỏa thuận nhằm phân chia lại khu vực ảnh hưởng giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ liên quan đến việc bảo vệ các đồng minh, từ đó xây dựng lại tình trạng đóng quân trong lãnh thổ quốc gia Ả Rập này. Nhưng nếu như muốn gia tăng ảnh hưởng tại khu vực phía Đông và Đông Bắc Syria thì chắc chắn Nga sẽ phải điều thêm quân tới đây, do nếu chỉ dùng vài nhóm quân cảnh thì khó lòng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian dài. Quân đội Nga vẫn cần phải đặc biệt đề phòng các vụ tập kích hay thậm chí là hành động quân sự quy mô lớn của các nhóm phiến quân đối lập, nhất là khi họ mở rộng mạng lưới căn cứ quân sự cũng như điểm trú quân tạm thời. Dự đoán trong thời gian ngắn sắp tới, Moskva sẽ điều động trước mắt là thêm nhiều đơn vị quân cảnh rồi có thể là các nhóm đặc nhiệm và đổ bộ đường không tới tăng cường cho chiến trường Syria. Như vậy nguy cơ Nga lại sa lầy sâu ở chiến trường Syria là rất lớn, thực tế này trái ngược hẳn với những đợt rút quân vội vàng từng được thực hiện trước đây. Trước tình hình trên, có lẽ Nga sẽ còn phải mất rất nhiều chi phí và nhân sự cho vùng đất Trung Đông nóng bỏng này, chưa rõ bao giờ họ mới rút chân được một cách an toàn.

