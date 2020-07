Nhà quan sát hàng hải người Thổ Nhĩ Kỳ Yoruk Isik cho biết, tàu vận tải - đổ bộ Saratov của Nga đã băng qua eo biển Bosphorus, tiến về cảng Tartus của Syria. Trên boong tàu Saratov có rất nhiều xe bọc thép và các khí tài quân sự khác nhau, trong đó nổi bật là sự hiện diện của những xe tăng T-90 hiện đại hàng đầu của Nga. Trước tình hình trên, hãng thông tấn Al Masdar News nhận định rằng Nga đang tích cực tiến hành công cuộc tái vũ trang cho quân đội chính phủ Syria (SAA), khi khẩn cấp đưa sang đây lô thiết giáp tối tân. Ghi nhận sơ bộ từ các nguồn tin tại Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, tàu Saratov mang theo khoảng 20 xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-90, như vậy đây chính là lô T-90 lớn nhất từng được Nga cung cấp cho Syria. Thời gian qua đã có nhiều chuyến tàu vận tải đưa xe tăng từ Nga tới Syria, phần lớn là loại T-62M lạc hậu, nhưng thỉnh thoảng trong số đó có cả những chiếc T-90. Chưa rõ trong biên chế SAA hiện có bao nhiêu chiếc T-90, nhưng căn cứ hình ảnh được đăng tải thì chúng thuộc 3 phiên bản: T-90 đời đầu, T-90A và biến thể xe tăng chỉ huy T-90K. Sau khi tới Syria, số phương tiện tác chiến này không chỉ đơn thuần đóng vai trò nhằm tăng cường tiềm lực quân sự cho SAA, bổ sung cho số lượng đã tiêu hao trên chiến trường. Những xe tăng T-90 trên có thể sớm tham gia cuộc tấn công vào hai tỉnh Idlib và Aleppo hiện vẫn do phiến quân đối lập kiểm soát, nhằm giải phóng hoàn toàn các địa bàn chiến lược này. Trong vài năm gần đây, xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 hiện đại đã bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều trong kho vũ khí của quân đội Syria. Những chiếc xe tăng T-90 đã chứng tỏ sự “bất khả xâm phạm” trước các loại vũ khí mà Thổ Nhĩ Kỳ viện trợ cho phiến quân khủng bố. Một đoạn video xuất hiện trước đó trên mạng internet cho thấy cú đánh trực tiếp của tên lửa chống tăng BGM-71 TOW vào T-90, nhưng chiếc MBT do Nga sản xuất không phải nhận bất kỳ thiệt hại nghiêm trọng nào. Mặc dù trên chiến trường đã có một vài chiếc T-90 bị tiêu diệt, nhưng đa phần đó là do binh lính Syria bỏ lại trong tình trạng mất sức chiến đấu, hoặc bị chính quân nhân SAA và Nga phá hủy sau đó. Cần phải nói thêm rằng từ khi đạt được thỏa thuận giữa Moskva và Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bỏ qua hiệp định ngừng bắn nhằm tạo ra khu vực giảm leo thang xung đột ở Tây Bắc Syria, khiến Nga phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống tái giao tranh. Cơ hội giải phóng Idlib và Aleppo đã tới, khi Thổ Nhĩ Kỳ đưa gần 20.000 tay súng thánh chiến sang chiến đấu tại quốc gia Bắc Phi Libya, tạo ra lỗ hổng lớn trong tuyến phòng thủ mà liên quân Nga - Syria có thể khai thác.

Nhà quan sát hàng hải người Thổ Nhĩ Kỳ Yoruk Isik cho biết, tàu vận tải - đổ bộ Saratov của Nga đã băng qua eo biển Bosphorus, tiến về cảng Tartus của Syria. Trên boong tàu Saratov có rất nhiều xe bọc thép và các khí tài quân sự khác nhau, trong đó nổi bật là sự hiện diện của những xe tăng T-90 hiện đại hàng đầu của Nga. Trước tình hình trên, hãng thông tấn Al Masdar News nhận định rằng Nga đang tích cực tiến hành công cuộc tái vũ trang cho quân đội chính phủ Syria (SAA), khi khẩn cấp đưa sang đây lô thiết giáp tối tân. Ghi nhận sơ bộ từ các nguồn tin tại Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, tàu Saratov mang theo khoảng 20 xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-90, như vậy đây chính là lô T-90 lớn nhất từng được Nga cung cấp cho Syria. Thời gian qua đã có nhiều chuyến tàu vận tải đưa xe tăng từ Nga tới Syria, phần lớn là loại T-62M lạc hậu, nhưng thỉnh thoảng trong số đó có cả những chiếc T-90. Chưa rõ trong biên chế SAA hiện có bao nhiêu chiếc T-90, nhưng căn cứ hình ảnh được đăng tải thì chúng thuộc 3 phiên bản: T-90 đời đầu, T-90A và biến thể xe tăng chỉ huy T-90K. Sau khi tới Syria, số phương tiện tác chiến này không chỉ đơn thuần đóng vai trò nhằm tăng cường tiềm lực quân sự cho SAA, bổ sung cho số lượng đã tiêu hao trên chiến trường. Những xe tăng T-90 trên có thể sớm tham gia cuộc tấn công vào hai tỉnh Idlib và Aleppo hiện vẫn do phiến quân đối lập kiểm soát, nhằm giải phóng hoàn toàn các địa bàn chiến lược này. Trong vài năm gần đây, xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 hiện đại đã bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều trong kho vũ khí của quân đội Syria. Những chiếc xe tăng T-90 đã chứng tỏ sự “bất khả xâm phạm” trước các loại vũ khí mà Thổ Nhĩ Kỳ viện trợ cho phiến quân khủng bố. Một đoạn video xuất hiện trước đó trên mạng internet cho thấy cú đánh trực tiếp của tên lửa chống tăng BGM-71 TOW vào T-90, nhưng chiếc MBT do Nga sản xuất không phải nhận bất kỳ thiệt hại nghiêm trọng nào. Mặc dù trên chiến trường đã có một vài chiếc T-90 bị tiêu diệt, nhưng đa phần đó là do binh lính Syria bỏ lại trong tình trạng mất sức chiến đấu, hoặc bị chính quân nhân SAA và Nga phá hủy sau đó. Cần phải nói thêm rằng từ khi đạt được thỏa thuận giữa Moskva và Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bỏ qua hiệp định ngừng bắn nhằm tạo ra khu vực giảm leo thang xung đột ở Tây Bắc Syria, khiến Nga phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống tái giao tranh. Cơ hội giải phóng Idlib và Aleppo đã tới, khi Thổ Nhĩ Kỳ đưa gần 20.000 tay súng thánh chiến sang chiến đấu tại quốc gia Bắc Phi Libya, tạo ra lỗ hổng lớn trong tuyến phòng thủ mà liên quân Nga - Syria có thể khai thác.