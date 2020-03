Kể từ ngày 23 tháng 3 năm 2020, các hãng hàng không Nga đã ngừng kết nối đường không với tất cả các quốc gia trên thế giới. Những chuyến bay trên các tuyến quốc tế chỉ được thực hiện cho mục đích sơ tán công dân Nga từ nước ngoài và dự kiến sẽ hoàn thành việc thực hiện nhiệm vụ như vậy trong vài ngày tới, sau đó đội máy bay Nga sẽ bị "nằm đất" toàn bộ. "Nga đã đình chỉ giao thông hàng không với tất cả các nước từ thứ Hai, ngày 23 tháng 3", Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang nêu rõ trong một thông báo cáo chí. "Báo cáo nêu rõ rằng biện pháp này đã được đưa ra theo lệnh của Chính phủ Liên bang Nga cụ thể là quyết định số TG-P12-2111 ngày 3-2-2020”. “Một hạn chế tạm thời đối với vận chuyển hàng không hành khách từ lãnh thổ Liên bang Nga đến các quốc gia khác được đưa ra từ 00:00 giờ Moskva ngày 23 tháng 3 năm 2020", hãng thông tấn Sputnik cho biết. Tuy nhiên hiện nay hầu hết các quốc gia mà ngành vận tải hàng không Nga khai thác đều đã đóng cửa biên giới, và do đó số lượng chuyến bay có thể nhỏ hơn nhiều so với kế hoạch Đây cũng là xu hướng chung và được nhiều nước khác áp dụng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 (SARS-coV-2) do virus corona chủng mới. Theo các nhà phân tích kinh tế, do tình hình hiện tại, các hãng hàng không lớn nhất nước Nga có thể mất hàng tỷ USD. Và thậm chí trong trường hợp xấu nhất, tình huống trên có thể giết chết hoàn toàn ngành vận tải hàng không của Nga. Thời gian bay trở lại của ngành hàng không Nga dự kiến chỉ được biết sau ít nhất 1 tuần nữa, phụ thuộc vào diễn biến của tình hình dịch bệnh. Đây rõ ràng là đòn giáng mạnh tiếp theo vào nền kinh tế Nga, sau sự sụt giảm không phanh của giá dầu thô trong những ngày vừa qua.

Kể từ ngày 23 tháng 3 năm 2020, các hãng hàng không Nga đã ngừng kết nối đường không với tất cả các quốc gia trên thế giới. Những chuyến bay trên các tuyến quốc tế chỉ được thực hiện cho mục đích sơ tán công dân Nga từ nước ngoài và dự kiến sẽ hoàn thành việc thực hiện nhiệm vụ như vậy trong vài ngày tới, sau đó đội máy bay Nga sẽ bị "nằm đất" toàn bộ. "Nga đã đình chỉ giao thông hàng không với tất cả các nước từ thứ Hai, ngày 23 tháng 3", Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang nêu rõ trong một thông báo cáo chí. "Báo cáo nêu rõ rằng biện pháp này đã được đưa ra theo lệnh của Chính phủ Liên bang Nga cụ thể là quyết định số TG-P12-2111 ngày 3-2-2020”. “Một hạn chế tạm thời đối với vận chuyển hàng không hành khách từ lãnh thổ Liên bang Nga đến các quốc gia khác được đưa ra từ 00:00 giờ Moskva ngày 23 tháng 3 năm 2020", hãng thông tấn Sputnik cho biết. Tuy nhiên hiện nay hầu hết các quốc gia mà ngành vận tải hàng không Nga khai thác đều đã đóng cửa biên giới, và do đó số lượng chuyến bay có thể nhỏ hơn nhiều so với kế hoạch Đây cũng là xu hướng chung và được nhiều nước khác áp dụng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 (SARS-coV-2) do virus corona chủng mới. Theo các nhà phân tích kinh tế, do tình hình hiện tại, các hãng hàng không lớn nhất nước Nga có thể mất hàng tỷ USD. Và thậm chí trong trường hợp xấu nhất, tình huống trên có thể giết chết hoàn toàn ngành vận tải hàng không của Nga. Thời gian bay trở lại của ngành hàng không Nga dự kiến chỉ được biết sau ít nhất 1 tuần nữa, phụ thuộc vào diễn biến của tình hình dịch bệnh. Đây rõ ràng là đòn giáng mạnh tiếp theo vào nền kinh tế Nga, sau sự sụt giảm không phanh của giá dầu thô trong những ngày vừa qua.