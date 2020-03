"Các trạm quan sát do quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dựng lên ở vùng giảm căng thẳng Idlib đều nằm trong cứ điểm của các nhóm khủng bố và trên thực tế đã sáp nhập với chúng", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói trong họp báo hôm nay tại Moskva. Thổ Nhĩ Kỳ thành lập 12 trạm quan sát tại Idlib, tây bắc Syria theo thỏa thuận Sochi ký với Nga vào tháng 9-2018, trong đó cam kết đẩy lùi các nhóm phiến quân bị coi là khủng bố ra khỏi vùng đệm rộng 15-20 km. Sau khi cáo buộc các nhóm phiến quân không rút khỏi vùng đệm theo thỏa thuận, quân đội Syria dưới sự yểm trợ của không quân Nga đã tấn công một số vị trí của các nhóm này gần các trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch tái chiếm Idlib. "Căn cứ không quân của Nga tại Hmeymim cùng các thành phố của Syria thường xuyên bị phiến quân nã pháo vì Thổ Nhĩ Kỳ không thực hiện cam kết thành lập khu phi quân sự ở vùng giảm căng thẳng Idlib", Konashenkov nói. Căn cứ Hmeymim của Nga đã bị phiến quân tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ mang thuốc nổ 8 lần trong hai tháng đầu năm 2020. Giao tranh giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm phiến quân thân Ankara với lực lượng quân đội chính phủ Syria tại Idlib leo thang trong những tuần gần đây. Thêm một lính Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng tại Idlib, nâng tổng số quân nhân nước này chết ở đây lên 57, kể từ khi Ankara triển khai hàng nghìn lính cùng hàng trăm khí tài đến Syria vào tháng 2-2020. Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch Lá chắn Mùa xuân ngày 1-3 nhằm vào lực lượng Syria tại Idlib để trả đũa vụ không kích khiến 34 binh sĩ nước này thiệt mạng hôm 28-2. Tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ hôm 3-3 bắn rơi một máy bay huấn luyện L-39 của không quân Syria đang không kích phiến quân tại Idlib, phi công nhảy dù và được giải cứu sau đó. Idlib là vùng lãnh thổ cuối cùng do phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát. Chiến dịch tái chiếm Idlib được quân đội Syria phát động từ tháng 12-2019 với sự yểm trợ của không quân Nga. Lực lượng chính phủ Syria tái chiếm được nhiều vị trí quan trọng, buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải đưa quân vào can thiệp nhằm duy trì ảnh hưởng ở Idlib. Hiện đã có những cuộc chạm chán nảy lửa giữa quân đội Syria và Thổ Nhĩ Kỳ với thế giằng co. Lực lượng pháo binh Syria đã giáng những đòn tập kích khiến hàng chục xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ bị phá tàn tành ngay khi chúng còn đang trên xe tải chở vào Syria. Đáp lại lực lượng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiệp đồng tác chiến cũng gây những thiệt hại lớn cho phía quân đội Syria. Hai bên đang tạm vào thế giằng co và lập các cứ điểm chiến đấu để giữ các phần đang chiếm đóng. Hiện phía Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hỗ trợ đắc lực cho các nhóm đối lập tại Syria bằng việc cung cấp vũ khí kể cả vũ khí hạng nặng. Nga bằng nhiều con đường khác nhau vẫn tiếp tục đổ vũ khí vào cho quân đội chính phủ nhằm lật ngược thế cờ tại khu vực Idlib sau khi bị Thổ Nhĩ Kỳ ồ ạt tiến vào.

