Giáo sư kinh tế Memduh Salameh thuộc Trường Kinh doanh châu Âu (ESCP), cho biết, Riyadh không thể tiếp tục duy trì thương chiến dầu lửa với Moskva thêm nữa. Lý do là bởi vì 90% ngân sách của Saudi Arabia được tạo ra từ việc bán nguyên liệu thô, nếu giá dầu tiếp tục suy giảm thì thiệt hại của Riyadh sẽ là vô cùng lớn. "Saudi Arabia thừa nhận rằng họ đã thua trong thương chiến dầu mỏ nhằm chống lại Nga, thể hiện thông qua việc phải triệu tập OPEC + cho một cuộc họp khẩn cấp dưới áp lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump", ông Salameh nhận định. Giáo sư Salameh tin rằng do đại dịch Covid-19 gây ra tình trạng khủng hoảng kinh tế, khiến nhu cầu dầu toàn thế giới sụt giảm khoảng 20 triệu thùng mỗi ngày. Đồng thời nền kinh tế Nga có thể hài lòng với giá dầu ở mức 25 USD / thùng, trong khi Saudi Arabia cần giá dầu trong khoảng 85 - 91 USD / thùng để cân bằng ngân sách. Theo vị chuyên gia kinh tế này, chi phí dầu do tập đoàn Saudi Aramco khai thác là 28 USD / thùng, trong khi giá thành sản xuất dầu của các công ty Nga rẻ hơn tới 2,5 USD / thùng. Mặc dù vậy, ông Salameh tin chắc rằng dù sản lượng dầu có được cắt giảm bao nhiêu đi nữa thì điều này sẽ không có tác động tích cực đến giá của nó trong khi đại dịch vẫn tiếp diễn. Giá dầu sẽ tiếp tục xu hướng giảm. Đồng thời, Moskva và Riyadh không thể giảm sản lượng hơn 10 triệu thùng. Lý do chính cho sự mất cân bằng là việc sản xuất dầu "quá liều lĩnh" từ Washington. Ngoài ra theo người đứng đầu Quỹ An ninh năng lượng quốc gia Nga, ông Konstantin Simonov thì cả Nga và Saudi Arabia đều không thể dự đoán được tốc độ giảm giá dầu. "Moskva đã sẵn sàng cho một kịch bản trong đó giá dầu ít nhất là 30 USD / thùng do hiệu lực chấm dứt thỏa thuận OPEC +, nhưng giá dầu xuống dưới 30 USD là kết quả của sự bùng phát khó lường của đại dịch Covid-19". "Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng giá dầu hiện tại là một bất ngờ lớn đối với chính phủ Nga và điều tương tự cũng xảy ra với Hoàng gia Saudi Arabia", ông Simonov nhận định. Ông Simonov bình luận thêm rằng ban đầu chính Saudi Arabia đã phát động thương chiến giá dầu nhằm chống lại Nga và từ chối tất cả mọi sự hợp tác. Nhưng bây giờ tại Riyadh, họ đang nghĩ về cách thay đổi tình trạng này. Ông Simonov tin chắc rằng kịch bản tốt nhất cho Moskva và Riyadh là hai bên sớm trở lại bàn đàm phán. "Rốt cuộc, chính sách giá dầu thấp của Saudi Arabia cuối cùng đã phản tác dụng và chống lại chính họ", ông Simonov kết luận.

Giáo sư kinh tế Memduh Salameh thuộc Trường Kinh doanh châu Âu (ESCP), cho biết, Riyadh không thể tiếp tục duy trì thương chiến dầu lửa với Moskva thêm nữa. Lý do là bởi vì 90% ngân sách của Saudi Arabia được tạo ra từ việc bán nguyên liệu thô, nếu giá dầu tiếp tục suy giảm thì thiệt hại của Riyadh sẽ là vô cùng lớn. "Saudi Arabia thừa nhận rằng họ đã thua trong thương chiến dầu mỏ nhằm chống lại Nga, thể hiện thông qua việc phải triệu tập OPEC + cho một cuộc họp khẩn cấp dưới áp lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump", ông Salameh nhận định. Giáo sư Salameh tin rằng do đại dịch Covid-19 gây ra tình trạng khủng hoảng kinh tế, khiến nhu cầu dầu toàn thế giới sụt giảm khoảng 20 triệu thùng mỗi ngày. Đồng thời nền kinh tế Nga có thể hài lòng với giá dầu ở mức 25 USD / thùng, trong khi Saudi Arabia cần giá dầu trong khoảng 85 - 91 USD / thùng để cân bằng ngân sách. Theo vị chuyên gia kinh tế này, chi phí dầu do tập đoàn Saudi Aramco khai thác là 28 USD / thùng, trong khi giá thành sản xuất dầu của các công ty Nga rẻ hơn tới 2,5 USD / thùng. Mặc dù vậy, ông Salameh tin chắc rằng dù sản lượng dầu có được cắt giảm bao nhiêu đi nữa thì điều này sẽ không có tác động tích cực đến giá của nó trong khi đại dịch vẫn tiếp diễn. Giá dầu sẽ tiếp tục xu hướng giảm. Đồng thời, Moskva và Riyadh không thể giảm sản lượng hơn 10 triệu thùng. Lý do chính cho sự mất cân bằng là việc sản xuất dầu "quá liều lĩnh" từ Washington. Ngoài ra theo người đứng đầu Quỹ An ninh năng lượng quốc gia Nga, ông Konstantin Simonov thì cả Nga và Saudi Arabia đều không thể dự đoán được tốc độ giảm giá dầu. "Moskva đã sẵn sàng cho một kịch bản trong đó giá dầu ít nhất là 30 USD / thùng do hiệu lực chấm dứt thỏa thuận OPEC +, nhưng giá dầu xuống dưới 30 USD là kết quả của sự bùng phát khó lường của đại dịch Covid-19". "Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng giá dầu hiện tại là một bất ngờ lớn đối với chính phủ Nga và điều tương tự cũng xảy ra với Hoàng gia Saudi Arabia", ông Simonov nhận định. Ông Simonov bình luận thêm rằng ban đầu chính Saudi Arabia đã phát động thương chiến giá dầu nhằm chống lại Nga và từ chối tất cả mọi sự hợp tác. Nhưng bây giờ tại Riyadh, họ đang nghĩ về cách thay đổi tình trạng này. Ông Simonov tin chắc rằng kịch bản tốt nhất cho Moskva và Riyadh là hai bên sớm trở lại bàn đàm phán. "Rốt cuộc, chính sách giá dầu thấp của Saudi Arabia cuối cùng đã phản tác dụng và chống lại chính họ", ông Simonov kết luận.