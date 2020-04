Nhà chức trách bang New York hôm 7-4 cho biết, bang này ghi nhận 731 ca tử vong vì dịch bệnh Covid-19 trong 24 giờ, nâng tổng số trường hợp tử vong vì dịch bệnh nguy hiểm này lên 5.489. Với 731 ca tử vong mới, tăng mạnh so với 599 ca được ghi nhận hôm 6-4, New York đã chứng kiến số ca tử vong cao nhất trong một ngày kể từ khi dịch bệnh này bùng phát. "Dịch bệnh Covid-19 khiến những người dễ bị tổn thương tử vong, chúng ta không thể ngăn điều đó", Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết, đồng thời cho rằng nhà chức trách đã nỗ lực và cứu sống những người có thể được điều trị. Cũng trong ngày 7-4, Thống đốc Cuomo cho biết số ca nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại bang này đã có dấu hiệu ổn định. Ông Cuomo khẳng định các biện pháp giãn cách xã hội đã phát huy hiệu quả và bang New York đã bắt đầu giảm tốc độ lây mới của dịch bệnh Covid-19. Thống đốc Cuomo cũng kêu gọi người dân New York kiên nhẫn bởi dịch bệnh mới chỉ bùng phát tại thành phố này trong 37 ngày. Vị thống đốc này nhấn mạnh đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 cần tới 6 tháng mới đạt tới đỉnh tại New York. Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã ghi nhận hơn 386.000 ca nhiễm Covid-19 trên toàn quốc. Nước này cũng ghi nhận hơn 12.200 ca tử vong vì dịch bệnh Covid-19. Như vậy Mỹ đang đứng thứ nhất về số ca nhiễm và đứng thứ 3 trên thế giới về ca tử vong bởi dịch bệnh Covid-19 sau Italy và Tây Ban Nha. Bang New York hiện tâm dịch lớn nhất của nước Mỹ với khoảng 133.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó hơn 50% tại thành phố New York. Hôm 5-4, Tổng y sĩ Mỹ Jerome Adams đã cảnh báo tuần này là tuần khó khăn với nỗ lực chống dịch của Mỹ, ví như "thời khắc Trân Châu Cảng, thời khắc 11-9" của nước Mỹ. "Đây sẽ là thời khắc khó khăn nhất trong suốt cuộc đời của nhiều người Mỹ. Chúng ta cần hiểu rằng, nếu muốn kéo phẳng đường cong phát triển của dịch bệnh và bước sang giai đoạn khác, mọi người phải chung tay", ông Adams nói trong phỏng vấn với NBC. Hiện dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn tiến cực kỳ phức tạp, Tây Ban Nha sau 4 ngày giảm ca nhiễm và tử vong thì nay lại bắt đầu tăng trở lại. Đức và Nga cũng ghi nhận mức tăng nhanh các ca nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong ngày vừa qua. Hiện WHO đang kêu gọi các quốc gia cần đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp phòng dịch lây lan, đồng thời kêu gọi sự hợp tác từ các quốc gia trên thế giới trong cơn đại dịch.

