“Chúng tôi vẫn đang yêu cầu Trung Quốc cho phép các chuyên gia vào phòng thí nghiệm để xác định chính xác xem virus bắt nguồn từ đâu”, ông Pompeo nói trên Fox News. Bình luận của ông Pompeo ngày càng đẩy thêm giả thuyết về phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Tuy nhiên Trung Quốc đã thẳng thừng bác bỏ giả thuyết virus SARS-CoV-2. Trung Quốc thậm chí còn mượn lời của WHO rằng, không có bằng chứ cho thấy virus SARS-CoV-2 xuất hiện từ phòng thí nghiệm virus ở Vũ Hán (ảnh). Tổng thống Trump viết trên Twitter rằng Trung Quốc vừa tuyên bố chỉnh lại gấp đôi số người chết vì dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên có vẻ con số sẽ còn cao hơn thế, thậm chí còn cao hơn ở Mỹ hiện nay. Tuy vậy ông Trump vẫn không đưa ra được bằng chứng cụ thể để khẳng định tuyên bố của mình. Nhưng tweet của ông Trump không chuẩn xác, vì Trung Quốc vừa tăng số người chết vì dịch Covid-19 ở Vũ Hán thêm 50%, chứ không phải gấp đôi. Vũ Hán vừa đối chiếu lại thống kê từ các cơ quan cảnh sát, y tế, nhà tang lễ, và tính thêm 1.290 người chết vì đại dịch Covid-19, nâng tổng số nạn nhân lên 3.869. Số ca nhiễm tăng thêm 325, lên 50.333 ca. Số ca nhiễm và tử vong theo số liệu của Trung Quốc vẫn thua xa ở Mỹ (số ca nhiễm hơn 679.000, số ca tử vong hơn 34.000 tính đến 17-4). Bình luận của ông Pompeo về phóng thí nghiệm ở Vũ Hán ám chỉ một giả thuyết không được giới học giả công nhận, rằng virus SARS-CoV-2 không phải bắt nguồn từ chợ bán thú hoang dã như giả thuyết hiện tại, mà là từ một phòng thí nghiệm ở đây. Báo Washington Post ngày 14-4 đưa tin quan chức Mỹ từng thăm Viện Virus học Vũ Hán đã gửi điện về Washington từ tháng 1-2018 cảnh báo về yếu kém trong quản lý và an toàn ở phòng thí nghiệm này, và nói việc nghiên cứu các virus corona trên loài dơi tại đây có nguy cơ dẫn đến đại dịch. Ngay cả quan chức y tế hàng đầu của Mỹ về chống dịch Covid-19, tiến sĩ Anthony Fauci (ảnh) khi được hỏi cũng bác bỏ ý kiến nói virus có thể là nhân tạo, nhưng không bình luận về cách mà virus có thể đã lây lan lúc ban đầu. Trung Quốc tiếp tục lên án mạnh mẽ giả thuyết virus SARS-CoV-2 xuất phát từ phòng thí nghiệm virus Vũ Hán. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói: “Trung Quốc tin rằng nguồn gốc của virus là vấn đề khoa học cần được xử lý một cách nghiêm túc”. Theo Daily Mail, Viện nghiên cứu virus Vũ Hán của Trung Quốc là nơi lưu giữ hơn 1.500 chủng của các virus chết người. Viện này chuyên nghiên cứu “những mầm bệnh nguy hiểm nhất”, đặc biệt là các virus mà vật chủ là con dơi. Giới chức Trung Quốc cho biết, viện nghiên cứu này được xây dựng sau khi nước này trải qua dịch SARS vào năm 2002 và 2003. SARS, do một loại virus corona khác gây ra, đã cướp đi sinh mạng của 775 người và làm hơn 8.000 người toàn cầu nhiễm bệnh. Trung Quốc mất 15 năm để hoàn thành dự án xây dựng viện nghiên cứu này, với tổng chi phí lên tới 300 triệu NDT. Pháp giúp Trung Quốc thiết kế toà nhà viện nghiên cứu. Hiện, đây là phòng nghiên cứu hiện đại nhất dạng này ở Trung Quốc.

