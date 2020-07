Ngày 22-7 Trung Quốc cho biết, Mỹ đã bất ngờ yêu cầu nước này đóng cửa, “ngừng mọi hoạt động và sự kiện” tại Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston trong vòng 72 giờ. “Đây là một sự khiêu khích chính trị do phía Mỹ đơn phương đưa ra, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và thỏa thuận lãnh sự song phương giữa Trung Quốc và Mỹ” - Reuters trích lời ông Uông Văn Bân, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng chỉ trích Mỹ nhiều lần bêu xấu họ, gây khó khăn cho các nhân viên ngoại giao và lãnh sự Trung Quốc ở Mỹ, tra hỏi và tịch thu thiết bị điện tử cá nhân từ các sinh viên Trung Quốc đang học, nghiên cứu ở Mỹ. Cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus xác nhận, Mỹ đã yêu cầu đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston để "bảo vệ tài sản trí tuệ và thông tin riêng tư của người Mỹ". Trang US News dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ giấu tên nói rằng "Trung Quốc gia tăng các hoạt động trộm cắp tài sản trí tuệ, ép buộc lãnh đạo doanh nghiệp, can thiệp vào chính trị trong nước và đe dọa người Mỹ gốc Hoa". Phát biểu với báo giới khi đang ở thăm Đan Mạch, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh rằng việc Mỹ đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houstan là để bảo vệ an ninh quốc gia, kinh tế và việc làm của Mỹ. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marco Rubio, vốn có lập trường cứng rắn chống lại Trung Quốc, hôm 22-7 đã viết trên Twitter rằng “Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston không phải là một cơ sở ngoại giao. Đây là trung tâm của mạng lưới gián điệp và hoạt động gây ảnh hưởng của Trung Quốc tại Mỹ. Tòa nhà phải đóng cửa”. Theo hãng tin Reuters, trong động thái mới nhất được cho là đáp trả, Trung Quốc cho biết đang xem xét yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Vũ Hán. Trong khi đó, cảnh sát Houston cho hay họ nhận được thông tin về vụ đốt tài liệu tại Tổng lãnh sự quán Trung Quốc sau 20h ngày 21-7. Họ đã nhìn thấy khói, nhưng không được phép vào trong. Hôm 21-7, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội 2 tin tặc được cho là do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn tấn công vào hệ thống máy tính của hàng trăm công ty, chính phủ và các nhà hoạt động cá nhân và đánh cắp dữ liệu của họ. Không rõ liệu vụ việc này có liên quan đến lệnh đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc hay không. Trung Quốc có 4 lãnh sự quán khác ở Mỹ bao gồm tại New York, Los Angeles, Chicago và San Francisco, bên cạnh Đại sứ quán ở Washington, DC. Thời báo New York lưu ý rằng, dù đây là động thái mạnh nhưng đã có tiền lệ. Năm 2017, Mỹ đã yêu cầu Nga đóng cửa lãnh sự quán ở San Francisco sau khi Nga hạn chế số lượng nhà ngoại giao mà Mỹ ở Matxcơva. Quan hệ Trung-Mỹ đã xấu đi đáng kể kể từ khi Trung Quốc quyết định ban hành luật an ninh quốc gia mới đối với Hồng Kông. Bắc Kinh và Washington cũng bất đồng về một số vấn đề khác như thương mại, đại dịch Covid-19, vấn đề Đài Loan và Biển Đông... Tuần trước, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết Mỹ sẽ cứng rắn hơn khi Trung Quốc nỗ lực kiểm soát lãnh thổ biên giới với các các đối tác và đồng minh của Mỹ. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã cảnh báo trong những ngày gần đây rằng căng thẳng leo thang có thể dẫn đến xung đột toàn diện.

