Trong tuần qua, Bộ Tư lệnh châu Phi (AFRICOM) của quân đội Mỹ đã cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc chiến tại Libya nhằm ủng hộ phe LNA của Nguyên soái tự phong Khalifa Haftar chống lại GNA được quốc tế công nhận. Để củng cố cáo buộc của mình, AFRICOM đã công bố nhiều bức ảnh về việc Nga âm thầm cho máy bay chiến đấu cất cánh từ căn cứ không quân Hmeimim trên đất Syria sang sân bay quân sự Al Jufra tại Libya. Trong số những chiến đấu cơ được Nga đưa sang Libya có cả máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 lẫn tiêm kích đa năng hiện đại nhất Su-35, cho thấy Moskva dự định yểm trợ hỏa lực đường không cho LNA. Với diễn biến trên, đại diện lực lượng vũ trang Mỹ cho biết nước này không thể ngồi yên quan sát như trước nữa mà cần có hành động cụ thể hỗ trợ cho phía GNA cũng như đồng minh NATO Thổ Nhĩ Kỳ. Trang Al Masdar News vừa cho biết, đại diện của Bộ Quốc phòng Mỹ và Tunisia vừa có cuộc hội đàm khẩn cấp và đạt được thỏa thuận về việc đưa quân đội Mỹ vào nước này. Đây là bước đi cụ thể của Washington nhằm hỗ trợ quân đội GNA trong cuộc chiến chống lại phe nhóm LNA và lính đánh thuê người Nga, thông báo này được đặc biệt nhấn mạnh bởi đại diện của AFRICOM. "Ngọn lửa xung đột vũ trang tại Libya và an ninh khu vực ở Bắc Phi đang là mối lo ngại ngày càng tăng của cộng đồng quốc tế". "Phía Mỹ đang tìm kiếm những cách thức mới để giải quyết các vấn đề an ninh chung với Tunisia, bao gồm cả việc sử dụng nhóm hỗ trợ lực lượng an ninh của chúng tôi". "Tunisia là một ví dụ điển hình về cách chính quyền Mỹ hỗ trợ các đối tác châu Phi của chúng ta trong việc thúc đẩy sự độc lập, an ninh và phát triển lâu dài". "Mối quan hệ của chúng tôi với Tunisia là nhằm tăng cường các chương trình hợp tác với mục đích đạt được các mục tiêu an ninh chung", hãng thông tấn Al Masdar News dẫn lời Tướng Townsend của AFRICOM. Trước động thái trên, báo chí Nga cảnh báo việc Mỹ tuyên bố can thiệp vào cuộc chiến ở Libya có thể dẫn đến các biện pháp trả đũa từ Ai Cập, UAE, Nga và Trung Quốc, mặc dù không có tuyên bố chính thức nào từ đại diện của các quốc gia này. Nhưng viễn cảnh trên là rất khó xảy ra, bởi Ai Cập và UAE là đồng minh của Mỹ, Trung Quốc thì chưa can dự vào cuộc chiến Libya, một mình Nga có lẽ quá yếu để đối đầu với lực lượng Mỹ đông đảo tại đây. Trong lúc này, có cảnh báo khác từ lực lượng LNA đó là họ có thể bắt đầu tấn công máy bay quân sự và máy bay không người lái của Mỹ trên lãnh thổ Libya vì Washington bắt đầu bị coi là mối nguy cơ lớn. Nhưng cũng tương tự như trường hợp trên, giới phân tích cho rằng khó có khả năng LNA dám chủ động tấn công quân đội Mỹ, bởi vì hành động trả đũa trực tiếp từ phía Washington là vượt quá sức chịu đựng của LNA.

