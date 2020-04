"Phi đoàn biểu diễn hải quân Blue Angels và Phi đoàn biểu diễn không quân Thunderbirds sẽ bay qua bầu trời nhiều thành phố trong hai tuần tới nhằm thể hiện sự đoàn kết quốc gia trong chiến dịch America Strong (Nước Mỹ mạnh mẽ). Đây là cách mà chúng tôi tôn vinh nhân viên y tế và những lực lượng quan trọng với người dân Mỹ trong đại dịch Covid-19", Lầu Năm Góc hôm 25-4 ra thông cáo cho hay. Hoạt động này được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trong buổi họp báo tại Nhà Trắng hôm 23-4. "Đây là cách chúng ta tri ân những nhân viên y tế tuyến đầu, những chiến binh của chúng ta trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Họ đứng ngang hàng với các phi công tuyệt vời và những binh sĩ trong các trận đánh truyền thống mà chúng ta từng chiến thắng", Tổng thống Donald Trump nói. Các đội bay biểu diễn của Mỹ thường chỉ thực hiện các màn biểu diễn trong các sự kiện quan trọng trong các dịp đặc biệt. Đội bay Thunderbirds và đội bay Blue Angles đã khởi động kế hoạch bay biểu diễn để tri ân nhân viên y tế từ cuối tuần trước. Họ đã bay qua nhiều thành phố và cơ sở y tế tại bang Colorado. Được thành lập năm 1946, Blue Angels là đội biểu diễn lâu đời thứ hai thế giới. Tiêm kích F/A-18C/D Hornet của Blue Angels được chỉnh sửa đặc biệt cho mục đích bay biểu diễn. Tất cả các máy bay này đều tháo toàn bộ radar và hệ thống kiểm soát hỏa lực, trong khi tay lái được gắn lò xo để tăng độ nặng, giúp phi công điều khiển máy bay chính xác hơn so với thông thường. Trong khi đó đội bay Thunderbirds được không quân Mỹ thành lập năm 1953, là đội bay biểu diễn lâu đời thứ ba thế giới, chỉ sau Patrouille de France của Pháp và Blue Angels. Họ sử dụng tiêm kích F-16C/D và được bỏ pháo 20 mm và thay bằng thiết bị tạo khói, cùng một số chỉnh sửa nhỏ để bảo đảm an toàn cho khán giả trên mặt đất. Điểm khác biệt với đội bay Blue Angels là phi cơ của đội bay Thunderbirds có thể trở lại biên chế chiến đấu trong thời gian ngắn nếu cần thiết do máy bay gần như vẫn giữ nguyên cấu hình điện tử và vũ khí. Cả hai đội bay thường thực hiện các động tác biểu diễn khó và ít được áp dụng trong chiến đấu. Đại dịch Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc vào tháng 12-2019, xuất hiện tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 2,8 triệu ca nhiễm, gần 196.000 người chết và gần 780.000 người đã hồi phục. Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 890.000 người nhiễm và hơn 51.000 ca tử vong.

"Phi đoàn biểu diễn hải quân Blue Angels và Phi đoàn biểu diễn không quân Thunderbirds sẽ bay qua bầu trời nhiều thành phố trong hai tuần tới nhằm thể hiện sự đoàn kết quốc gia trong chiến dịch America Strong (Nước Mỹ mạnh mẽ). Đây là cách mà chúng tôi tôn vinh nhân viên y tế và những lực lượng quan trọng với người dân Mỹ trong đại dịch Covid-19", Lầu Năm Góc hôm 25-4 ra thông cáo cho hay. Hoạt động này được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trong buổi họp báo tại Nhà Trắng hôm 23-4. "Đây là cách chúng ta tri ân những nhân viên y tế tuyến đầu, những chiến binh của chúng ta trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Họ đứng ngang hàng với các phi công tuyệt vời và những binh sĩ trong các trận đánh truyền thống mà chúng ta từng chiến thắng", Tổng thống Donald Trump nói. Các đội bay biểu diễn của Mỹ thường chỉ thực hiện các màn biểu diễn trong các sự kiện quan trọng trong các dịp đặc biệt. Đội bay Thunderbirds và đội bay Blue Angles đã khởi động kế hoạch bay biểu diễn để tri ân nhân viên y tế từ cuối tuần trước. Họ đã bay qua nhiều thành phố và cơ sở y tế tại bang Colorado. Được thành lập năm 1946, Blue Angels là đội biểu diễn lâu đời thứ hai thế giới. Tiêm kích F/A-18C/D Hornet của Blue Angels được chỉnh sửa đặc biệt cho mục đích bay biểu diễn. Tất cả các máy bay này đều tháo toàn bộ radar và hệ thống kiểm soát hỏa lực, trong khi tay lái được gắn lò xo để tăng độ nặng, giúp phi công điều khiển máy bay chính xác hơn so với thông thường. Trong khi đó đội bay Thunderbirds được không quân Mỹ thành lập năm 1953, là đội bay biểu diễn lâu đời thứ ba thế giới, chỉ sau Patrouille de France của Pháp và Blue Angels. Họ sử dụng tiêm kích F-16C/D và được bỏ pháo 20 mm và thay bằng thiết bị tạo khói, cùng một số chỉnh sửa nhỏ để bảo đảm an toàn cho khán giả trên mặt đất. Điểm khác biệt với đội bay Blue Angels là phi cơ của đội bay Thunderbirds có thể trở lại biên chế chiến đấu trong thời gian ngắn nếu cần thiết do máy bay gần như vẫn giữ nguyên cấu hình điện tử và vũ khí. Cả hai đội bay thường thực hiện các động tác biểu diễn khó và ít được áp dụng trong chiến đấu. Đại dịch Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc vào tháng 12-2019, xuất hiện tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 2,8 triệu ca nhiễm, gần 196.000 người chết và gần 780.000 người đã hồi phục. Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 890.000 người nhiễm và hơn 51.000 ca tử vong.