Theo trang Avia-pro, lực lượng vũ trang người Kurd cáo buộc Nga không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo cam kết để đảm bảo tình hình an ninh tại khu vực Đông Bắc Syria Sự phàn nàn chủ yếu liên quan đến địa điểm bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và đồng minh chiếm đóng, khi lực lượng này công khai tấn công các vị trí của người Kurd vào hôm 28-4 bằng cả pháo binh và máy bay không người lái "Nga đã không làm rõ lập trường của mình đối với Thổ Nhĩ Kỳ và vi phạm những lời hứa mà trước kia họ từng đưa ra", đại diện lực lượng vũ trang người Kurd cho biết Người Kurd còn tuyên bố rằng họ không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào từ phía Nga theo thỏa thuận, dẫn tới đề nghị chấm dứt hoàn toàn bất kỳ sự hợp tác nào cho đến khi Moskva hoàn thành nghĩa vụ Các chuyên gia không loại trừ rằng tuyên bố như vậy được đưa ra dưới áp lực trực tiếp từ phía Mỹ, bởi Washington đã buộc người Kurd phải lựa chọn giữa họ và Moskva "Mỹ đang rất tích cực để giành lại quyền kiểm soát các phần phía Đông và phía Bắc của Syria, ngăn chặn Nga tiếp tục tăng cường ảnh hưởng trong khu vực" "Trong trường hợp này người Kurd có thể đóng vai trò quyết định, và do đó nhiều khả năng chính Washington đã hướng dẫn họ đối đầu với Nga", một chuyên gia của trang Avia-pro ghi chú Trước đó vào đầu tháng 4-2020, hãng tin Anadolu nhận định rằng Nga dự định tạo ra lực lượng vũ trang thân hữu ở phía Bắc Syria để có thể kiểm soát một số khu vực nhất định. Nhưng dưới áp lực từ Mỹ, người Kurd đã từ chối "Mỹ không cho phép Nga tạo ra một lực lượng dân quân ở Đông Bắc Syria thông qua áp lực và sự đe dọa", cơ quan thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu tuyên bố sau khi tham khảo các nguồn tin địa phương "Quân đội Nga đã lên kế hoạch thu hút cư dân địa phương của các thị trấn Amud và Tel Tamr để bảo vệ những cơ sở quân sự do lực lượng vũ trang nước này thiết lập ở Đông Bắc Syria" "Nhưng phía Mỹ đã gây áp lực lớn lên người Kurd để phá hoại sáng kiến của Nga và đe dọa sẽ có biện pháp trừng phạt. Kết quả là chỉ có hơn 100 người Kurd đi theo, khiến Nga phải từ bỏ dự định của mình" "Hiện nay Nga đã phải triển khai 700 lính tại 18 địa điểm quanh các tỉnh Hasek, Rakka và Aleppo", Anadolu cho biết và bình luận rằng điều này đang đe dọa "xé nhỏ" sức mạnh của lực lượng Nga tại Syria Nay với diễn biến mới nhất, Nga không những thất bại trong ý định tạo ra một lực lượng vũ trang đồng minh mà còn đứng trước nguy cơ bị Mỹ "trục xuất" khỏi miền Bắc Syria Nếu tình huống tiếp tục diễn ra theo chiều hướng căng thẳng, không loại trừ khả năng Nga sẽ có những bước đi cứng rắn hơn, thậm chí nghiêng hẳn về phía Thổ Nhĩ Kỳ để tìm kiếm chỗ đứng tại khu vực này

