"Làm sao mà chúng ta biết được. Con số của họ dường như hơi thấp hơn so với thực tế", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 1-4. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng khẳng định "quan hệ với Trung Quốc vẫn tốt đẹp" và ông đang duy trì liên lạc chặt chẽ với Chủ tịch Tập Cận Bình. Phát biểu trên được Tổng thống Mỹ đưa ra sau khi tình báo Mỹ gửi báo cáo đến Nhà Trắng, trong đó nhận định Trung Quốc cố tình không công bố đầy đủ số ca nhiễm và ca tử vong trong đại dịch Covid-19. Hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết, báo cáo kết luận "số liệu thống kê của Trung Quốc là giả". Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Ben Sasse cũng chỉ trích dữ liệu do Bắc Kinh công bố. "Thông tin cho rằng Mỹ có nhiều người chết vì Covid-19 hơn Trung Quốc là sai hoàn toàn. Sự thật đau lòng là họ đã, đang và sẽ tiếp tục nói dối", thượng nghị sĩ Sasse nói. Covid-19 bùng phát tại Vũ Hán, Hồ Bắc vào cuối năm 2019. Theo số liệu chính thức, Trung Quốc ghi nhận hơn 81.000 ca nhiễm và hơn 3.300 người chết. Trong khi đó, Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 214.000 người nhiễm Covid-19 và hơn 4.700 người chết. Chính phủ Trung Quốc đã vài lần thay đổi cách thống kê. Lần gần đây nhất là ngày 1/4, khi họ thông báo sẽ đưa số ca nhiễm Covid-19 không triệu chứng vào số liệu thống kê hàng ngày. Trung Quốc đã ghi nhận 1.367 người thuộc diện này. Deborah Birx, nhà miễn dịch học tư vấn cho Nhà Trắng về Covid-19, cho biết số liệu của Trung Quốc ảnh hưởng đến cách các nước nhìn nhận đại dịch Covid-19. Cộng đồng y tế nhìn vào dữ liệu của Trung Quốc và cho rằng vấn đề này nghiêm trọng nhưng không đến mức quá nghiêm trọng. "Tôi nghĩ chúng ta có lẽ đã thiếu lượng dữ liệu chính xác để nhìn nhận hiện thực về lúc bắt đầu bùng phát dịch, giờ đây hãy nhìn vào tình hình ở Italy hay Tây Ban Nha để biết đại dịch Covid-19 nguy hiểm cỡ nào", bà Birx cho biết. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm qua cho biết; Trung Quốc minh bạch và chia sẻ thông tin với Tổ chức Y tế Thế giới cùng các quốc gia khác, bao gồm Mỹ. "Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngừng chính trị hóa dịch bệnh, ngừng công kích và phỉ báng Trung Quốc", ông Cảnh nói. Trước đó hãng tin Telegraph của Anh cũng nghi ngờ về dữ liệu trong đại dịch Covid-19 do Trung Quốc. Nghi ngờ này được đưa ra khi họ thấy rất nhiều lọ đựng tro cốt xếp tại một nhà tang lễ tại Vũ Hán để chờ người thân đến nhận. Người ta cũng thấy các đoàn xe tải chở khoảng 2.500 lọ đựng tro cốt đến một trong các nhà tang lễ ở thành phố Vũ Hán hôm 25 và 26-3. Tuy vậy không rõ tất cả các lọ đựng tro cốt này đã được dùng hay chưa. Hàng dài người xếp hàng kéo dài khoảng 200m để nhận tro cốt người thân tại một trong các nhà tang lễ được chụp lại càng củng cố nghi ngờ về tính xác thực của số ca tử vong vì Covid-19 do Trung Quôc công bố. Tuy vậy cũng có ý kiến nhận định, các bên đang cố chĩa mũi dùi vào bới móc nhau nhằm giảm trách nhiệm của họ trong việc để dịch Covid-19 bùng phát.

