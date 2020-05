Sau khi Thủ tướng Boris Johnson cho phép Huawei tham gia vào quá trình xây dựng các bộ phận “không cốt lõi” trong mạng 5G của Anh, Mỹ đã gây áp lực lên nước này để xem xét lại. Mỹ cho rằng công ty Huawei của Trung Quốc gây nguy hiểm về an ninh, đặt biệt có thể gây rủi ro cho chương trình chia sẻ thông tin tình báo giữa 5 nước mà Anh và Mỹ cùng Anh tham gia Động thái này do Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Arkansas Tom Cotton khởi xướng. Trước đây, ông Tom Cotton từng đề xuất xây dựng luật chống Huawei và hiện giờ là đề nghị sửa đổi luật về chi tiêu quốc phòng Theo đó, các thượng nghị sĩ Mỹ tìm cách sửa đổi luật, trong đó cấm triển khai quân lính và thiết bị quân sự tới các quốc gia mà những công ty có nguy cơ rủi ro như Huawei được phép hoạt động Bản tóm tắt đề xuất sửa đổi luật này do ông Tom Cotton, thành viên Ủy ban Quân vụ của Thượng viện Mỹ đứng đầu nhấn mạnh, cần cấm triển khai máy bay mới tại các căn cứ ở các nước sở tại mà nhà cung cấp mạng 5G hoặc 6G của họ nằm trong nhóm nguy cơ. Nếu đề xuất được thông qua thành luật, 48 chiếc tiêm kích tàng hình tiên tiến nhất sẽ không được triển khai sang Anh vĩnh viễn như kế hoạch đã đề ra “Trong khi Mỹ sẽ làm tất cả những gì có thể để duy trì và củng cố mối quan hệ đặc biệt, thì việc bảo vệ các phi công và tài sản an ninh quốc gia của chúng ta phải được ưu tiên”, Thượng nghị sĩ Tom Cotton nêu rõ Tuy nhiên, việc sửa đổi luật này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến dự án điều phi đội máy bay trị giá 200 triệu USD đã được thực hiện khoảng 5 năm nay. 1.200 phi công Mỹ đã có mặt tại căn cứ không quân Hoàng gia Anh RAF Lakenheath, ở Suffolk để chuẩn bị Truyền thông Anh dẫn một nguồn tin từ Bộ quốc phòng nước này bác bỏ những lo ngại nói trên, nói rằng F-35 sẽ không sử dụng các mạng do Huawei chế tạo. Báo cáo được đưa ra khi Washington quyết định mở cuộc điều tra toàn diện về quyết định của Vương quốc Anh cho phép người khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei tham gia xây dựng hệ thống 5G ở Anh. Hồi tháng 1-2020, Chính phủ của ông Boris Johnson đã quyết định trao cho Huawei một vai trò hạn chế trong mạng không dây và cáp quang 5G, đồng thời kiểm soát thị phần và hạn chế Huawei trong các bộ phận cốt lõi vốn theo dõi và kiểm soát thông tin nhạy cảm. Quyết định đó được đưa ra sau khi tình báo Anh tuyên bố rằng các rủi ro bảo mật liên quan đến Huawei có thể kiểm soát được. Tuy nhiên, Washington đã ngay lập tức phản đối thỏa thuận này Mỹ từ lâu đã khẳng định rằng công ty Huawei có mối liên hệ chặt chẽ với nhà nước Trung Quốc và thiết bị của họ có thể được sử dụng để làm gián điệp - một cáo buộc mà cả Huawei lẫn Bắc Kinh đã nhiều lần phủ nhận. Bên cạnh chính quyền Mỹ, lại giữa những chỉ trích về việc xử lý đại dịch Covid-19 của Trung Quốc, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã phải đối mặt với áp lực phải đàm phán lại hoặc hủy bỏ thỏa thuận Các nghị sĩ trong đảng của ông Johnson ngày càng có lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc sau khi các báo cáo cho rằng Bắc Kinh “nói dối” về đại dịch và không “đối mặt với trách nhiệm của mình”. Vì quyết định của Chính phủ Anh liên quan đến Huawei vẫn chưa trở thành luật ở Anh, nên mọi thứ vẫn có thể đảo ngược vào phút chót

