Việc ký kết thỏa thuận mới giữa Nga và Saudi Arabia nhằm giảm sản lượng dầu thô vẫn còn rất xa. Tuy nhiên những bên tham gia OPEC + đã đồng ý với bước đi này, họ vẫn phải điều phối khối lượng sản xuất theo hướng giảm. Hiện tại, hội nghị thượng đỉnh của các quốc gia thành viên OPEC + đã bị hoãn lại cho đến ngày 10/4, do sự không nhất quán của một số điểm nhất định. Chính thức thì chủ đề tranh chấp vẫn liên quan đến hạn ngạch cắt giảm sản lượng. Theo Bloomberg, việc này là hoàn toàn khác nhau. Các chuyên gia đã liệt kê những lý do sau đây. Mục tiêu của cuộc chiến giá cả gay gắt trên thị trường dầu mỏ do Saudi Arabia phát động không thực sự nhằm vào ngành công nghiệp năng lượng của Nga hay thị phần của chính họ. Thay vào đó đây là một nỗ lực gây áp lực lên Mỹ, hiện đang là bên đứng ở vị trí số một về sản lượng dầu thô. Những biện pháp như vậy sẽ khiến Washington phải chịu áp lực nhiều hơn và buộc họ phải tham gia vào việc cắt giảm sản lượng. Rõ ràng Moskva và Riyadh có một mong muốn tiềm ẩn là biến OPEC + thành một cấu trúc đáng tin cậy hơn, tương tự như "Big Twenty", Bloomberg nhận định. Theo các chuyên gia, một bước ngoặt quan trọng trên thị trường đã đến, đó là lý do tại sao ngay cả Washington cũng bày tỏ mong muốn cắt giảm sản lượng dầu thô. Điều này theo đánh giá sẽ giúp các bên tham chiến và nền kinh tế toàn cầu thoát khỏi thời kỳ suy thoái nặng nề nhất. Nhưng hiện tại các báo cáo như vậy vẫn không mang lại thêm sự lạc quan cho các nhà phân tích. Cần lưu ý rằng ngay cả với mong muốn lớn nhất, chính quyền Mỹ sẽ không thể can thiệp bằng bất kỳ cách nào để đạt thỏa thuận OPEC +. Luật liên bang cứng rắn và không được miễn trừ của họ được thiết kế để chính quyền trung ương không thể điều chỉnh giá cả và khối lượng sản xuất, vì nó sẽ vi phạm các hành vi chống độc quyền của nhà nước. Chính quyền liên bang không thể gây áp lực đến việc sản xuất và chi phí nguyên liệu thô trong nước nhằm mang lại lợi ích cho các công ty khai thác của tiểu bang họ. Rõ ràng điều này có nghĩa là ngành sản xuất dầu đá phiến của các khu vực khác sẽ hoàn toàn tùy ý để tiếp tục bán với số lượng như họ mong muốn. Nói cách khác, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh thỏa thuận trong tương lai giữa Moskva và Riyadh, ông hoàn toàn hiểu rằng dầu đá phiến Mỹ sẽ được cứu bằng chi phí khác của người khác trong mọi trường hợp. Chính vì vậy, Mỹ sẽ không thể tham gia OPEC + theo các điều khoản thỏa thuận với tư cách là quốc gia duy nhất có thể chính thức cắt giảm sản xuất.

Việc ký kết thỏa thuận mới giữa Nga và Saudi Arabia nhằm giảm sản lượng dầu thô vẫn còn rất xa. Tuy nhiên những bên tham gia OPEC + đã đồng ý với bước đi này, họ vẫn phải điều phối khối lượng sản xuất theo hướng giảm. Hiện tại, hội nghị thượng đỉnh của các quốc gia thành viên OPEC + đã bị hoãn lại cho đến ngày 10/4, do sự không nhất quán của một số điểm nhất định. Chính thức thì chủ đề tranh chấp vẫn liên quan đến hạn ngạch cắt giảm sản lượng. Theo Bloomberg, việc này là hoàn toàn khác nhau. Các chuyên gia đã liệt kê những lý do sau đây. Mục tiêu của cuộc chiến giá cả gay gắt trên thị trường dầu mỏ do Saudi Arabia phát động không thực sự nhằm vào ngành công nghiệp năng lượng của Nga hay thị phần của chính họ. Thay vào đó đây là một nỗ lực gây áp lực lên Mỹ, hiện đang là bên đứng ở vị trí số một về sản lượng dầu thô. Những biện pháp như vậy sẽ khiến Washington phải chịu áp lực nhiều hơn và buộc họ phải tham gia vào việc cắt giảm sản lượng. Rõ ràng Moskva và Riyadh có một mong muốn tiềm ẩn là biến OPEC + thành một cấu trúc đáng tin cậy hơn, tương tự như "Big Twenty", Bloomberg nhận định. Theo các chuyên gia, một bước ngoặt quan trọng trên thị trường đã đến, đó là lý do tại sao ngay cả Washington cũng bày tỏ mong muốn cắt giảm sản lượng dầu thô. Điều này theo đánh giá sẽ giúp các bên tham chiến và nền kinh tế toàn cầu thoát khỏi thời kỳ suy thoái nặng nề nhất. Nhưng hiện tại các báo cáo như vậy vẫn không mang lại thêm sự lạc quan cho các nhà phân tích. Cần lưu ý rằng ngay cả với mong muốn lớn nhất, chính quyền Mỹ sẽ không thể can thiệp bằng bất kỳ cách nào để đạt thỏa thuận OPEC +. Luật liên bang cứng rắn và không được miễn trừ của họ được thiết kế để chính quyền trung ương không thể điều chỉnh giá cả và khối lượng sản xuất, vì nó sẽ vi phạm các hành vi chống độc quyền của nhà nước. Chính quyền liên bang không thể gây áp lực đến việc sản xuất và chi phí nguyên liệu thô trong nước nhằm mang lại lợi ích cho các công ty khai thác của tiểu bang họ. Rõ ràng điều này có nghĩa là ngành sản xuất dầu đá phiến của các khu vực khác sẽ hoàn toàn tùy ý để tiếp tục bán với số lượng như họ mong muốn. Nói cách khác, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh thỏa thuận trong tương lai giữa Moskva và Riyadh, ông hoàn toàn hiểu rằng dầu đá phiến Mỹ sẽ được cứu bằng chi phí khác của người khác trong mọi trường hợp. Chính vì vậy, Mỹ sẽ không thể tham gia OPEC + theo các điều khoản thỏa thuận với tư cách là quốc gia duy nhất có thể chính thức cắt giảm sản xuất.