Tất cả tàu chiến thuộc Hạm đội 7, hoặc tàu chiến khác của Hải quân Mỹ đang hoạt động ở khu vực Thái Bình Dương, được yêu cầu ở lại trên biển thêm 14 ngày, sau khi đã ghé bất kỳ quốc gia nào ở châu Á – Thái Bình Dương trước khi cập cảng mới, Business Insider đưa tin. Động thái này là một “sự thận trọng tăng cường”, phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương cho biết. Các tàu chiến cần thiết phải giám sát thủy thủ đoàn trong quá trình ghé thăm các cảng. Một phát ngôn viên của Hải quân Mỹ nói với phóng viên của CNN rằng dù chưa có thủy thủ nào của Hải quân Mỹ nhiễm hoặc nghi nhiễm virus corona chủng mới, nhưng Hạm đội Thái Bình Dương vẫn triển khai các biện pháp bổ sung để ngăn chặn nguy cơ virus này lây lan. Hạm đội 7 có cảng nhà tại Nhật Bản, nơi có khoảng 50.000 lính Mỹ đang đóng quân, đã bắt đầu sàng lọc tất cả mọi người tiếp cận tàu chiến và máy bay của hạm đội, Stars and Stripes đưa tin. Quân đội Mỹ đang áp dụng các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn sự lây lan của loại virus đã giết chết hơn 2.800 người và lây nhiễm cho hơn 80.000 người trên toàn thế giới. Phần lớn những biện pháp này đang được áp dụng ở Hàn Quốc, nơi có khoảng 28.000 lính Mỹ đang đóng quân và có một trường hợp dương tính với virus corona chủng mới. Hiện Mỹ cũng đã có 2 ca tử vong do Covid-19 Bệnh nhân đầu tiên chết ở Mỹ vì Covid-19 là một người đàn ông ngoài 50 tuổi có bệnh lý nền, theo bác sĩ Jeffrey Duchin, quan chức y tế của thành phố Seattle và quận King, bang Washington. Tổng thống Donald Trump và giới chức Mỹ trước đó cho biết trong một cuộc họp báo rằng bệnh nhân tử vong là phụ nữ, dù thống đốc bang Washington Jay Inslee đã xác nhận bệnh nhân là nam giới. Tiến sĩ Robert Redfield, Giám đốc Trung tâm Kkiểm soát và phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), phát biểu tại Nhà Trắng rằng không có bằng chứng nào cho thấy bệnh nhân tiếp xúc gần gũi với người nhiễm bệnh hoặc từng đi lại tới vùng có dịch gần đây, những yếu tố có thể khiến người này nhiễm virus. Theo ông, bệnh nhân có thể đã mắc bệnh thông qua lây nhiễm cộng đồng. Các quan chức y tế Mỹ trước đó cho biết ít nhất 4 bệnh nhân bị Covid-19 ở nước này không có tiền sử lui tới vùng dịch. Đây là người tử vong đầu tiên do Covid-19 tại Mỹ, nhưng không phải người Mỹ đầu tiên chết vì dịch bệnh này. Một công dân Mỹ 60 tuổi đã tử vong do nhiễm Covid-19 hồi đầu tháng 2 tại Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, nơi dịch bệnh bùng phát hồi

Tất cả tàu chiến thuộc Hạm đội 7, hoặc tàu chiến khác của Hải quân Mỹ đang hoạt động ở khu vực Thái Bình Dương, được yêu cầu ở lại trên biển thêm 14 ngày, sau khi đã ghé bất kỳ quốc gia nào ở châu Á – Thái Bình Dương trước khi cập cảng mới, Business Insider đưa tin. Động thái này là một “sự thận trọng tăng cường”, phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương cho biết. Các tàu chiến cần thiết phải giám sát thủy thủ đoàn trong quá trình ghé thăm các cảng. Một phát ngôn viên của Hải quân Mỹ nói với phóng viên của CNN rằng dù chưa có thủy thủ nào của Hải quân Mỹ nhiễm hoặc nghi nhiễm virus corona chủng mới, nhưng Hạm đội Thái Bình Dương vẫn triển khai các biện pháp bổ sung để ngăn chặn nguy cơ virus này lây lan. Hạm đội 7 có cảng nhà tại Nhật Bản, nơi có khoảng 50.000 lính Mỹ đang đóng quân, đã bắt đầu sàng lọc tất cả mọi người tiếp cận tàu chiến và máy bay của hạm đội, Stars and Stripes đưa tin. Quân đội Mỹ đang áp dụng các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn sự lây lan của loại virus đã giết chết hơn 2.800 người và lây nhiễm cho hơn 80.000 người trên toàn thế giới. Phần lớn những biện pháp này đang được áp dụng ở Hàn Quốc, nơi có khoảng 28.000 lính Mỹ đang đóng quân và có một trường hợp dương tính với virus corona chủng mới. Hiện Mỹ cũng đã có 2 ca tử vong do Covid-19 Bệnh nhân đầu tiên chết ở Mỹ vì Covid-19 là một người đàn ông ngoài 50 tuổi có bệnh lý nền, theo bác sĩ Jeffrey Duchin, quan chức y tế của thành phố Seattle và quận King, bang Washington. Tổng thống Donald Trump và giới chức Mỹ trước đó cho biết trong một cuộc họp báo rằng bệnh nhân tử vong là phụ nữ, dù thống đốc bang Washington Jay Inslee đã xác nhận bệnh nhân là nam giới. Tiến sĩ Robert Redfield, Giám đốc Trung tâm Kkiểm soát và phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), phát biểu tại Nhà Trắng rằng không có bằng chứng nào cho thấy bệnh nhân tiếp xúc gần gũi với người nhiễm bệnh hoặc từng đi lại tới vùng có dịch gần đây, những yếu tố có thể khiến người này nhiễm virus. Theo ông, bệnh nhân có thể đã mắc bệnh thông qua lây nhiễm cộng đồng. Các quan chức y tế Mỹ trước đó cho biết ít nhất 4 bệnh nhân bị Covid-19 ở nước này không có tiền sử lui tới vùng dịch. Đây là người tử vong đầu tiên do Covid-19 tại Mỹ, nhưng không phải người Mỹ đầu tiên chết vì dịch bệnh này. Một công dân Mỹ 60 tuổi đã tử vong do nhiễm Covid-19 hồi đầu tháng 2 tại Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, nơi dịch bệnh bùng phát hồi