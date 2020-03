Hôm 27-3, Tổng thống Donald Trump cho biết, sẽ kích hoạt quân dự bị để sẵn sàng chiến đấu với đại dịch Covid-19 đang tàn phá nước Mỹ. Số lượng binh sĩ dự bị được huy động có thể lên đến 1 triệu quân. Nhà Trắng không cung cấp chi tiết về những cá nhân sẽ được huy động cho nhiệm vụ. Việc huy động quân dự bị có thể kéo dài trong 2 năm. Tổng thống Trump cho biết nhiều quân nhân về hưu đã tình nguyện trở lại làm nhiệm vụ, và lệnh huy động là cần thiết để lấp đầy những khoảng trống. Ngày 27-3, các quan chức quân đội Mỹ cho biết, hơn 9.000 cựu quân nhân được đào tạo về y tế bày tỏ mong muốn được góp sức trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19. Lầu Năm Góc đã gửi thư cho hơn 800.000 cựu quân nhân để hỏi sự quan tâm của họ đối với đại dịch. Lầu Năm Góc và Bộ An ninh Nội địa đang làm việc với thống đốc các bang để đảm bảo việc huy động quân dự bị không ảnh hưởng đến nhiệm vụ hiện có của quân đội. Kế hoạch điều động quân dự bị được đưa ra khi số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ đã vượt quá 100.000 người và hơn 1.500 người chết. Các chuyên gia y tế dự đoán số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Mỹ sẽ tăng mạnh trong thời gian tới và trở thành tâm dịch mới của thế giới. Trước đó, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã huy động Vệ binh quốc gia để gấp rút chuyển đổi trung tâm triển lãm Jacob Javits ở Manhattan thành bệnh viện dã chiến với quy mô 1.000 giường bệnh. Ngoài ra ông Cuomo cũng đề xuất xây dựng khẩn cấp 4 bệnh viện dã chiến khác ở các hạt Westchester, Rockland, Nassau và Suffolk. Thống đốc Cuomo đang yêu cầu Tổng thống Trump phê duyệt kế hoạch ngay lập tức để việc xây dựng được bắt đầu. Bang New York đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19. Số ca nhiễm ở thành phố này đã vượt quá 44.000, theo số liệu của Đại học John Hopkins. Thống đốc Cuomo cho biết cần thêm khoảng 4.000 giường bệnh tạm thời để đáp ứng cho số lượng bệnh nhân đang tăng chóng mặt. Số người nhập viện ở New York vào ngày 27-3 lên đến 6.000 người, gấp đôi so với 3 ngày trước đó. Khoảng 12.300 Vệ binh Quốc gia đã được huy động trong những ngày gần đây để giúp các nhà chức trách đối phó với sự lây lan mạnh của đại dịch Covid-19.

