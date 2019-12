"Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc không có những hành động cưỡng ép có thể phá hoại an ninh, xã hội, nền kinh tế và gây ảnh hưởng tới người dân Đài Loan", Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27-12 ra thông cáo, đề cập vụ tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc đi qua eo biển Đài Loan hôm 26-12. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Washington có lợi ích sâu sắc và mang tính ràng buộc đối với hòa bình và ổn định hai bờ eo biển Đài Loan. "Chúng tôi hối thúc Bắc Kinh và Đài Bắc đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình và giải quyết bất đồng", thông cáo có đoạn viết. Joseph Wu, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan, hôm 26-12 thông báo lực lượng phòng vệ hòn đảo đã triển khai các hệ thống trinh sát để theo dõi biên đội tàu sân bay Sơn Đông và một tàu hộ vệ tên lửa di chuyển qua eo biển theo hướng Bắc. Động thái này diễn ra chỉ vài tuần trước khi hòn đảo tổ chức bầu cử vào tháng 1-2020. "Những hành động đe dọa quân sự như vậy chỉ khiến người Đài Loan thêm quyết tâm trong việc tự vệ và gìn giữ hòa bình, ổn định khu vực", ông Joseph Wu viết trên Twitter. Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Bắc Kinh tháng trước cũng điều tàu sân bay Sơn Đông qua eo biển Đài Loan để "tiến hành các cuộc thử nghiệm khoa học và huấn luyện thường kỳ". Con tàu sau đó cập cảng Tam Á trên đảo Hải Nam và được biên chế cho hải quân ngày 17-12. Với việc đưa tàu sân bay Sơn Đông vào hoạt động, hải quân Trung Quốc sẽ trở thành lực lượng thứ hai trên thế giới, cùng với Hải quân Hoàng gia Anh vận hành 2 tàu sân bay có thể triển khai hoạt động máy bay cánh cố định. Tuy vậy giới quan sát không đánh giá cao năng lực tác chiến của con tàu sân bay nội địa do Trung Quốc phát triển này. Hạn chế của tàu sân bay Sơn Đông chính là hệ thống động cơ. Cả hai tàu sân bay Trung Quốc hiện nay đều dùng động cơ diesel đun sôi nước trong các nồi hơi cao áp, tạo ra hơi nước để chạy hệ thống turbine quay trục chân vịt và máy phát điện Trong khi các tàu sân bay hạt nhân của Mỹ có thể hoạt động liên tục trên biển trong nhiều tháng mà không cần tiếp nhiên liệu, tàu Sơn Đông và Liêu Ninh đều có dự trữ hành trình quá ngắn, khiến chúng không thể hoạt động độc lập quá một tuần liên tục. Mỗi tàu tiêu thụ khoảng 1.100 tấn dầu/ngày khi di chuyển với tốc độ 37 km/h, con số này sẽ tăng tới 1.500 tấn/ngày nếu tăng tốc trong chiến đấu. Phương án đảm bảo hậu cần của hải quân Trung Quốc cho thấy, Sơn Đông cần được tiếp liệu sau khi tiêu thụ khoảng 1/3 lượng dầu mang theo. Điều này khiến nó chỉ có thể hoạt động tối đa 6 ngày, sau đó phải tiếp dầu trên biển hoặc cập cảng Trung Quốc hoặc một quốc gia thân thiện với Bắc Kinh. Trong trường hợp tác chiến ở các vùng đại dương xa bờ, Sơn Đông chỉ có thể trông chờ vào tàu hậu cần hạng nặng Type-903 với lượng giãn nước 23.000 tấn. Ngay cả khi mang đầy tải tối đa, Type-903 cũng chỉ đủ sức cung cấp dầu cho nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc 2 lần trước khi phải về cảng. Mặt khác chiến đấu cơ J-15 cũng không phải tiêm kích hạm hiệu quả. Nó là mẫu tiêm kích hạm nặng nề nhất thế giới hiện nay. Chiếc tiêm kích này vẫn sử dụng kiểu cất cánh nhảy cầu, điều này buộc Trung Quốc hy sinh gần hết năng lực mang theo tải trọng vũ khí chiến đấu của J-15 chỉ để chúng có thể cất cánh trên biển. Ngoài những vấn đề kỹ thuật, Trung Quốc cũng chưa tích lũy đủ kinh nghiệm vận hành tàu sân bay. "Họ còn rất non nớt trong hoạt động tác chiến hàng không mẫu hạm và chưa từng triển khai loại khí tài này cho các nhiệm vụ cường độ cao. Họ thậm chí còn chưa chắc chắn về học thuyết vận hành tàu sân bay của mình", chuyên gia phân tích quân sự Funaiole nêu quan điểm. Chính những điểm này khiến giới quan sát cho rằng, tàu sân bay Sơn Đông có thể vẫn chỉ dùng để khoa trương là chính.

"Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc không có những hành động cưỡng ép có thể phá hoại an ninh, xã hội, nền kinh tế và gây ảnh hưởng tới người dân Đài Loan", Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27-12 ra thông cáo, đề cập vụ tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc đi qua eo biển Đài Loan hôm 26-12. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Washington có lợi ích sâu sắc và mang tính ràng buộc đối với hòa bình và ổn định hai bờ eo biển Đài Loan. "Chúng tôi hối thúc Bắc Kinh và Đài Bắc đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình và giải quyết bất đồng", thông cáo có đoạn viết. Joseph Wu, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan, hôm 26-12 thông báo lực lượng phòng vệ hòn đảo đã triển khai các hệ thống trinh sát để theo dõi biên đội tàu sân bay Sơn Đông và một tàu hộ vệ tên lửa di chuyển qua eo biển theo hướng Bắc. Động thái này diễn ra chỉ vài tuần trước khi hòn đảo tổ chức bầu cử vào tháng 1-2020. "Những hành động đe dọa quân sự như vậy chỉ khiến người Đài Loan thêm quyết tâm trong việc tự vệ và gìn giữ hòa bình, ổn định khu vực", ông Joseph Wu viết trên Twitter. Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Bắc Kinh tháng trước cũng điều tàu sân bay Sơn Đông qua eo biển Đài Loan để "tiến hành các cuộc thử nghiệm khoa học và huấn luyện thường kỳ". Con tàu sau đó cập cảng Tam Á trên đảo Hải Nam và được biên chế cho hải quân ngày 17-12. Với việc đưa tàu sân bay Sơn Đông vào hoạt động, hải quân Trung Quốc sẽ trở thành lực lượng thứ hai trên thế giới, cùng với Hải quân Hoàng gia Anh vận hành 2 tàu sân bay có thể triển khai hoạt động máy bay cánh cố định. Tuy vậy giới quan sát không đánh giá cao năng lực tác chiến của con tàu sân bay nội địa do Trung Quốc phát triển này. Hạn chế của tàu sân bay Sơn Đông chính là hệ thống động cơ. Cả hai tàu sân bay Trung Quốc hiện nay đều dùng động cơ diesel đun sôi nước trong các nồi hơi cao áp, tạo ra hơi nước để chạy hệ thống turbine quay trục chân vịt và máy phát điện Trong khi các tàu sân bay hạt nhân của Mỹ có thể hoạt động liên tục trên biển trong nhiều tháng mà không cần tiếp nhiên liệu, tàu Sơn Đông và Liêu Ninh đều có dự trữ hành trình quá ngắn, khiến chúng không thể hoạt động độc lập quá một tuần liên tục. Mỗi tàu tiêu thụ khoảng 1.100 tấn dầu/ngày khi di chuyển với tốc độ 37 km/h, con số này sẽ tăng tới 1.500 tấn/ngày nếu tăng tốc trong chiến đấu. Phương án đảm bảo hậu cần của hải quân Trung Quốc cho thấy, Sơn Đông cần được tiếp liệu sau khi tiêu thụ khoảng 1/3 lượng dầu mang theo. Điều này khiến nó chỉ có thể hoạt động tối đa 6 ngày, sau đó phải tiếp dầu trên biển hoặc cập cảng Trung Quốc hoặc một quốc gia thân thiện với Bắc Kinh. Trong trường hợp tác chiến ở các vùng đại dương xa bờ, Sơn Đông chỉ có thể trông chờ vào tàu hậu cần hạng nặng Type-903 với lượng giãn nước 23.000 tấn. Ngay cả khi mang đầy tải tối đa, Type-903 cũng chỉ đủ sức cung cấp dầu cho nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc 2 lần trước khi phải về cảng. Mặt khác chiến đấu cơ J-15 cũng không phải tiêm kích hạm hiệu quả. Nó là mẫu tiêm kích hạm nặng nề nhất thế giới hiện nay. Chiếc tiêm kích này vẫn sử dụng kiểu cất cánh nhảy cầu, điều này buộc Trung Quốc hy sinh gần hết năng lực mang theo tải trọng vũ khí chiến đấu của J-15 chỉ để chúng có thể cất cánh trên biển. Ngoài những vấn đề kỹ thuật, Trung Quốc cũng chưa tích lũy đủ kinh nghiệm vận hành tàu sân bay. "Họ còn rất non nớt trong hoạt động tác chiến hàng không mẫu hạm và chưa từng triển khai loại khí tài này cho các nhiệm vụ cường độ cao. Họ thậm chí còn chưa chắc chắn về học thuyết vận hành tàu sân bay của mình", chuyên gia phân tích quân sự Funaiole nêu quan điểm. Chính những điểm này khiến giới quan sát cho rằng, tàu sân bay Sơn Đông có thể vẫn chỉ dùng để khoa trương là chính.