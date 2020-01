Mới đây nhiều tờ báo của Nga đã hân hoan đăng tải thông tin về "chiến thắng rực rỡ" của quân đội nước này tại Syria trước lực lượng vũ trang của Mỹ. Theo thông tin được phản ánh, đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga đã không còn bị làm phiền bởi các trạm kiểm soát mà lính Mỹ dựng lên trên đường cao tốc M4 nữa. Sở dĩ có được điều này, theo truyền thông Nga là bởi sự xuất hiện kịp thời của các máy bay trực thăng vũ trang mang đầy vũ khí trên đầu binh lính Mỹ đóng tại trạm kiểm soát. Trước sức mạnh và sự uy hiếp từ trên không của trực thăng Nga, binh lính Mỹ đã phải từ bỏ ý định đối đầu khi nhận thấy có nguy cơ mình sẽ trở thành đối tượng bị tiêu diệt. Bên cạnh đó, báo chí Nga còn cho rằng sự có mặt của nhiều tổ hợp phòng không tầm thấp Pantsir-S1 ở vòng ngoài cũng tạo áp lực lớn lên không quân Mỹ, khiến họ từ bỏ ý định cho máy bay xuất kích để giải cứu binh lính nước mình. Tuy nhiên luồng ý kiến khác lại nhận định việc lính Mỹ không chặn đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga nữa hoàn toàn chẳng phải vì sợ trực thăng vũ trang mà chỉ đơn giản rằng đây là thỏa thuận giữa lãnh đạo quân đội hai bên. Nhưng với bất cứ lý do gì đi chăng nữa, truyền thông Nga cho rằng đây vẫn là chiến tích của họ khi buộc lực lượng vũ trang hùng mạnh như Mỹ phải "xuống thang". Nhưng thật bất ngờ khi vào hôm 30-1, phóng viên của hãng tin Associated Press cho biết, binh lính Mỹ lại tiếp tục chặn một đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga gần thành phố Tel Tamr. Vụ việc xảy ra ở khu vực ngã tư đường cao tốc M4 gần Tel Tamra, tuy nhiên như Associated Press lưu ý, đoàn xe quân sự Nga chỉ đơn giản là đi đến đích trên một con đường khác, do đó mọi xung đột đều tránh được. "Lính Mỹ buộc đoàn xe tuần tra Nga thay đổi hướng đi và phải tạm dừng dọc theo đường cao tốc M4 cho đến khi họ chấp nhận sử dụng đường tránh về phía Đông và phía Tây của thành phố Tel Tamr", báo cáo nói rõ. Hành động trên của Mỹ rõ ràng khiến giới chuyên môn phải đặt ra nhiều câu hỏi, nhất là sau khi thông tin giữa hai bên đạt được thỏa thuận tránh xung đột vừa xuất hiện. Diễn biến mới đã dẫn đến nhận định rằng có thể hiệp ước giữa Nga và Mỹ là không đúng sự thật và hành động của binh sĩ Mỹ trong ngày qua chỉ có tính tạm thời mà thôi. Bên cạnh đó cũng không loại trừ khả năng Washington cảm thấy "nóng mũi" trước những gì mà truyền thông Nga đăng tải nên đã có động thái cho thấy mình vẫn làm chủ tình hình. Nếu nhận định trên là chính xác, phía Nga sẽ cần phải thận trọng hơn trong các phát ngôn báo chí nhằm tránh đẩy tình hình thực địa leo thang căng thẳng nhiều hơn. Chưa rõ sau vụ chặn xe mới nhất thì phía Mỹ còn tiếp diễn hành động như vậy hay không, tuy nhiên điều này cho thấy căng thẳng giữa hai bên có thể bùng phát bất cứ thời điểm nào.

Mới đây nhiều tờ báo của Nga đã hân hoan đăng tải thông tin về "chiến thắng rực rỡ" của quân đội nước này tại Syria trước lực lượng vũ trang của Mỹ. Theo thông tin được phản ánh, đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga đã không còn bị làm phiền bởi các trạm kiểm soát mà lính Mỹ dựng lên trên đường cao tốc M4 nữa. Sở dĩ có được điều này, theo truyền thông Nga là bởi sự xuất hiện kịp thời của các máy bay trực thăng vũ trang mang đầy vũ khí trên đầu binh lính Mỹ đóng tại trạm kiểm soát. Trước sức mạnh và sự uy hiếp từ trên không của trực thăng Nga, binh lính Mỹ đã phải từ bỏ ý định đối đầu khi nhận thấy có nguy cơ mình sẽ trở thành đối tượng bị tiêu diệt. Bên cạnh đó, báo chí Nga còn cho rằng sự có mặt của nhiều tổ hợp phòng không tầm thấp Pantsir-S1 ở vòng ngoài cũng tạo áp lực lớn lên không quân Mỹ, khiến họ từ bỏ ý định cho máy bay xuất kích để giải cứu binh lính nước mình. Tuy nhiên luồng ý kiến khác lại nhận định việc lính Mỹ không chặn đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga nữa hoàn toàn chẳng phải vì sợ trực thăng vũ trang mà chỉ đơn giản rằng đây là thỏa thuận giữa lãnh đạo quân đội hai bên. Nhưng với bất cứ lý do gì đi chăng nữa, truyền thông Nga cho rằng đây vẫn là chiến tích của họ khi buộc lực lượng vũ trang hùng mạnh như Mỹ phải "xuống thang". Nhưng thật bất ngờ khi vào hôm 30-1, phóng viên của hãng tin Associated Press cho biết, binh lính Mỹ lại tiếp tục chặn một đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga gần thành phố Tel Tamr. Vụ việc xảy ra ở khu vực ngã tư đường cao tốc M4 gần Tel Tamra, tuy nhiên như Associated Press lưu ý, đoàn xe quân sự Nga chỉ đơn giản là đi đến đích trên một con đường khác, do đó mọi xung đột đều tránh được. "Lính Mỹ buộc đoàn xe tuần tra Nga thay đổi hướng đi và phải tạm dừng dọc theo đường cao tốc M4 cho đến khi họ chấp nhận sử dụng đường tránh về phía Đông và phía Tây của thành phố Tel Tamr", báo cáo nói rõ. Hành động trên của Mỹ rõ ràng khiến giới chuyên môn phải đặt ra nhiều câu hỏi, nhất là sau khi thông tin giữa hai bên đạt được thỏa thuận tránh xung đột vừa xuất hiện. Diễn biến mới đã dẫn đến nhận định rằng có thể hiệp ước giữa Nga và Mỹ là không đúng sự thật và hành động của binh sĩ Mỹ trong ngày qua chỉ có tính tạm thời mà thôi. Bên cạnh đó cũng không loại trừ khả năng Washington cảm thấy "nóng mũi" trước những gì mà truyền thông Nga đăng tải nên đã có động thái cho thấy mình vẫn làm chủ tình hình. Nếu nhận định trên là chính xác, phía Nga sẽ cần phải thận trọng hơn trong các phát ngôn báo chí nhằm tránh đẩy tình hình thực địa leo thang căng thẳng nhiều hơn. Chưa rõ sau vụ chặn xe mới nhất thì phía Mỹ còn tiếp diễn hành động như vậy hay không, tuy nhiên điều này cho thấy căng thẳng giữa hai bên có thể bùng phát bất cứ thời điểm nào.